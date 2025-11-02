Президент Сирії готується до візиту у Вашингтон

У Вашингтоні розраховують, що Дамаск приєднається до коаліції у боротьбі з тероризмом та розпочне шлях до нормалізації відносин із Заходом.

Президент Сирії Ахмед аль-Шараа найближчим часом може здійснити візит до Вашингтона. Про це заявив спеціальний посланець США в Сирії Том Баррак, висловивши сподівання на приєднання Дамаска до міжнародної коаліції проти "Ісламської держави".

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на слова Баррака.

Дипломат зробив заяву під час спілкування з журналістами у Бахрейні. За його словами, Сполучені Штати очікують, що візит стане новим етапом у відносинах із сирійським урядом.

Баррак наголосив, що Вашингтон бачить у Дамаску потенційного партнера в боротьбі з тероризмом, якщо сирійська влада приєднається до коаліції під керівництвом США, яка продовжує операції проти залишків угруповання "Ісламська держава".

У травні президент США Дональд Трамп оголосив про намір скасувати всі санкції проти Сирії. Водночас найжорсткіші обмеження, так звані санкції Цезаря, можуть бути зняті лише за рішенням Конгресу, де думки законодавців наразі розділилися. Очікується, що відповідне голосування може відбутися до кінця року.

Акт Цезаря запроваджував широкомасштабні економічні обмеження проти осіб, компаній та установ, пов’язаних із колишнім президентом Башаром Асадом. Його режим був повалений минулого року повстанськими силами, очоленими нинішнім президентом Ахмедом аль-Шараа.

Скасування санкцій дозволить Сирії повернутися до міжнародної фінансової системи, залучити іноземні інвестиції та розпочати відновлення зруйнованої війною економіки.