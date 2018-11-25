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Турчинов: В Україні можуть ввести воєнний стан

За його словами, це питання розглядатимуть після 24:00 на засіданні РНБО
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на екстреному брифінгу в неділю заявив, що Україна може ввести воєнний стан через агресію збройних сил РФ в Азовському морі.
Турчинов: В Україні можуть ввести воєнний стан Олександр Турчинов. Фото: rnbo.gov.ua

"Напад російських військових на кораблі ВМС є нічим іншим як актом військової агресії", - оголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на екстреному брифінгу в неділю.

"Після серії безпрецедентних провокацій Росія здійснила акт агресії проти України. В даний час має агресію на території України, а також війну з Росією в нейтральних водах, оскільки цей акт агресії був здійснений саме в нейтральних водах. Цей акт агресії, а саме так він повинен кваліфікуватися за всіма принципами міжнародного права, привів до поранень наших військових", - заявив у свою чергу міністр закордонних справ Павло Клімкін.

 

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