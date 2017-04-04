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У Сирії внаслідок газової атаки загинули щонайменше 35 людей

Окремі активісти стверджують, що було використано хлор, який не належить до хімічної зброї
Щонайменше 35 людей, включаючи дев'ятеро дітей, загинули під час авіаудару в сирійській провінції Ідліб.
У Сирії внаслідок газової атаки загинули щонайменше 35 людей Фото: middleeasteye.net

Удар, внаслідок якого було вивільнено токсичний газ, був здійснений 4 квітня по місту Хан Шейхун у центрі провінції Ідліб.

Люди загинули від задухи і отруєння газом, повідомляє портал Middle East Eye з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.


Фото: EMS

Окремі активісти стверджують, що було використано хлор, який не належить до хімічної зброї.

Інші спостерігачі вважають, що такі симптоми отруєння викликає зарин, від запасів якого начебто відмовився сирійський уряд.

Раніше активісти правозахисних організацій повідомляли про використання сирійським режимом хімічних речовин в провінціях Алеппо і Ідліб.

Як відомо, уряд Башара Асада застосовував у Сирії хімічну зброю в останні місяці битви за Алеппо.

Нагадаємо, що розслідування ООН і Організації із заборони хімічної зброї встановило, що президент Сирії Башар Асад і його брат Махер Асад, ймовірно, особисто віддавали накази застосовувати хімічну зброю в 2014-2015 роках.

Atlantic Council опублікував доповідь про військові злочини Росії в Алеппо.

 

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04 04 2017 11:35
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