5 нових маловідомих способів використання штучного інтелекту

У сучасному надтехнологічному світі саме штучний інтелект (ШІ) є рушійною силою приголомшливих змін.

Ми всі знаємо його популярні приклади, на кшталт кас самообслуговування та технології розпізнавання обличчя. Але дослідники ні на секунду не зупиняються його вдосконалювати, і такі вдосконалення мало кому відомі.

Оскільки саме ШІ домінує в технологічній революції початку ХХІ сторіччя, пропонуємо опис 5 нових технологій, про які ви, можливо, дізнаєтеся вперше.

Визначення хвороб на ранніх стадіях їхнього розвитку

Хвороби здебільшого сильно шкодять здоров'ю людини через те, що їх надзвичайно важко діагностувати. Наприклад, гепатит C ще називають тихим убивцею через брак симптомів, і саме він є причиною тисяч смертей щорічно.

Проте британські лікарі сподіваються, що ШІ скоро все змінить. Саме технологічні можливості нової програми обстеження дають змогу проаналізувати медичні записи, аби знайти в них головні причини цієї хвороби, на кшталт переливання крові.

Ця технологія набагато швидше за сучасні комп'ютерні системи перевіряє неймовірну кількість інформації про пацієнтів та автоматично відбирає потенційно вразливих із них, чим полегшує лікарям процес організації обстеження, аби розпізнати цю хворобу на ранніх стадіях її розвитку, що є запорукою успішного лікування. Ця технологія така ефективна, що ескулапи сподіваються вкорінити її на території Великобританії до 2030 року.

Успіх цієї програми дасть змогу заздалегідь визначати інші смертельні хвороби, на кшталт хвороби серця, і сприятиме подальшій медичній революції.

Масове вирощування рослин

Через кліматичні зміни та руйнування міжнародних ланцюгів постачання під час пандемії, чи не найбільшою проблемою постав брак продуктів харчування. Учені почали шукати різноманітні способи збільшення врожайності на випадок надзвичайних ситуацій у майбутньому, і для цього почали частіше залучати ШІ та автоматизоване навчання.

У новому звіті, надрукованому в «Scientific Reports», описується нова технологія, що дає змогу використовувати методи геномної селекції для масового вирощування таких поліплоїдних рослин, як цукрова тростина та фуражні рослини. Нова модель є точнішою за традиційні методи й може суттєвого збільшити врожайність у різних куточках планети.

Модель аналізує величезні масиви інформації та використовує статистичні інструменти для опрацювання майже мільйонів різноманітних послідовностей дій. Вона дає науковцям змогу визначити різновиди рослин, що найкраще переживатимуть холод, засуху та інші примхи природи. Ці дані дадуть змогу працювати з тими сортами рослин, що даватимуть найбільший врожай, і відкидати ті, які даватимуть гірші результати.

Авжеж, ця технологія одразу не вирішить світову продовольчу проблему, проте фахівці сподіваються, що вона дасть змоги прискорити процес пошуку розв'язання цієї проблеми.

Трансформація онлайн-ігор

Безпека онлайн-гравців і досі залишається чи не головною проблемою сучасності, і вона стосується всіх, і ти, хто грає в комп'ютерні ігри, і тих, хто робить ставки чи грає в казино.

У вкрай конкурентному середовищі азартних онлайн-ігор гравцям часто пропонують рекламу, яка не завжди враховує інтереси гравців. Наприклад, перелік найкращих бездепозитних бонусів буде не найкращим варіантом для тих, хто має ігрову залежність, адже їх спонукатимуть марнувати більше грошей.

ШІ допоможе придушити деякі проблеми в зародку, адже дає операторам змогу визначати в доволі складний спосіб ознаки шкідливих звичок іще до того, як вони почнуть становити загрозу для людини.

Це може бути автоматичне виключення гравців із казино, або принаймні обмеження суми, яку вони мають право розтрачувати.

Сфера обслуговування клієнтів також отримає свій зиск від таких технологій, адже доволі «розумні» роботи вже спілкуються і допомогають майже, як люди. Наприклад: хай у гравця виникли проблеми з грошима на рахунку. Робот на основі ШІ може знайти причину та розв'язати цю проблему за лічені хвилини, тоді як людині для цього знадобилося би декілька хвилин, якщо не годин.

Рятування бджіл

Популяція бджіл на нашій планеті зменшується, і це жахлива новина для природи, адже вони є чи на найголовнішим складником харчового ланцюга, тому їхнє вимирання стане екологічною катастрофою.

Але нова технологія ШІ допомагає організаціям, на кшталт World Bee Project, збирати численні дані, аби розібратися в поведінці бджіл задля збереження їхньої популяції.

Крім цього, ШІ спрощує процес оприлюднення та обміну зібраними даними в реальному часі з іншими організаціями, що охороняють природу, що пришвидшує процес допомоги бджолам у конкретних кутках планети.

Із поширенням такої технології людство сподівається повернути популяцію бджіл на історичний рівень і в такий спосіб оздоровити природу й довкілля.

Боротьба з дезінформацією

Дезінформація – це одна з найбільших проблем нашого часу, адже безпринципні «ЗМІ» можуть створювати та поширювати матеріали, що вводять в оману та додають олії у вогонь соціальної нестабільності.

Представники головних платформ, на кшталт Facebook та Microsoft, через які часто поширюється дезінформація, активніше почали цікавитися інструментами на основі ШІ, що автоматично оцінюють рівень правдивості статті одразу після її публікації. З-поміж іншого, розумні алгоритми шукають у статтях слова та шаблони з ознаками дезінформації.

Це може здатися безнадійним, але сучасні технології в змозі сканувати мільйони дописів упродовж короткого проміжку часу, тому їх уже використовують такі сайти, що допомагають встановлювати правдивість матеріалів, як Snopes і Hoaxy.