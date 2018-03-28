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З 2014 року окупаційні сили Росії вбили на Донбасі 242 дитини, - Порошенко

Про це Порошенко сказав під час акції Діти єднають Україну
За час з початку російської агресії проти України у 2014 в результаті злочинних дій окупаційних сил РФ на Донбасі загинули 242 дитини.
З 2014 року окупаційні сили Росії вбили на Донбасі 242 дитини, - Порошенко Фото:Facebook / Дмитро Муравський

"242 дитини були вбиті російськими агресорами, починаючи з 2014 року", -  повідомив президент Петро Порошенко у Києві під час Всеукраїнської акції Діти єднають Україну. 

Зазначимо, що дана заява була зроблена на тлі трагедії в ТЦ Зимова вишня у російському Кемерові, жертвами якої стали десятки дітей.

При цьому, згадуючи загибель російських дітей, глава держави висловив свої співчуття їх рідним і близьким.

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28 03 2018 13:22
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