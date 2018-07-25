Пожежу в Греції видно з космосу, - ФОТО

За останніми даними загинула 81 людина

Пожежі у Греції досягли таких масштабів, що їх видно з космосу.

Фото з космосу зробив європейський супутник Sentinel 2 з програми "Коперник", пише "Європейська правда".

Основний осередок пожеж розташовується у районі прибережного курортного міста Кінета, а також біля міст Рафіна, Пікермі, Маті, Неос Вутзас, де введений режим надзвичайного стану.

За останніми даними загинула 81 людина. Щонайменше 187 людей, в тому числі 23 дітей, отримали поранення. Кількість зниклих безвісти досі невідома.

Відзначимо, що кількість загиблих вже перевищила число жертв пожежі на Пелопонесі 2007 року, яка забрала життя 70 людей і була однією з найгірших в історії.

Нагадаємо, як повідомив заступник голови Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, ніхто з громадян України від лісових пожеж у Греції не постраждав.