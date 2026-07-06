У Криму стався тотальний блекаут

У "Крименерго" додали, що спробують повернути світло до кінця дня, однак нічого не обіцяють.

6 липня окупований Крим знову занурився у пітьму. Відключення світла сталися у всіх регіонах півострова після нових атак ЗСУ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Про тотальний блекаут у Криму повідомили в так званому "Крименерго". Також там додали, що вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи.

"У зв'язку з технологічними порушеннями, викликаними зовнішніми впливами, на високовольтних мережах відбулося масове відключення споживачів усіх міст та районів Республіки Крим", – пишуть росЗМІ.

У "Крименерго" також додали, що спробують повернути світло до кінця дня, однак нічого не обіцяють. Уночі 6 липня губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що електропостачання було "порушено через атаку ЗСУ за межами міста". Спалахнула пожежа на електропідстанції ПС "Сімферополь" 330 кВ. Вона розташована в районі Строгонівки під Сімферополем.

За словами очевидців, вони бачили вогонь та дим у цьому районі. Раніше цю підстанцію вже атакували 25 червня 2026 року. Також відомо, що критична ситуація зафіксована у Роздольненському районі: немає ні електрики, ні зв'язку, ні води.

"Магазини працюють лише ті, у кого залишився бензин для генераторів, продають товари лише за готівку. Люди з найближчих сіл їдуть до Роздольного зняти готівку для того, щоб можна було щось купити, але банкомати не працюють і банки закриті", – повідомляють місцеві мешканці.