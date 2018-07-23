CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, через яку люди змушені залишати свої будинки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Греції масштабна лісова пожежа перекинулася на прибережні поселення
Інформації про постраждалих поки не надходила
Фото: eparxies.gr
Так, пожежа виникла в 55 км на захід від грецької столиці, причини займання поки невідомі, повідомляє Prothotema.
До гасіння пожежі залучено чотири літаки і два вертольоти. На землі з вогнем борються 110 пожежних і 47 транспортних засобів.
Через сильний вітер вогонь швидко поширився по лісу в інші населені пункти, у трьох селах згоріли декілька будинків. У той же час інформації про постраждалих не надходило.
Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона.
Нагадаємо, що країни Євросоюзу направили техніку та рятувальників Швеції, територію якої охопили масштабні лісові пожежі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 07 2018 20:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"