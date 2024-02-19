Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер

За вихідні Том Купер проаналізував ситуацію довкола Авдіївки, згадав про збиття українцями 3 російських літаків та припустив, що боями за Авдіївку українські збройні сили фактично зробили небоєздатними дві російські армії і більшу частину підрозділів ГРУ. Битва за Авдіївку була схожою на битву за Вугледар минулого року, але цього разу українцям не вдалося втримати свої позиції. Згодом Том Купер перейшов до спроби "дослідження" після битви за Авдіївку втрат українців (які були, ніхто не заперечує), але вийшов тільки на докази величезних втрат росіян.

Після всіх подій на Авдіївському напрямку за останні 48 годин настав час для чергового зведення.

Ах, так... Примітка перед тим, як я продовжу: я фабрикую дезінформацію, вкрай ненадійну, марксистський неоконсерватор і прихильник джихаду, який працює на КВІР, Моссад, МІ-6 і БНД: особливо моя критика Ізраїлю робить мене "антиізраїльтянином" і "антисемітом". Більшість того, що я публікую тут – це те, що я витягнув з пальця. Тому, будь ласка, майте на увазі, що якщо ви продовжуєте читати цю статтю, ви робите це на свій страх і ризик: я, звісно, не можу нікому рекомендувати це робити.

В небі. Три збиті "Су"

Для початку, оскільки я вже не впевнений, чи згадував про це: за повідомленнями, лише вчора ВКС здійснили понад 50 авіаударів по позиціях ЗСУ в районі Авдіївки. Окрім Су-34, озброєних МПК/УМПК, зараз на озброєнні ВКС перебувають Су-24М, які оснащують чотирма планерними бомбами. Нижче фото, на якому видно, що один з них озброєний однією бомбою під правою підкрильцевою жорсткою точкою. Інша, ймовірно, прикріплена до тієї ж точки лівого крила: зараз я поки не знаю, де вони встановлюють інші дві.

Щоб переконатися (тепер ви вже знаєте, наскільки я ненадійний), ось фотографія, на якій зображені дві бомби УМПК в аналогічному ракурсі, але прикріплені до жорстких точок на крилі Су-34:

Вчора ПСУ відреагувала на це, очевидно, розгорнувши щонайменше один зі своїх підрозділів, оснащених сучасними зенітно-ракетними комплексами (ЗРК), десь на захід від Авдіївки. Неясно, чи це були PAC-2/3, IRIS-T або NASAMS, але: українці заявили про два Су-34 і один Су-35 як про збиті. Всі три повинні були бути задіяні в операціях проти ЗСУ в районі Авдіївки.

Керівник ПСУ оприлюднив наведену нижче ілюстрацію як доказ: це знімок екрану міжнародної супутникової системи пошуку і порятунку (ПС) Cospas-Sarsat, яка фіксує випромінювання аварійних радіомаяків, які несуть пілоти і які активуються в разі катапультування. Як видно, Cospas-Sarsat зафіксував загалом чотири аварійні викиди:

...що означало б, що всі три літаки були збиті протягом відносно обмеженого проміжку часу. Крім того, якщо все це можна було побачити, це означало б, що або пілот Су-35, або один з чотирьох членів екіпажу Су-34 не встиг впоратися, щоб катапультуватися.

Незалежно від цього, а також судячи з балаканини в російських ЗМІ, наразі підтвердженим можна вважати "лише" падіння Су-35. Пілот благополучно катапультувався і був підібраний Мі-35М.

Групове фото пошукової групи, яка знайшла пілота збитого Су-35, вчора рано вранці. На задньому плані – один з ударних вертольотів Мі-35М, який був задіяний у пошуках.

На землі. ЗСУ повністю евакуювали Авдіївку

Наразі відомо, що рішення про направлення двох батальйонів 3-ї штурмової бригади для допомоги в евакуації Авдіївки було прийнято ще за часів командування ЗСУ генералом Залужним. Більше того, відомо, що окрім цих двох підрозділів, ЗСУ також розгорнули:

225 ОШБ (225-й окремий штурмовий батальйон)

групу "Тимура" ГУР МОУ (підрозділ спеціального призначення, який звільняв острів Зміїний) та

російський добровольчий корпус (РДК).

Оператори 225 ОШБ після повернення з місії в Авідіївці.

Наразі вже точно відомо, що в результаті вчорашнього російського наступу було захоплено кілька українських позицій. Передусім у північній та північно-східній частинах Авдіївки. Саме тут лінії ЗСУ розвалилися, що призвело до такого хаосу в тому ближньому бою, в якому українці, що просувалися через Авдіївку і 9-й район в західному напрямку, зазнали втрат. Станом на вчорашній вечір йшлося про "десятки поранених, які залишилися там" (російські ЗМІ тим часом показують, як деякі з полонених телефонують своїм сім'ям в Україні): росіяни, звісно, говорять про "сотні".

Один з підрозділів ЗСУ, про який відомо, що він зазнав "значних" втрат – це один з батальйонів 3-ї штурмової: по ньому, очевидно, росіяни вдарили з кількох боків, коли батальйон утримував північний сектор 9-го району. Станом на ранок суботи вцілілі бійці з усіх чотирьох цих підрозділів "вийшли з Авдіївки", що дозволяє зробити висновок про те, що ЗСУ залишили 9-й район.

Дійсно, в російських соціальних мережах з'явилися відео, на яких видно, як військовослужбовці всрф встановлюють свої прапори на кількох точках, які можуть бути всередині коксохімічного заводу. Якщо це справді так, то ЗСУ повністю евакуювали Авдіївку, і нова лінія фронту проходить ось так:

Щодо втрат. наскільки всрф можуть продовжувати будь-які широкомасштабні операції

Зазвичай я не обговорюю "втрати", тому що абсолютно достовірних цифр майже ніколи не буває, коли мова йде про сучасну війну. З цього приводу: насправді, брешуть усі. Більше того, навіть ті, хто щирі, думають, що вони щирі, або хочуть бути щирими, часто не розуміють значення того, що називається "вогнева міць". Звичайно, їхні прихильники майже напевно не погодяться, але вже на рівні західних і радянських/російських великокаліберних кулеметів, не кажучи вже про більш важке озброєння, існують радикальні відмінності у вогневій потужності.

Причина, чому я роблю виняток з "власних правил", полягає в тому, що я хотів би спробувати оцінити, наскільки всрф можуть залишатися здатним продовжувати будь-які широкомасштабні операції.

Тим не менш, я чудово розумію, що наведене нижче викличе значну критику – просто тому, що це поєднання наявних офіційних і неофіційних даних, оцінених і (частково) підтверджених втрат, і є багато людей, які не можуть зрозуміти різницю між офіційними і неофіційними даними, між оціненими і підтвердженими втратами, і тим більше той факт, що підрозділ, в якому менше 30% все ще можуть стояти і тримати зброю, вважається "розгромленим", де завгодно, але тільки не в росії.

Моя справжня проблема з цими цифрами полягає в тому, що ЗСУ більше не контролює поле бою, а отже, просто не може їх знати. Тим не менш, наступне можна вважати принаймні "корисним" для цієї мети.

Так чи інакше, я хотів би ввічливо попросити всіх можливих мудреців перестати читати хоча б тут. Я не хочу зачепити нічиїх почуттів, але я впевнений, що ви тільки сильно заплутаєтесь і нічого не зрозумієте. Якщо ви не можете себе стримати, принаймні, будьте такі ласкаві пам'ятати, що вірування – це щось для місць релігійного поклоніння.

ЗСУ. Втрати ЗСУ залишаються значною мірою незрозумілими: за наявною інформацією, один батальйон 3-ї штурмової та один батальйон 110-ї механізованої бригади зазнали "значних" втрат. Наскільки це "значні" – невідомо. Однак є відео з одного з пунктів стабілізації 3-го штурмового, на якому видно, що "близько десятка" поранених проходять лікування.

Можливо, 47-а бригада зазнала додаткових втрат під час відбиття останньої атаки росіян у районі Красногорівки, але й тут немає ясності.

Всрф. Тут слід зазначити, що:

a) жодна з перелічених нижче російських частин не брала участі в цій операції більш ніж на 65-70% від свого номінального складу;

б) 3-я штурмова і 47-а механізована бригади стверджують, що тільки російські 74-а мотострілецька і 114-а мотострілецька дивізії зазнали втрат понад 4 тисяч осіб. Однак, наскільки нам відомо, ні 3-я, ні 47-а бригади не вказали, за який саме період. Для тих, хто сидить в останніх рядах: це не означає "вчора". росіяни (неофіційно) визнали, що одна з їхніх бригад ГРУ зазнала подібних втрат, коли була розгорнута як "штурмова піхота" в районі Красногорівки (див. посилання нижче, де можна почути, як хтось говорить про те, що "залишилося менше 30% бригади").

2-га ЗВА

15-а мотострілецька бригада: до 40-45% втрат від номінальної чисельності

21-а окрема мотострілецька бригада: до 35-40% від штатної чисельності

41-а ЗВА

35-а мотострілецька бригада: до 40-45% від номінальної чисельності

55-а мотострілецька бригада: до 35-40% особового складу

74-а мотострілецька бригада: "повна втрата" (тобто залишилося менше 30% особового складу)

інші

1-а Слов'янська бригада: до 40-45% особового складу

30-а мотострілецька бригада: до 45%.

114-а мотострілецька бригада: "повна втрата" (тобто залишилося менше 30%; так, я знаю, що ті кілька вцілілих, які залишилися, підняли один з прапорів перемоги: можливо, ви захочете дізнатися, що це означає, що ця бригада більше не може бути "корисною для обмежених оборонних цілей").

ГРУ

Підрозділи спецназу/рейнджери, які переважно проводять нічні операції та інфільтрацію, але останнім часом використовуються і для тотальних штурмів:

невідома бригада спецназу: менше 30% (район Красногорівки);

невідома бригада спецназу: менше 50% (9-й район; саме цей підрозділ створював найбільше проблем в останні 4-5 днів);

Крім того, хоча при відході ЗСУ захопили в полон кілька десятків російських військовослужбовців, за останні два дні: це гарне підтвердження того, яким повним хаосом були останні години бою під Авдіївкою.

Враховуючи масу знищеної в цій битві бронетехніки всрф (нижче "приємна" ілюстрація до цього факту, зроблена ще в січні), то, я б сказав, що дві російські загальновійськові армії і значна частина підрозділів ГРУ зараз виведені з ладу. Ймовірно, на два-три місяці.

...саме тому я не здивований (українськими) повідомленнями про те, що загалом дві російські дивізії були передислоковані з Куп'янська протягом цього тижня (одна в район Кремінної, інша "щонайменше" в район Бахмута, якщо не "аж до самої Авдіївки").

Напрошується висновок, що захоплення росіянами Авдіївки має такі ж наслідки, як і битва під Вугледаром у січні минулого року: це залишає "тупоголовим командирам" у Москві мало варіантів, окрім як іноді через 2-3-4 тижні перефокусуватися на якусь іншу ділянку поля бою, як завершення зимового наступу. Різниця лише в тому, що тоді ЗСУ змогли втримати свої позиції; цього разу вони були змушені відступити, та ще й зазнали "значних" втрат.

Після Авдіївки. Ще раз про втрати

Сьогодні неділя. Надворі сонячна і незвично тепла погода: вчора було близько 18°C – це в середині лютого. Але, знаєте, "глобального потепління немає", і "Земля пласка", звичайно, і я відволікаюся, на самому початку...

Серйозно: намагаюся розібратися в подіях в Авдіївці за останні кілька днів... і читаю звичну суміш "зведень з фронту", ваших листів і приватних повідомлень. Хтось висловлює свою підтримку (велике спасибі!), хтось висловлює свою огиду щодо мого характеру (мені так шкода тебе… не можу передати: бути змушеним, під дулом пістолета, читати мій блог, день за днем... жахливо: одна думка про це змушує мене здригатися...); деякі сповнені любові і відданості (завжди "приємно" читати, який я "антисеміт", рано вранці), а деякі невдоволені через моє "применшення українських втрат"...

І я подумав: "Гаразд, тут стільки істерії, давайте почнемо з "українських втрат"...".

Як згадувалося в одному з оновлень кілька днів тому: відхід з боєм – це одна з найскладніших військових операцій, яку тільки можна собі уявити. Я міг би і далі намагатися пояснити вам весь жах спроби втечі в оточенні ворога, який стріляє по вас. Подумайте про це: щоб вижити, щоб втекти, ви повинні вийти з укриття і підставити себе під ворожий вогонь. Поодинці це контрінтуїтивно... а тепер спробуйте зробити це з "цілою армією": взводом, ротою, батальйоном чи бригадою. Зробіть це з десятком, сотнею, трьома-шістьма сотнями, кількома тисячами військовослужбовців... Спробуйте врятувати при цьому хоча б найціннішу техніку...

Це заходить так далеко, що дехто каже, що знаменитий німецький фельдмаршал Ервін Роммель ніколи не доводив свою майстерність так сильно, як під час двох відступів Німецького африканського корпусу (НАК): один у грудні 1941 року (з Тобрука назад до Ель-Агейли, обидва в Лівії), і особливо наприкінці 1942 року і на початку 1943 року, під час 2000-кілометрового відступу з Ель-Аламейна (Єгипет) аж до Тріполі (Лівія)...

Як і в багатьох інших випадках, я "відщепенець". Чорна вівця, яка виділяється з білого стада, тому що мислить зовсім інакше, ніж усе стадо: і, між іншим, вважаючи Роммеля, як і багатьох інших "великих полководців", перш за все, результатом чудового самопіару. Зрештою, саме його помічники, такі як Меллентін, Вестфаль та деякі інші, організовували всі ці відступи...

І ось, коли всі радіють "перемозі" (або, в даному випадку, "гіркій і дорогій поразці", принаймні для ЗСУ та України), я наважуюсь пошукати докази того ж самого...

Справа в тому, що коли НАК (і союзні італійські армії) відступали з Єгипту до східної, а потім і центральної Лівії, чи то в 1941, чи то в 1942-1943 роках, вони залишили за собою довгий шлейф з десятків знищених машин або машин, у яких закінчилося пальне, виведених з ладу гармат, тисяч загиблих, купи боєприпасів і припасів – і десятки тисяч полонених солдатів.

Якось, після кількаденних пошуків у глибинах російських соціальних мереж, я не знайшов нічого схожого: я не можу знайти нічого схожого, пов'язаного зі Збройними силами України та "Авдіївкою".

Так, звичайно: здається, було захоплено штабне відділення 2-ї роти 1-го стрілецького батальйону 3-ї штурмової бригади, а його командир (молодший лейтенант) потрапив у полон живим. Так, є відео ще 6-7 полонених бійців ЗСУ. Є відео, де поранені бійці ЗСУ потрапляють у полон до росіян, а потім залишаються дзвонити дружинам і розповідати, як їх покинули (що, не можу не визнати: мабуть, дуже прикро для їхніх товаришів, які їх покинули)...

Але жодних відеозаписів "колон ЗСУ, що йдуть у полон". Навіть "шикування" якихось 18-20 військовополонених, як тоді, коли росіяни взяли Лисичанськ. І дуже мало відео чи фото знищеної або захопленої української техніки. Одним із справжніх винятків є ця самохідна гаубиця "Дана" 110-ї механізованої бригади, ймовірно, підбита FPV-дронами: Натомість деякі російські гімнопіар-промисловці публікують фотографії на кшталт цієї, на якій зображений (неушкоджений) український Т-64, "броньований" цеглою та іншими будівельними матеріалами:

...а потім з гордістю порівнюють це з фото і відео броньованої техніки всрф, як ця БМП-3 (також оснащена системою радіоелектронної боротьби РП-377УМВ2 для глушіння FPV-безпілотників):

...а потім наголошують на тому, що ЗСУ не має коштів на модернізацію своєї бронетехніки.

Перепрошую? Це все, що пуддінг-сфера може показати як "доказ" "гігантської, чудової, фантастичної перемоги" під Авдіївкою?

.... особливо, якщо російські гімнопіар-промисловці (поки не заарештовані вірними сторожовими псами свого головнокомандувача) візьмуться за "серйозну роботу" і почнуть фабрикувати "докази", як вони це роблять постійно. Тож навіщо змінювати це зараз?

Однак, незважаючи на те, що я впевнений, що деякі підрозділи ЗСУ дійсно зазнали "значних" (принаймні, "неприємних") втрат, і одна лише думка про те, щоб кинути своїх поранених на поталу таким "переможцям", викликає у мене (принаймні, у мене) мурашки по шкірі – поки що я не знайшов жодних доказів того, що "8-9 українських батальйонів" (якщо вони взагалі використовують слово "Україна") потрапили в оточення, були розгромлені, захоплені в полон і т.п. Навпаки: чим більше я шукаю, тим більше знаходжу свідчень про масові втрати всрф.

Звісно, що так. Я можу повністю помилятися. Упускати масу фактів теж. І, без сумніву, все ще може змінитися в найближчі дні. Може статися так, що росіяни навіть нададуть серйозні докази про всі "масові" втрати ЗСУ, про які вони заявляють.

Що ж, нічого не можу вдіяти: мені здається, що все, що зробили росіяни, – це захопили кілька величезних куп руїн на місці, яке колись було відоме як Авдіївка. І це після 10 років (ні, не "двох років") запеклих боїв і (неодноразового) побиття близько десятка різних бригад "ДНР" (самопроголошеної, контрольованої росією "Донецької народної республіки"), а також всрф (Збройних сил російської федерації) і ГРУ (військової розвідки росії)?

Але не дозволяйте мені зіпсувати вашу вечірку.

Принаймні Пуддінг не дозволив: він вже "телеграфував" командувачу групи військ "Центр" всрф генерал-полковнику Андрію Мордвічеву – привітати з перемогою і взяттям Авдіївки. І похвалив довгий список підрозділів (близько 10 бригад плюс) з I армійського корпусу, 2-ї (гвардійської) загальновійськової армії, 41-ї гвардійської загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії.

..., що, в свою чергу, спричинило звичні українські заяви про "смерть ще одного російського генерала": див. "Мордвічьов помер від серцевого нападу".

Персонаж, який, ймовірно, увійде в (російську) історію як "переможець під Авдіївкою", генерал-полковник Андрій Мордвічев. Тисячі його солдатів, вбитих або покалічених у цій "славній битві", навряд чи потраплять до підручників історії...

Тобто: поки українці не зайняті двома-трьома іншими своїми (очевидно: звичними) істериками. Див: "масована концентрація російських військ біля Куп'янська", продовження наступу на захід від Авдіївки та "гігантський російський наступ в районі Роботиного".

Хм...

Щодо Куп'янська: ну, 90-та танкова дивізія спочатку була одним з основних підрозділів, що здійснювали цю концентрацію. Замість того, щоб "їхати на Харків через Куп'янськ", вона була понівечена під час "визволення" того, що залишилося від Авдіївки. В той час як інша частина цього "гігантського зосередження" – 2-га "Таманська" мотострілецька дивізія – завершила штурм українських позицій в районі Бахмута з таким успіхом, що ледве втримала під контролем Табаївку...

...Яке ж було здивування, коли росіяни (можна навести довгий список підрозділів 1-ї гвардійської танкової армії, ІІІ армійського корпусу, 25-ї загальновійськової армії тощо всрф) знову атакували на північ і схід від Куп'янська, але були швидко відбиті...

Що стосується району Авдіївки, то поки що переможні всрф не вдавалися до "переслідування розбитих українців" та/або "переїзду неіснуючих українських укріплень на захід від міста", але ходять чутки, що "резерви" (читай: те, що залишилося від розбитих бригад) групи "Центр" вже розділилися і рухаються кудись в інше місце, ймовірно, до Бахмута та/або Запоріжжя. Схоже, святкування перемоги обірвалося навіть без мого втручання... (а шкода, там, де моя участь була б такою важливою..., принаймні для мене).

Щодо Роботиного (і тому, що дехто з вас запитував): як видно на цьому відео, росіяни увійшли з близько з 30 Т-55 та іншою "броньованою" (але безнадійно застарілою) бронетехнікою, швидко втратили 18 з них від українських безпілотників і мін, разом з 70 вбитими і 80 пораненими. А потім втекли з поля бою. Ось і все про цей випадок.

Ну що ж... поки обидві сторони "зализують рани", зачищають поле бою і обмірковують варіанти наступних дій, я буду щось на кшталт "слідувати моді". Настав час для саморефлексії. Час насолодитися розкішшю прогулянки на свіжому повітрі, під "зимовим сонцем", і бути живим. Принаймні, час зібрати більше вихідних даних, щоб краще зрозуміти обставини, які призвели до втрати Авдіївки – і багатьох інших великих російських перемог останніх днів, тижнів, місяців і років у цій двотижневій війні... І час закінчити кілька інших історій: деякі з них чекають своєї черги бути розказаними тижнями і місяцями.

Джерело та ще джерело