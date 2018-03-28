З 2014 року окупаційні сили Росії вбили на Донбасі 242 дитини, - Порошенко

Про це Порошенко сказав під час акції Діти єднають Україну

За час з початку російської агресії проти України у 2014 в результаті злочинних дій окупаційних сил РФ на Донбасі загинули 242 дитини.

"242 дитини були вбиті російськими агресорами, починаючи з 2014 року", - повідомив президент Петро Порошенко у Києві під час Всеукраїнської акції Діти єднають Україну.

Зазначимо, що дана заява була зроблена на тлі трагедії в ТЦ Зимова вишня у російському Кемерові, жертвами якої стали десятки дітей.

При цьому, згадуючи загибель російських дітей, глава держави висловив свої співчуття їх рідним і близьким.