Український телеканал звільнив режисера через карту без Криму
З приводу інциденту з випуском проекту "Холостяк" від 16 березня на телеканалі провели службове розслідування, повідомляє прес-служба телеканалу.
"Ситуація виникла через некоректний підхід режисера монтажу проекту до використання джерел інфографіки, а саме міжнародного стоку графічних шаблонів, зареєстрованого в Нью-Джерсі (США). Незважаючи на те, що пошук карти здійснювався англійською мовою, він не виключив ситуації, неприйнятної для національного медіа", - йдеться в повідомленні прес-служби телеканалу.
Зазначається, що режисер монтажу, який працював над цією інфографікою, "повністю усвідомлює, що наслідки його помилки призвели до ситуації, коли в ефірі телеканалу з'явилася карта України, обриси якої суперечать позиції СТБ про державні кордони нашої країни і статус півострова Крим як невід'ємної частини України".У зв'язку з цим, йдеться в повідомленні, "телеканал СТБ припиняє співпрацю з режисером монтажу проекту "Холостяк" із сьогоднішнього дня".
Також СТБ приніс свої вибачення за неприпустиму помилки.
"Звертаємо увагу наших глядачів, що це зображення є неприємною для нас технічною помилкою і в жодному разі не є офіційною позицією каналу СТБ про державні кордони України, тому що Крим - це Україна!" - зауважили в прес-службі телеканалу.
Також на телеканалі повідомили, що оперативно виправили помилку в усіх відео на офіційних сторінках СТБ."Телеканал у жодному разі не знімає із себе відпові
дальності за цю ситуацію. Ще раз приносимо вибачення перед усіма глядачами", - додали в прес-службі СТБ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. ЕксклюзивСпорт поза політикою?
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах