Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг

Старший науковий співробітник з питань сухопутних військових операцій в Королівському інституті об'єднаних сил Джек Вотлінг стверджує, що Європа має унікальну можливість паралізувати росію та забезпечити довготривалу безпеку континенту навіть без масштабної підтримки США. Ключем до успіху є координовані зусилля європейських держав протягом наступного року, спрямовані на виснаження російських ресурсів через економічний тиск та підтримку української оборони. Вікно можливостей швидко закривається, і Європа повинна діяти рішуче.

Європа має потенціал і можливість паралізувати росію та значно зменшити загрозу для континенту, якщо її держави зможуть скоординувати свої зусилля. Але вікно можливостей закривається.

Відхід США від України спонукав європейських лідерів підтвердити свою прихильність до підтримки Києва та наголосити на високих ставках для європейської безпеки. Проте європейські столиці песимістично оцінюють те, що можна досягти без значної підтримки Сполучених Штатів. За відсутності чіткої європейської теорії перемоги політика залишається спрямованою на затримку поразки України без чіткого бачення того, чого Європа повинна намагатися досягти.

Проте спільні зусилля європейських держав протягом наступного року можуть закласти основи для тривалої безпеки Європи, змусивши росію опинитися в ситуації, коли вона буде змушена боротися за відновлення своїх збройних сил, аби загрожувати НАТО у найближчому майбутньому. Залишається все менше часу, щоб уникнути більш небезпечного майбутнього для континенту.

Європа без буферної зони

Майбутнє, яке домінує в планах НАТО, – це коли росія нав'язує Києву результат, що ставить під загрозу незалежність України. Вивівши свої війська з України для проведення масштабних навчань, росіяни можуть мати мінімальну боєздатну силу, щоб загрожувати європейським державам в контексті передислокації США в Індо-Тихоокеанський регіон протягом двох років. Відновлення офіцерського корпусу після значних втрат займе до семи років, протягом яких російська армія відновить значну частину свого фронтового обладнання, так що серйозність загрози, яку має зрівноважувати НАТО, з часом зростатиме.

Проте, якщо Україна зможе протриматися ще рік, продовжуючи виснажувати російські війська, то росія може вийти за межі своїх можливостей щодо швидкого відновлення. До кінця 2025 року рф вже наближається до вичерпання своїх запасів бронетехніки радянських часів. У 2026-му російська армія буде змушена компенсувати втрати, виробляючи нову техніку. Набір до армії в росії зараз знаходиться на рекордно високому рівні: щомісяця до лав збройних сил вступає від 35 до 47 тисяч осіб, але премії, необхідні для залучення новобранців, досягли свого піку, а значна частина ентузіазму до вступу в армію пояснюється переконанням, що війна скоро закінчиться. Щоб підтримувати набір, росія вже шукає альтернативи добровільному вступу до лав збройних сил. росія не може далі збільшувати виплати, оскільки кремль наголосив, що не витрачатиме більше на оборону. Якщо війна затягуватиметься, росії буде важко підтримувати темпи набору. З точки зору як обладнання, так і персоналу, ключовим фактором для відновлення бойової потужності росії є гроші, які в переважній більшості генеруються нафтогазовим сектором.

Економічні перешкоди для російських сил

росія дуже вразлива до перебоїв у експорті нафти та газу. Через санкції, що обмежують можливості рф позичати кошти на міжнародному ринку, вона не може дозволити собі тривалий дефіцит бюджету. Після низки оголошень президента Дональда Трампа про введення мит ціна на нафту впала нижче $60 за барель – рівня, на якому базується бюджет росії, що змусило путіна та його міністра оборони наголосити у своїх промовах, що військові повинні працювати в межах наявних ресурсів.

Проте Європа має можливість значно погіршити фінансове становище росії і, отже, стійкість війни. Більшість російського експорту нафти здійснюється морем, і понад 60% цього трафіку проходить через Балтійське море, де судна повинні пройти через датські води. Санкції проти суден, пов'язаних із цією торгівлею, можуть призвести до позбавлення прапора, а тоді Данія може заборонити їм прохід через свої води.

росія, безсумнівно, намагатиметься експортувати нафту через інші порти, але обмеження доступної інфраструктури все одно призведуть до значного скорочення експорту. Це можна ще більше посилити загрозою вторинних санкцій проти портів, які приймають і розвантажують російську нафту. Вона, до речі, становить невелику частку бізнесу цих портів.

Економіка росії, а отже і її здатність продовжувати війну, можуть бути ще більше підірвані завдяки кампанії України з нанесення точних ударів на великі відстані. Багато підсистем, що використовуються в Україні для виробництва зброї великої дальності, є європейськими, і Європа може інвестувати у розширення поставок, що дозволить Україні наносити удари по ширшому спектру російської інфраструктури. Забезпечення кампанії ударів є в багатьох відношеннях вигідним сценарієм для Європи. Якщо російська ППО відбиває удари, росія витрачає свої запаси зенітних ракет, роблячи у такий спосіб більш надійним звичайний засіб стримування, який пропонують європейські повітряні сили, а якщо удари є успішними, вони зменшують доходи рф та її здатність виробляти озброєння.

Ці ефекти потребують часу, щоб вплинути на росію, але якщо їх реалізувати швидко, вони змусять кремль піти на жорсткі політичні компроміси наступного року. Коротко кажучи, це створить основу для залучення росії до переговорів, а не просто для їх імітації, під час якої москва повторює свої максималістські вимоги.

Утримувати позиції, щоб виграти час

Все це можливо лише за умови, що Україна зможе втримати свої позиції. Наразі темпи просування російських військ прискорюються, і літня наступальна операція росії, ймовірно, чинитиме сильний тиск на ЗСУ. Проте більшість засобів, на які Україна покладається для своєї оборони сьогодні – від дронів до артилерії і навіть літаків – не залежать безпосередньо від США. У короткостроковій перспективі Європа буде здатна покрити більшість потреб України, якщо зможе придбати деякі критично важливі види озброєння у Сполучених Штатів.

Проте у середньостроковій перспективі Європа повинна вирішити фундаментальні слабкості своєї оборонної промислової бази. Наприклад, інвестиції у виробництво вибухових речовин і палива є надзвичайно важливими, як підкреслюється у нещодавньому Стратегічному огляді оборони Великої Британії. Хороша новина полягає в тому, що це має вирішальне значення для підтримки України та відновлення звичайних сил НАТО, тому інвестиції в цю сферу не будуть марними незалежно від того, як розвиватиметься загроза.

Той факт, що відхід США робить безпеку Європи більш нестабільною, зумовив зрозумілі зусилля по всьому континенту протягом останніх п'яти місяців, спрямовані на спроби налагодити діалог із Дональдом Трампом. Це пом'якшило деякі з більш різких дій адміністрації. Але не змінило основної тенденції, що США збираються відійти від Європи. Настав час континенту сформувати бачення того, як він може забезпечити свою безпеку, і вжити заходів для його реалізації. Це бачення починається в Україні.

Джерело: RUSI