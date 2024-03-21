Аналіз збільшення попиту на автоклави у 2022-2023 році

Експерти компанії UTEHO провели ретельний аналіз ринку за останні два роки. Мета дослідження — виявити тенденції зростання популярності автоклавів, встановити причини цього явища, а також визначити найпопулярніші моделі приладів для консервування. На результати аналізу виробник буде спиратися при випуску продукції у 2024-2025 роках.

При проведенні аналізу використовувалися наступні джерела:

статистичні дані з відділу продажів компанії UTEHO;

офіційний сайт Мінфіну;

авторитетні інтернет-портали України.

Зростання попиту

Зростання попиту на домашні прилади для консервування підтверджується статистикою. Згідно з даними відділу продажів компанії UTEHO, за 2022 рік було продано 12 тис. автоклавів, а у 2023 цей показник зріс більш ніж на 30% і досяг 16 тис. екземплярів. Фахівці прогнозують подальше збільшення споживчого попиту, оскільки цьому сприяють багато факторів.

Причини збільшення продажів автоклавів

Дуже вплинула на збільшення попиту складна геополітична ситуація в країні через війну. Споживачі почали запасатися домашніми консервами, навіть якщо раніше ніколи цим не займалися. За допомогою автоклавів заготівлі робити в рази швидше, ніж традиційним способом.

Ще одна з головних причин — здорожчання харчових продуктів, палива, комунальних послуг. Майже у всіх галузях відзначається зростання цін на деякі товари на 100-300%.

У таблиці представлено збільшення цін за 2022-2023 роки у відсотковому співвідношенні.

Найменування На скільки відсотків збільшилася вартість Хліб 30% Яйця 80% Фрукти 33% Овочі 19% Риба 44% Консерви з риби та овочів 178% М’ясо 22% Макаронні вироби 12% Цукор 30% Соняшникова олія 15% Бензин 46% Дизельне пальне 43% Газ (для заправки авто) 34% Ресторани та готелі 18% Електроенергія 70%

Придбання автоклавів сприяє значній економії: самостійне консервування з урахуванням витрат на продукти та інвентар обходиться дешевше покупки магазинних консервів на 70%. А прилади для домашніх заготівель окупають себе за один сезон.

Серед інших причин збільшення попиту на автоклави експерти відзначають:

Високу інфляцію. Загальний індекс інфляції у 2022 р. становив 126,6%, а у 2023 р. — 105,1%. Через високу інфляцію знижується купівельна спроможність населення. Зниження доходів. Цю тенденцію відзначає понад 70% населення. Найбільші показники зниження доходів у внутрішньо переміщених осіб. Їм частіше доводиться шукати альтернативні джерела економії. Популяризацію правильного харчування. Приготування на пару і заготівля продуктів без консервантів вже кілька років знаходиться в тренді. Автоклав допомагає зберегти вітаміни та отримати якісну здорову їжу в домашніх умовах. Збільшення курсу долара. Вартість валюти зросла на 26,2%, що потягнуло за собою здорожчання продуктів та інших товарів. Населення стало купувати автоклави, щоб запасатися домашньою консервацією і не залежати від різкого коливання цін. Недоступність продуктів через проблеми з логістикою. У деяких районах виникають проблеми з постачанням через руйнування інфраструктури або з інших причин, пов'язаних з веденням бойових дій. Тому населення запасається домашніми заготівлями. Перебої з подачею електрики. У моменти відключення електроенергії їжа в холодильниках псується. Люди вважають за краще мати запас домашньої тушонки, салатів, рибних консервів на випадок тривалих блекаутів. Організацію волонтерської діяльності. Для безперебійного постачання консервацією всіх нужденних великі організації закуповують автоклави великої місткості (до 500 баночок), а волонтери, які займаються заготівлями у домашніх умовах, віддають перевагу компактним апаратам, розрахованим на 8-32 баночки.

Зростання попиту в областях

Фахівці компанії UTEHO відзначають, що попит на автоклави територіально розподіляється нерівномірно. За замовленням апаратів для консервування лідирує Київ, а друге місце займає Дніпропетровська область. Наступні позиції розподілилися таким чином:

Львівська обл.;

Одеська обл.;

Київська обл.;

Полтавська обл.;

Харківська обл.

Сезонність продажів

Коливання попиту на автоклави залежать від сезону. Найбільший обсяг продажів припадає на місяці, коли овочі та фрукти знаходяться у вільному доступі й коштують недорого. Підвищення попиту також відзначається в момент заготівлі м'яса. У сільській місцевості цей період припадає на зимові місяці й початок весни, коли тримаються низькі температури, і м'ясо не може швидко зіпсуватися.

За даними відділу продажів UTEHO, сезонний попит розподіляється наступним чином:

з червня до вересня — 30%;

з вересня до січня — 40%;

з січня до березня — 20%;

з березня до червня — 10%.

Найпопулярніші моделі автоклавів

Компанія UTEHO випускає продукцію у чотирьох цінових сегментах:

Бюджетні (серія «ЧЕ»). Апарати зроблені з чорної сталі та пофарбовані порошковою фарбою. В асортименті газові та універсальні моделі (газ + електронагрів). Вартість приладів становить від 2700 до 5600 грн. Середня цінова категорія (серія «УТех»). Корпус виготовлений з чорної сталі та покритий порошковою фарбою, як у бюджетної серії «ЧЕ». Але є наступні відмінності: широка горловина для зручного завантаження банок, збільшена товщина дна, більш сучасний дизайн, збільшена місткість камери у аналогічних моделей. У категорії доступні прилади для газових плит, а також універсальні. Ціновий діапазон серії «УТех» коливається від 3500 до 6700 грн. Висока цінова категорія (серія «А»). Автоклави виготовлені з харчової нержавіючої сталі Aisi 304. Їхній термін служби становить 30 і більше років. Моделі з чорного металу прослужать у 3-5 разів менше. Вартість приладів у цій ціновій категорії становить від 7300 грн до 10900 грн. Преміумсегмент (напівпромислові та промислові). Ці автоклави також належать до серії «А», але мають велику місткість (від 57 до 500 півлітрових баночок). Практично всі моделі працюють від мережі 220 В або 380 В і обладнані додатковими опціями: водяним охолодженням, кошиками. Вартість промислових і напівпромислових автоклавів становить від 13500 до 75000 грн.

Джерело: autoclav.com.ua

Споживачі зупинили вибір на двох популярних моделях, їх купують найчастіше.

Лідером продажів є автоклав ЧЕ-16 газовий. Це апарат з бюджетного сегмента, виготовлений з чорної сталі. Його обрали 15% покупців. Робоча камера приладу вміщує 16 баночок 0,5 л. Також в нього можна ставити ємності по 1 л і 2 л. Нагрівається апарат тільки від джерел відкритого вогню. На автоклав видається гарантія на 1 рік. Вартість — 3000 грн.

Джерело: autoclav.com.ua

Друге місце з продажу займає модель А-24 електро (універсальний). Прилад відноситься до високої цінової категорії, виготовляється з якісної харчової нержавіючої сталі. Свій вибір на ньому зупинили 10% покупців. Автоклав вміщує 24 півлітрові баночки. Також у робочу камеру можна встановити 14 шт. по 1л, 3 шт. по 2 л або 2 шт. по 3 л. Нагрівання можливе як від електромережі, так і від газової конфорки. Гарантія на товар — 5 років. Ціна — 10100 грн.

Джерело: autoclav.com.ua

Решта 75% покупок припадає в основному на побутові моделі автоклавів з різного цінового сегмента. Промислові апарати купують найрідше.

Чому покупці обирають домашні автоклави UTEHO?

Компанія UTEHO самостійно виготовляє продукцію з української сировини, тому пропонує оптимальне поєднання ціни та якості. Покупці обирають домашні автоклави з наступних причин:

Повне знищення бактерій. Стерилізація при високій температурі робить продукт повністю безпечним для вживання і при цьому зберігає всі вітаміни й смакові якості. Зменшення часу на приготування домашньої консервації. Стерилізація в автоклаві займає до 40 хвилин, при цьому не потрібно окремо стерилізувати банки та кришки. Широкий модельний ряд. Покупці можуть обирати продукцію залежно від своїх фінансових можливостей і потреб. Можливість використання банок зі звичайними та єврокришками, а також реторт-пакетів. Реторт-пакети — це найекономніший варіант, 1 шт. об'ємом 0,5 л коштує у два рази дешевше півлітрової баночки. Універсальність у використанні продуктів. Автоклав підходить для виготовлення консервів з м'яса, риби, грибів, овочів, ягід, фруктів, круп, а також приготування страв на пару. Завантаження від однієї банки. В робочу камеру можна поміщати будь-яку кількість банок, але не більше, ніж передбачено інструкцією. Вибір джерел нагріву. В апаратах передбачений нагрів від електромережі, газової плити або багаття. Універсальні моделі поєднують у собі всі варіанти нагріву.

Відгуки споживачів про продукцію UTEHO

Більшість відгуків про автоклави UTEHO позитивні. Споживачі відзначають хорошу якість збірки, швидку доставку, коректну роботу автоматики, відмінні смакові якості готової продукції.

Джерело: autoclav.com.ua

Деякі споживачі відзначали недоліки, які виробник постарався усунути. Найбільш часто зустрічалися наступні:

Лакофарбове покриття в автоклавів з чорної сталі швидко псувалося та злазило. Зараз UTEHO використовує сучасне порошкове напилення. При правильному догляді покриття не руйнується протягом усього терміну експлуатації. Прилад не тримає потрібний тиск. Проблема вирішувалася заміною прокладки. Виробник вдосконалив прокладки, додавши спеціальні ребра для кращого прилягання. Відсутність зливного крана для води. У 2023 році ця опція була додана в усі побутові моделі.

Висновки

Експерти UTEHO дійшли висновку, що з 2022 року спостерігається стабільне зростання попиту на автоклави. Прогнозується, що ця тенденція буде зберігатися протягом наступних 2-3 років. Причиною популяризації приладів для домашнього консервування стала необхідність економії через складну внутрішньополітичну ситуацію в країні і підвищення вартості товарів та послуг. Крім цього, споживачі отримують якісну здорову їжу, яка повністю безпечна.

Найпопулярнішими моделями є: ЧЕ-16 газовий та А-24 електро (універсальний). Експерти вважають, що в дешевому і середньому сегменті лідируватимуть автоклави з газовим нагріванням через їхню низьку вартість і здорожчання електроенергії.