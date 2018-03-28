CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа час з початку російської агресії проти України у 2014 в результаті злочинних дій окупаційних сил РФ на Донбасі загинули 242 дитини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З 2014 року окупаційні сили Росії вбили на Донбасі 242 дитини, - Порошенко
Про це Порошенко сказав під час акції Діти єднають Україну
Фото:Facebook / Дмитро Муравський
"242 дитини були вбиті російськими агресорами, починаючи з 2014 року", - повідомив президент Петро Порошенко у Києві під час Всеукраїнської акції Діти єднають Україну.
Зазначимо, що дана заява була зроблена на тлі трагедії в ТЦ Зимова вишня у російському Кемерові, жертвами якої стали десятки дітей.
При цьому, згадуючи загибель російських дітей, глава держави висловив свої співчуття їх рідним і близьким.
Світ і Україна проходять непрості часи, і ми маємо тримати наше серце відкритим. Висловлюю найщиріші слова співчуття рідним та близьким дітей, які загинуло на Донбасі, у Сирії та у Кемерово. Це дуже несправедливо, коли діти йдуть із життя.— Петро Порошенко (@poroshenko) 28 березня 2018 р.
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28 03 2018 13:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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