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У Греції масштабна лісова пожежа перекинулася на прибережні поселення

Інформації про постраждалих поки не надходила
У Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, через яку люди змушені залишати свої будинки.
У Греції масштабна лісова пожежа перекинулася на прибережні поселення Фото: eparxies.gr

Так, пожежа виникла в 55 км на захід від грецької столиці, причини займання поки невідомі, повідомляє Prothotema.

До гасіння пожежі залучено чотири літаки і два вертольоти. На землі з вогнем борються 110 пожежних і 47 транспортних засобів.

Через сильний вітер вогонь швидко поширився по лісу в інші населені пункти, у трьох селах згоріли декілька будинків. У той же час інформації про постраждалих не надходило.

Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона.

Нагадаємо, що країни Євросоюзу направили техніку та рятувальників Швеції, територію якої охопили масштабні лісові пожежі.

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23 07 2018 20:35
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