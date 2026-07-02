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Україна готова до переговорів, але путін фізично боїться зустрічатися – Зеленський

02 липня 2026, 18:15
Україна готова до переговорів, але путін фізично боїться зустрічатися – Зеленський
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Президент назвав "брехнею" розмови Путіна про Крим і схід України.
Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна відкрита та готова до перемовин із росією, однак путін фізично боїться зустрічатися.
 
Про це Зеленський сказав журналістам на місці російського удару у Дарницькому районі Києва, передає "Інтерфакс-Україна".
 
"Ми відкриті, ми готові зустрічатися. путін фізично боїться зустрічатися", – зазначив він.
 
Президент назвав "брехнею" розмови путіна про Крим і схід України, оскільки він там не був, та "знає це з доповідей його офіцерів, команд".
 
"Безумовно, він у більшості з цих міст, селищ, які вони тимчасово окупували, – не бував, як і вся його свора. І тому він бореться за те, щоб показати, що він перемагає. Йому треба продати своєму суспільству перемогу. Перемоги немає", – наголосив Зеленський.
 
Раніше Зеленський висловив сподівання на відновлення переговорного процесу щодо завершення війни рф проти України. Однак, формат майбутніх перемовин наразі залишається невизначеним.
Росіявійна в Україні

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