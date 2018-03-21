Український телеканал звільнив режисера через карту без Криму

Телеканал СТБ звільнив режисера монтажу проекту "Холостяк" через те, що у випуск програми потрапила карта України, де Крим не був позначений як українська територія.

З приводу інциденту з випуском проекту "Холостяк" від 16 березня на телеканалі провели службове розслідування, повідомляє прес-служба телеканалу.

"Ситуація виникла через некоректний підхід режисера монтажу проекту до використання джерел інфографіки, а саме міжнародного стоку графічних шаблонів, зареєстрованого в Нью-Джерсі (США). Незважаючи на те, що пошук карти здійснювався англійською мовою, він не виключив ситуації, неприйнятної для національного медіа", - йдеться в повідомленні прес-служби телеканалу.

Зазначається, що режисер монтажу, який працював над цією інфографікою, "повністю усвідомлює, що наслідки його помилки призвели до ситуації, коли в ефірі телеканалу з'явилася карта України, обриси якої суперечать позиції СТБ про державні кордони нашої країни і статус півострова Крим як невід'ємної частини України".У зв'язку з цим, йдеться в повідомленні, "телеканал СТБ припиняє співпрацю з режисером монтажу проекту "Холостяк" із сьогоднішнього дня".

Також СТБ приніс свої вибачення за неприпустиму помилки.

"Звертаємо увагу наших глядачів, що це зображення є неприємною для нас технічною помилкою і в жодному разі не є офіційною позицією каналу СТБ про державні кордони України, тому що Крим - це Україна!" - зауважили в прес-службі телеканалу.

Також на телеканалі повідомили, що оперативно виправили помилку в усіх відео на офіційних сторінках СТБ."Телеканал у жодному разі не знімає із себе відпові

дальності за цю ситуацію. Ще раз приносимо вибачення перед усіма глядачами", - додали в прес-службі СТБ.