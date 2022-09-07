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09 07 2022 13:14

У Штатах розробили робота для допомоги людям із деменцією

Це важливий крок і початок у покращенні якості життя людей похилого віку та людей із деменцією за допомогою гуманоїдних роботів
Команда інженерів з Університету Міннесоти в Дулуті (США) розробила робота, який покликаний допомагати пацієнтам із деменцією.
У Штатах розробили робота для допомоги людям із деменцією Фото: University of Minnesota Duluth
Про це повідомляє Axios.
 
Перший екземпляр уже приступив до роботи в одному з будинків для літніх людей у Міннесоті.
 
Зазначається, що робот може встановлювати зоровий контакт, реагувати на вираз обличчя та говорити з людьми.
 
Також він запрограмований на забезпечення розваг, проведення "когнітивної терапії" та помічає, коли розпорядок життя пацієнтів змінюється.
 
 
"Це важливий крок і початок у покращенні якості життя людей похилого віку та людей із деменцією за допомогою гуманоїдних роботів", – заявила Аршіа Хан, професор інформатики, яка брала участь в проєкті.
 
Очікується, що найближчими тижнями такі роботи почнуть працювати ще в семи будинках для літніх по всій Міннесоті.
 
Як повідомлялося, лікарі госпіталю в американському місті Гастінгс, штат Небраска, використовують робота для виявлення легеневих хвороб, у тому числі раку.
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