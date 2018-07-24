Унаслідок масштабних пожеж у Греції загинули 20 осіб, - ОНОВЛЕНО

У результаті масштабних лісових пожеж, які вирують поблизу столиці Греції Афін, загинули щонайменше 20 людей, ще 69 - госпіталізовані.

Представник грецького уряду Димитріс Цзанакопулос заявив, що більшість постраждалих перебувають у важкому стані, повідомляє AP.

Зазначається, що Греція звернулася за міжнародною допомогою, щоб впоратися з пожежами, які знищили сотні будинків та спалили машини. Деякі місцеві жителі та туристи тікали на пляжі на схід від Афін, рятуючись на човнах.

Прем'єр-міністр Алексіс Ципрас відмовився від візиту до Боснії в понеділок і повернувся до Афін, щоб очолити екстрену нараду з керівниками служб із надзвичайних ситуацій та державними чиновниками.

Через сильні пожежі губернатор Аттики ввів в регіоні надзвичайний стан.

За даними місцевих метеорологів, з неділі, 22 липня, Греція "перебуває в полоні хвилі гарячого повітря", температура якого коливається від 37 до 41 градусів.

Оновлено. Кількість жертв від великого вогню у Греції різко зросла у вівторок вранці, після того, як рятувальники виявили тіла десятків загиблих у полі біля таверни в місті Маті, повідомляє Protothema.

Інформацію про "десятки загиблих" у цьому районі спершу повідомив телеканал Skai. Згодом рятувальники оприлюднили інформацію про 26 загиблих, пізніше – про 30.

За даними рятувальників, більшість жертв були знайдені у полі: загинули цілі родини. Деякі загиблі діти були знайдені в обіймах своїх батьків. За даними ЗМІ, люди втікали від вогню до моря, проте не встигли дістатись до води.

Мер міста Рафіна підтвердив загибель 26 людей. За його інформацією, тіла були знайдені вже у морі.

Напередодні iPress.ua повідомляв, що в Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, через яку люди змушені залишати свої будинки.