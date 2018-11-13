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Мін'юст: фейкова інформація про справу проти Петренка і Яценюка - це частина кампанії по дискредитації

Зокрема, мова йде про претензії міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" до України на суму 5,5 мільярдів доларів США
У міністерстві юстиції вважають, що інформація про справу проти міністра Павла Петренка і лідера НФ Арсенія Яценюка є частиною інформкампанії для дискредитаціі інституцій, які захищають національні інтереси України в міжнародних судах.
Мін Павло Петренко.Фото: rian.com.ua

"Розповсюджена у ЗМІ інформація щодо зловживання владою та службовим положенням з боку вищого керівництва Міністерства юстиції та колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка в рамках придбання юридичних послуг для представництва держави України за позовами міноритарних акціонерів ПАТ "Укрнафта" в Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) абсолютно не відповідає дійсності", - повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

У Мінюсті наголосили, що поширена у ЗМІ інформація щодо зловживання владою та службовим положенням перших осіб в рамках даної резонансної справи проти України є ніщо інше, як організована спроба тиску на Кабінет міністрів, Міністерство юстиції та державу Україна напередодні засідання у справі на початку наступного року.

"Залучення міжнародних юридичних радників  Latham&Watkins та HoganLovells відбулося із чітким дотриманням процедур та відповідно до чинного законодавства, яке регулює відбір юристів і консультантів для захисту інтересів держави України в міжнародних судах", - йдеться у заяві відомства.

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13 11 2018 17:20
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