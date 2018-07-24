Масштабні пожежі в Греції: Восьмеро українців попросили допомоги
"Консул встановив контакт з вісьмома громадянами України (4 дорослих, 4 дітей), які не перебувають у небезпеці та мають відбути до України 26 липня", - повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, інформує Українська правда.
За його словами, їм допомагають підшукати інше місце проживання в Афінах.
Кирилич додав, що станом на 15.40 серед загиблих чи постраждалих внаслідок пожеж не було громадян України.
Від українців також не надходили звернення про розшук людей, які могли б знаходитися в зоні стихійного лиха.
Сьогодні вночі стало відомо, що в передмісті Афін масштабна лісова пожежаперекинулася на прибережні поселення. Представник уряду Дімітріс Дзанакопулос повідомив, що кількість загиблих перевищила 20 осіб, поранених - понад 100 чоловік, з яких 16 - діти. Пізніше повідомлялося, що кількість загиблих перевищила 60 чоловік.
Нагадаємо, як повідомив заступник голови Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, ніхто з громадян України від лісових пожеж у Греції не постраждав.
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