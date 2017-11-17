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РФ заблокувала розслідування в ООН застосування хімзброї в Сирії

З початку війни в Сирії в 2011 році Росія вже в десятий раз ветувала резолюцію щодо цієї країни в Раді Безпеки ООН
Росія в Раді Безпеки ООН заблокувала американський проект резолюції щодо продовження роботи спільного механізму ООН і Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) з розслідування випадків застосування хімзброї в Сирії.
РФ заблокувала розслідування в ООН застосування хімзброї в Сирії Фото: ЕРА

Про це пише DW.com.

Згідно з проектом США, внесеним на голосування 16 листопада, спільна структура ООН і ОЗХЗ отримувала можливість ще два роки продовжувати розслідування випадків застосування хімічної зброї в Сирії. Однак, РФ скористалася правом вето.

Раніше Росія внесла власний проект резолюції, але відкликала його 16 листопада після того, як інші члени РБООН висловилися проти того, щоб по ньому пройшло голосування відразу після розгляду американського документа, який в результаті отримав підтримку 11 членів РБ ООН.

З початку війни в Сирії в 2011 році Росія вже в десятий раз ветувала резолюцію щодо цієї країни в Раді Безпеки ООН. Крім РФ проти проекту, представленого США, проголосувала Болівія, а Китай і Єгипет утрималися.

Нагадаємо, на початку квітня місто Хан-Шейхун на північному заході Сирії піддалося бомбардуванню. Сирійські правозахисники повідомили, щоавіаналіт здійснили літаки сирійської армії або російської авіації.

Відразу після авіаудару люди на землі почали задихатися.

За розповідями очевидців, люди вмирали від задухи, багато хто лежав на землі нерухомо.

Активісти від опозиції також стверджують, що літаки обстріляли ракетами місцеві лікарні, де лікували постраждалих.

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17 11 2017 07:34
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