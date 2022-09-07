У Штатах розробили робота для допомоги людям із деменцією

Команда інженерів з Університету Міннесоти в Дулуті (США) розробила робота, який покликаний допомагати пацієнтам із деменцією.

Це важливий крок і початок у покращенні якості життя людей похилого віку та людей із деменцією за допомогою гуманоїдних роботів

Перший екземпляр уже приступив до роботи в одному з будинків для літніх людей у Міннесоті.

Зазначається, що робот може встановлювати зоровий контакт, реагувати на вираз обличчя та говорити з людьми.

Також він запрограмований на забезпечення розваг, проведення "когнітивної терапії" та помічає, коли розпорядок життя пацієнтів змінюється.

"Це важливий крок і початок у покращенні якості життя людей похилого віку та людей із деменцією за допомогою гуманоїдних роботів", – заявила Аршіа Хан, професор інформатики, яка брала участь в проєкті.

Очікується, що найближчими тижнями такі роботи почнуть працювати ще в семи будинках для літніх по всій Міннесоті.

Як повідомлялося, лікарі госпіталю в американському місті Гастінгс, штат Небраска, використовують робота для виявлення легеневих хвороб, у тому числі раку.