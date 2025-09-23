У РНБО пояснили, чому у закритті аеропортів Копенгагена й Осло зацікавлені росіяни
23 вересня 2025, 11:36
з вільних джерел
Аеропорт у Копенгагені закривали на кілька годин
росія зацікавлена в тому, щоб у країн НАТО виникли проблеми з функціонуванням аеропортів.
Про це заявив у Telegram керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко.
Він згадав про те, що "невідомі дрони" фіксували над військовими об'єктами у столиці Норвегії Осло.
"росіяни можуть робити це все з метою спробувати паралізувати авіасполучення у країнах НАТО. Це не тільки цивільна авіація, але й вантажна, відповідно – економіка й логістика", – написав Коваленко.
Керівник ЦПД послався також на матеріал Reuters про те, що "паралельно із цим росіяни хочуть домогтися пом'якшення санкцій проти авіагалузі".
"У росіян повна катастрофа з ремонтами, запчастинами і станом авіагалузі. Співпадіння?" – запитав Коваленко.
Нагадаємо, що увечері 22 вересня у столиці Данії Копенгагені через появу "двох або трьох" невідомих великих дронів зупиняли роботу аеропорту. Reuters зазначає, що повітряний простір закривали й над Осло. Після кількох годин обмежень аеропорти відкрили знову.