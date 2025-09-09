Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл

У передмові до тижневика Дональда Гілла Том Купер висловив жаль через загибель українців внаслідок російських повітряних атак. Він частково покладає вину за це на минулі рішення України, Європи та США. Що стосується наземної війни, то попри спроби росіян наступати, поки їм досягти якого-небудь прогресу не вдається завдяки контратакам українців та ефективній обороні.

Вступ Тома Купера. Сумно і прикро читати реакції в українських соцмережах на рекордний удар росії по Україні з використанням 805 ударних БПЛА.

Сумно, бо уряд дотримується політики публікувати офіційні цифри, що підтверджують успіх. Ви знаєте, 747 ударних БПЛА було збито. Або заглушено.

...бо це місія державної інформаційної політики...

Сумно. Бо очевидно: люди страждають і відчувають біль. Не лише тому, що будівлі були пошкоджені, а тому, що люди були поранені. Бо деякі живуть у районах, де повітряна тривога триває 21 годину на добу: люди вже навіть не спускаються в укриття. І вони мають рацію скаржитися. ППО робить все можливе, але цього просто недостатньо. Недостатньо, бо ППО бракує. ППО бракує через масові стратегічні помилки, відверті проколи. У минулому. Протягом останніх трьох років, і раніше теж.

...бо це була офіційна державна політика...

Зазвичай на такі дописи одразу відповідають хвости: "ага, ще один експерт?", "ти краще знаєш?", "гадиш у власне гніздо!"...

Далі купа "за" і "проти".

Між ними – один-два голоси з тезами на кшталт: "Чого ви очікуєте від шоумена?" Інший пише: "Вони абсолютно ні на що змістовне не здатні, окрім як збирати гроші. І тепер їм дали безкінечні мільярди можливостей". Або: "хто обрав цей уряд"…?

А потім з'являється експерт. Так, справжній експерт. Досвідчений у цій справі. Настільки, що публікує добре організований допис, розбираючи пост скаржника по частинах. Пояснює, скажімо, що Україна не може збивати БпЛА на кордоні, бо недостатньо радарів і систем ППО, щоб покрити всю територію. Тому їх концентрують у районах, де ворог намагається досягти найбільшого ефекту…

... і в цей момент я згадую, чому я відмовляюся, щоб мене називали "експертом".

Мене нудить від "експертів" та їхньої "експертизи". Я більше не можу чути ці слова. Настільки, що відмовляюся, щоб мене так називали.

Головним чином тому, що і політика, і мейнстрімні ЗМІ вживають слово "експерт" буквально для всього. Тому що і ті, й інші ліниві та отримують гроші за свою некомпетентність. Відповідно, будь-хто, хто "має щось знати" – "експерт". Хай навіть не тямить, про що говорить, або отримує гроші за брехню.

... і тому що всі ці експерти зі своєю експертизою не скажуть, що росія Пуддінга продовжить свою брудну справу в Україні. Тому що всі ці експерти казали, що росія "непереможна" і "її неможливо здолати", бо "небезпечно перемагати росію, адже вона може розпастися", бо експерти вміють передбачати майбутнє, а ви – ні; бо вони знають на 1000%, що Пуддінг нападе на НАТО за 2 місяці, ні – за 3 роки, ні – за 6 років; бо їхня експертиза каже, що "в нас немає грошей, щоб озброювати Україну", бо "в Києві й тут при владі немає й не може бути кращих політиків", бо ті, хто при владі, всі "суперрозумні й знають краще", а отже, "нам слід змоделювати якийсь інший результат" (але не перемогу над росією)…

…і, звісно, "бо це складно".

…і тому сьогодні росіяни продовжуватимуть вбивати і калічити. І українців, і себе.

Як і сьогодні сіоністи й далі масово вбиватимуть і виганятимуть палестинців, наводячи 50 мільйонів виправдань. У цьому випадку, скажімо, бо "логічно" й "справедливо" й далі підтримувати іммігрантів, загарбників і релігійно вмотивованих фанатичних психопатичних масових убивць, грабіжників і ґвалтівників із росії, України, Польщі, Німеччини, США… звідусіль… тоді як "підтримкою терору" називають висловлювання проти їхніх діянь, проти сіоністського геноциду палестинців, корінного населення Палестини.

…і "бо це теж складно"…

Насправді все просто: спочатку це може здатися абсурдним, але Україна має достатньо засобів, щоб збудувати щось на кшталт "анти-БпЛА щита" вздовж своїх кордонів і ліній фронту. Але вона не може цього зробити, бо це виставить її ППО під повну вогневу міць росії. Її радари та підрозділи, що працюють із зенітними ракетами, стануть легкими для виявлення і, відповідно, для ударів росіян. У такій тривалій і масштабній війні результат буде один: ППО знищать першою, а тоді країна стане ще більш уразливою для ударів БпЛА, ніж зараз. Тому замість "будувати стіну вздовж кордону й фронту", Повітряні сили та сили ППО України діють у стилі точкової оборони: захищають "важливі місця" в тилу, де росіянам не так просто їх знайти й знищити. За наявних обставин це робить цю ППО ефективнішою.

Це був би один з варіантів відповіді, яку я очікував би від "експерта".

Так само, як це просто щодо сіонізму: зберігайте спокій, немає потреби нікого ненавидіти. Просто перестаньте це терпіти, перестаньте це підтримувати, перестаньте шукати і споживати виправдання для масового вбивства, для геноциду. Перестаньте постачати гроші, зброю та інформацію. Перестаньте це купувати.

Це був би інший вид відповіді, яку я очікував би від "експерта".

Дивно, але я ніколи не чув і не читав такої експертизи. Від жодного експерта. Мабуть, це моя провина...

Передаю слово Дональду Гіллу...

Сумщина/Курська область. Старі кадри показують, як підрозділ "Кракен" зачищає будинки в Юнаківці, але зараз росія контролює більшу частину села.

У зв'язку з перекиданням низки російських підрозділів у район Покровська, переміщуються й українські частини. 156-та бригада передислокована до Покровська, 47-ма бригада переміщена ближче до Юнаківки, а батальйон 225-го штурмового полку досі залишається в Андріївці.

Південна Корея заявляє, що 2000 з понад 10 000 північнокорейських солдатів було вбито в Курській області.

Харківщина. У Вовчанську 57-а бригада використала оптоволоконний дрон, щоб проникнути на склад, прокласти шлях серед уламків і знайти жертву.

Куп'янськ. російська диверсійна група у цивільному одязі демонструє російський прапор у Куп'янську і відстежується українськими дронами. Інша російська група дісталася до центру Мирового (колишнє Московка), але не втримала його. Центр Куп'янська кілька разів бомбили. На схід від Піщаного російські війська просунулися на 1-2 км.

Терни. Морпіхі Kriegforscher об'єдналися з іншими підрозділами та знищили 3 танки, які використовувалися як артилерія, 5 мінометів і 12 артилерійських систем, все це впродовж серпня. Були уражені ще 23 артилерійські системи.

Танк 3-го корпусу обстрілює росіян у будинках на околиці Новосілівки.

Термо-накидки зменшують теплові сліди, але багато росіян досі вірять, що це робить їх невидимими.

Костянтинівка. Довга Балка зазнала авіаудару. Цього тижня лінія фронту не змінилася.

росія зараз бомбардує Костянтинівку, за останні три тижні було здійснено 70 ударів.

В результаті російських авіаударів у Костянтинівці загинули 9 цивільних і ще 7 отримали поранення. Дрон атакував автобус. У серпні ракета влучила в супермаркет, в результаті чого загинули 12 осіб і 44 отримали поранення.

Обстріли та дрони вже кілька місяців не дають спокою Костянтинівці. Із нарощенням авіаударів розгортається нова хвиля евакуації цивільного населення. Довоєнне населення 67 тисяч до липня скоротилося до 8500 осіб. Ось що відбувається, коли твоїм сусідом є росія.

За 40 км від лінії фронту відеореєстратор російської вантажівки витримав удар українського БпЛА. Вантажівка була сильно пошкоджена.

Це відео датоване тижнем-двома раніше, коли росія вперше намагалася увійти в Катеринівку.

У липні медична бригада бригади "Азов" отримала наказ евакуювати екіпаж машини, знищеної дроном. Один член екіпажу загинув, інший втратив праву ногу. Медикам довелося заходити до Щербинівки, яка була оточена з трьох боків загарбниками.

Їхній M113 мав додатковий захист від дронів, і по ньому кілька разів влучили. Під час першого влучання вони втратили антену, що перервало зв’язок. Водій встановив камери, щоб бачити дорогу і місцевість, залишаючись всередині, але всі камери були виведені з ладу. Водій використовував перископи, щоб бачити, куди їде, але час від часу він мусив висунути голову з люка, щоби зорієнтуватися. Це небезпечно, оскільки шум двигуна заглушає шум наближення дрона.

Як у багатьох бронемашинах, у М113 є перископи для огляду зовні без підставляння водія під стрілецький вогонь і осколки. Згодом вони часто тріскаються, мутніють або частково затуляються.

Було важливо, щоб вони провели якомога менше часу в зоні ураження. Їм вже пощастило вижити після перших ударів дронів, але якби машину знерухомило, це поставило б під загрозу їхні життя, і, ймовірно, означало б смерть важкопораненого.

Без зв'язку вони не знали, де саме зупинитися. Під час першої зупинки медик вийшов і побачив знерухомлену машину далі по дорозі. Вони зробили одну швидку зупинку не для пораненого, а для двох неушкоджених військових, які поверталися в тил. Медик залучив їх до рятувальної операції. Коли їхали до місця евакуації, медик сказав, що він забере пораненого, а загиблого товариша вони занесуть у броню. Попри небезпеку для машини в зоні ураження, ходити там було ще більш небезпечно, тож швидкість була критичною.

Виявилося, що тіло загиблого росіяни замінували дроном, який приземлився на нього, тож вони залишили тіло, забрали пораненого й помчали назад. Наступного дня сапери зняли дрон, і витягли тіло забрали. У пораненого з ампутованою ногою вже був джгут, але медик затягнув його ще на два оберти, щоб повністю зупинити кровотечу. Часто джгути накладають недостатньо туго, і це може бути фатально. Дії медика зупинили додаткову втрату крові й не дали пораненому знепритомніти чи, гірше, померти.

Як єдиний медик, він розподілив завдання між іншими солдатами. Поїздка на М113 може бути тряскою, тож один солдат утримував медика, щоб зменшити його розгойдування, поки той працював ножицями та виконував інші маніпуляції для лікування додаткових поранень. Він сказав бійцю біля ніг пораненого зняти чоботи і провести огляд, щоб виявити інші можливі рани. Інший боєць тримав ліхтар, доповнюючи налобну лампу медика, щоб краще бачити у затемненому салоні. За великої крововтрати важливо тримати пацієнта в теплі, тож на нього поклали термоковдру.

Вони здійснили довгу поїздку до стабілізаційного пункту й передали пацієнта медикам. М113, який зазнав кількох влучань, після цього вже не зміг завестися.

Покровськ. Щодо російських ударів УМПК (тобто планерних бомб "КАБ", які скидають сили ВКС рф): ми "фіксуємо кількість застосованих", але також дотримуємося "політики" не повідомляти про їхню точність. На це є вагомі причини. Достатньо сказано.

За останні три тижні було здійснено 1500 авіаударів (жовті позначки). 40% усіх російських авіаударів в Україні припадає на район Покровська/Костянтинівки. Кількість атак зростала так: 250 на тиждень у травні, 325 у червні, 425 у липні та 500 на тиждень у серпні та вересні.

Корпус "Азов" заявляє, що на його ділянці було знищено 2427 росіян, ще 1208 поранено та 65 взято в полон.

Район між Дорожнім і Родинським є сірою зоною з інтенсивними бомбардуваннями та активністю дронів. російські диверсійні групи були ліквідовані на східній околиці Білицького. Через бомбардування 79-та повітряно-десантна бригада в Білицькому відступила зі східної околиці міста до більш міцних багатоповерхівок у центрі міста. росіяни також скинули бомби на дві шахти північніше Білицького. російські авіаудари по Білицькому почалися лише в липні. На цьому зображенні сині крапки позначають авіаудари з 11 липня по 11 серпня, а жовті – з 11 серпня по 4 вересня.

У рідкісних випадках солдати помилково приймають один одного "свого" чи "чужого", зазвичай уночі. Через різноманіття форм обох сторін та нечіткі лінії фронту двоє росіян сплутали українського військового на південній околиці Бойківки (зелена точка на карті).

За 1700 метрів на південь від Суворового українські дрони атакували росіян поблизу гірничодобувного комплексу (рожева крапка на карті).

Kriegsforscher заявив, що з великим перекиданням військ з Курська буде більше атак бронетехніки. російських морпіхів помітили у Селидовому, де загорівся склад боєприпасів. За 9 км від лінії фронту група "Іван Франко" застосувала дрони та HIMARS і завдала удару по 7 бронемашинах і 50-100 піхотинцях поблизу Воздвиженки.

425-й полк "Скала" та 79-та десантно-штурмова бригада відступили з Мирного й Малинівки, після чого Україна скинула бомбу в Малинівці та обстріляла село.

Група "Іван Франко" за допомогою дронів і трьох ракет HIMARS знищила або вивела з ладу 7 бронемашин і завдала втрат 50-100 військовим за 7 км на схід від Миролюбівки.

Дим підіймається в кількох районах Мирнограда.

425-й полк "Скала" вже шість місяців веде бої за Котлине й Удачне. Захищати село, навіть його руїни, легше, ніж лісосмуги й відкриті поля. Якби росія закріпилася в цих двох селах, то захист західної частини Покровська ускладнився б. У серпні росія захопила більшу частину обох сіл. Під час двотижневої операції Удачне спочатку атакували дронами, а потім 425-й полк відбив його піхотою. Українські війська також мали боротися з російськими дронами.

Комар. Північна частина сектора залишається стабільною, але це не стосується південної. Після того як українці вибили росіян із Вороного, ті не лише повернули село, а й просунулися до Соснівки й увійшли в Новоселівку.

Запоріжжя. Надійшло повідомлення, що російський командний пункт у Воскресенці був уражений за 14 км від лінії фронту.

У селі Олексіївка, за 50 км від лінії фронту, знищено дві РЛС російської системи С-300.

Найкраща "ілюстрація" стану української ППО вздовж фронту (тобто нестача зенітних ракет): пара російських Су-25 пролетіла над Малою Токмачкою і скинула бомби. росія просунулася на 2000 метрів ближче до міста.

Херсонщина. Ймовірно, саме тому що всі росіяни, а також американські й західні експерти були впевнені в неможливості цього, система ППО С-300 була знищена авіаударом.

російська дронова група, що діяла з верхівки зерносховища у Голій Пристані, швидко опинилася на першому поверсі.

Фермери завжди борються зі стихією. Олександр Гордієнко, фермер з півдня Херсонщини, у квітні минулого року втратив половину врожаю через різке похолодання, а дощі, що пройшли по більшій частині країни, оминули його поля. На початку травня його трактор підірвався на міні. А оскільки його ферма знаходиться неподалік від зруйнованої Нової Каховської греблі, його переслідують дрони. Через це він завжди носив із собою рушницю, коли працював у полях, і навіть збив кілька дронів. Він сказав: "Ми, українці, ніколи не віддавали своєї землі. Ми обробляли її роками – як я міг просто залишити її? Я вирішив боротися." Він не був військовим, але вів власну війну проти росіян. Минулого тижня його вбив російський дрон – ще одне "досягнення" російської імперії.

росіяни почали скидати "пелюсткові" міни в Києві три роки тому. Ізюм також постраждав. До жовтня 2024 року росія вже застосовувала їх у Херсоні, Антонівці, Широкій Балці та Козацькому. Вони продовжували це у січні 2025 року, і дистанційне мінування триває донині.

У серпні Україна провела черговий морський рейд на Тендрівську косу і вирішила оприлюднити відео лише зараз. Під час рейду було знищено човен, РЛС і систему РЕБ. Через відсутність російської ППО безпілотники Bayraktar збільшують радіус своїх місій у північно-західній частині Чорного моря. На цьому відео Bayraktar атакує росіян, які висаджуються з човна на Тендрівській косі.

Одеса. У порту Чорноморська загорівся конвеєрний стрічковий транспортер.

Крим. Два вертольоти Мі-8 були уражені на авіабазі в Гвардійському, а буксир – у Севастопольській бухті. Також уражено об'єкт ФСБ.

Радар РT-70 використовувався для підвищення точності російської супутникової навігаційної системи ГЛОНАСС на 30%. Він був знищений разом з РЛС С-400, радаром управління повітряним рухом і береговим радаром.

Чорне море. Наче в часи холодної війни: російський літак летів поруч з американським розвідувальним P-8A.

росія. Можна стверджувати, що лише 2-3% ударних БпЛА дальньої дії, запущених Україною, досягають цілей. Більшість перехоплює російська "стіна ППО", яка була "побудована" вздовж міжнародного кордону та лінії фронту з 2023 року. Або, якщо вам більше подобається інший варіант: вони витрачаються (у поєднанні з іншими засобами) на пробивання коридорів через цю стіну, щоб уражати російські системи ППО...

Саме тому росіяни продовжують зазнавати таких втрат в системах ППО останні тижні і місяці. Адже підтримання такої "стіни" наражає їхню ППО на виявлення та контрудари України.

І тут ми "повертаємось на початок": до того, що було згадано у вступі до сьогоднішнього випуску тижневика Дональда Гілла. Звісно, Україна могла б "побудувати" подібну "стіну ППО" – "бар'єр протиповітряної оборони", вздовж кордону з росією, а потім вздовж ліній фронту. Або, скажімо, за 100 км від них. Але це, своєю чергою, наражало б її ППО на російські удари. І, на відміну від України, росія краще оснащена для боротьби з такою "лінією". Подивіться на російські балістичні ракети і те, що вони зробили з некомпетентно керованими українськими силами ППО, коли ті намагалася діяти ближче до кордону і лінії фронту протягом тривалого часу, особливо торік.

Сувора реальність така: Україна не може.

Ще один суворий факт: насправді, росія теж не може собі цього дозволити.

Річ у тім, що чим більше радарів і ЗРК втрачають росіяни, тим більше досвідченого персоналу вони також втрачають. Ось чому ефективність їхньої ППО також поступово знижується (так само, як і української). Наразі вони все ще компенсують це "кількістю". Це "просто потребує часу"...

НПЗ у Рязані знову зазнав удару і зараз працює на 23% потужності. НПЗ в Афіпську знову атакували. НаПЗ в Ільську Краснодарського краю теж був уражений. росія вже втратила 24,2% своїх нафтопереробних потужностей. По всій росії та на окупованих територіях зростає дефіцит пального. Деякі чиновники звинувачують водіїв у накопиченні запасів.

Атака дронами на залізничну станцію Кутейніково стала 24-ю атакою на російську залізничну інфраструктуру за останні 40 днів.

Електрична підстанція в Кропоткіні Краснодарського краю була атакована дронами. Була уражена ще одна підстанція в Кутейніково. росія заявила, що атака дронів на допоміжний трансформатор Курської АЕС знизила її потужність на 50%.

Були атаковані два радари в Ростові. В Анапі уражені генератори для радара. Два компоненти системи С-400, командний центр і командний пункт, були вражені в Калузі. В одній операції один Ту-160 не зміг запустити ракети по Україні, інший був змушений перервати політ після удару блискавкою, а третій був затриманий на землі.

росія заявляє, що уклала з Китаєм угоду про будівництво газопроводу "Сила Сибіру-2". Китай це ще не підтвердив. Якщо підтвердить, то опиниться у 30-річному контракті. І це в час, коли вони нарощують енергетичну незалежність завдяки відновлюваній енергетиці, тепловим насосам і акумуляторам. Ще не визначено ціну, терміни, підрядника та маршрут. У переговорах Китай більше не конкурує з Європою. Наразі Китай є найбільшим імпортером газу у світі, США – найбільшим експортером. Тож істотне збільшення поставок російського газу може забезпечити Китаю кращі переговорні позиції на обох ринках. Якщо трубопровід буде побудовано, він постачатиме до Китаю максимум 100 млрд кубометрів газу, що все одно менше, ніж 150 млрд кубометрів, які росія постачала до Європи до 2022 року.

У 2018 році путін представив світові 5 вундервафель. З них реально ефективною виявилася лише ракета "Кинджал". Наприкінці серпня він публічно оглянув стан крилатого ракетоносця "Бурєвестнік" з ядерним двигуном.

російська ракета ППО влучила в житловий будинок у Ростові.

Компанія Кронштадт", яка виробляє дрони "Оріон" та "Іноходець", близька до банкрутства.

Зараз росія виробляє 2700 дронів дальньої дії на місяць. У другій половині 2024 року вона запустила 8740 дронів. У 2025 році – вже 21 317. Атака минулої неділі із 805 дронів і 17 ракет стала найбільшою атакою в серії, яка зростає.

За оцінками США, Великої Британії та України, російські втрати становлять близько мільйона, з яких 250 тисяч убитими.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3