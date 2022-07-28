День Державності: крізь віки та покоління жила і житиме Україна

Зі святом, українці! Сьогодні ми вперше відзначаємо нове державне свято — День української державності.

Рік тому, у день святкування 30-річчя незалежності України, президент України Володимир Зеленський оголосив про започаткування у День Хрещення Київської Руси-України нового свята.

Указ про День української державності Зеленський підписав в прямому ефірі під час виступу з промовою на Майдані Незалежності.

Фото з вільних джерел

"Ми - молода родина зі славетної династії Київської Русі - України. З роду засновників. Роду хрестителів. З хороброго роду. Мудрого роду. Козацького роду. Ми не сироти й не знайди. Ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи. Тут починалося православ’я, тут взяла початок старослов’янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалась і наша державність. Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності - у день Хрещення Київської Русі - України", - з цими словами президент звернувся до українців у серпні 2021-го з нагоди 30-ї річниці незалежності.

Вже у розпал війни рф проти України - 31 травня цього року - Верховна Рада ухвалила закон, яким закріпила свято на державному рівні.

Торік в Кремлі на президентську ініціативу відреагували заявами про її курйозність і некоректність твердження, що українська державність зародилася одночасно з хрещенням Київської Русі. Лавров тоді заявляв, що українці приватизували день хрещення Русі, у той час коли сама Росія переписувала історію під себе не роками – століттями, намагаючись стерти з пам’яті і свідомості людей зв'язок з пращурами. Вони з впертістю хворого на клептоманію маніяка крадуть в нас усе - від страв до історії та символів.

Українці теж не всі і не відразу підтримали владну ініціативу. Зеленського звинувачували навіть у намаганні створити штучне свято. Апелювали до Дня Незалежності, який святкують 24 серпня. Але мова йде про дві принципово речі: спадковість Київської Русі та незалежність. Її Україна відстояла тридцять років тому, а спадкоємцями Київської Русі в історії цивілізації були Галицько-Волинське князівство, Українська козацька держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Держава, Карпатська Україна і тепер ми – громадяни сучасної Української держави.

Цього року день відзначення державного свята почався з бомбардувань. Бомблять і під час написання цього матеріалу. Тож День української державності набуває особливого сенсу. "Нині божевільні східні сусіди вчергове підготували для нашого знищення тисячі танків, літаків, ракет, десятки тисяч смертників. Проте не врахували одного: за роки державності ми навчилися цінувати свободу і незалежність, свої традиції та мову, культуру та віру, і цінності, а значить жодні танки та ракети цього не відберуть та не знищать", - заявив сьогодні з нагоди свята міністр культури Олександр Ткаченко. Українці є свідками нового етапу становлення сильної Україні, держави, в основі якої лежать глибокі традиції демократії, цінності свободи і прав людини, виборності та змінності влади.

Своєю чергою глава держави наголосив, що "нашу велику українську сім‘ю єднає родина державних символів України. "Це три брати: Державний прапор України, Державний герб і Державний гімн. На мою думку, дуже важливо не лише відзначати появу державності, а й об’єднуватися задля її збереження. Ми думали, що запанували у своїй сторонці. Ми кладемо душу й тіло за нашу свободу. Бо забули, що ще далеко не всі вороженьки – як роса на сонці… Але ми не забули, якого ми роду. А отже, нам точно усміхнеться доля, бо це наша доля», – сказав президент України у відеопривітанні, оприлюдненому на офіційному телеграм-каналі глави держави.

Він також підкреслив, що вперше в Україні це свято відзначається в умовах повномасштабних бойових дій, що накладає певний відбиток. "Я впевнений, що після перемоги воно увійде до наших традицій і стане важливою складовою нашої політичної культури та культури суспільства в цілому", - заявив Зеленський. Цей відбиток, безумовно, відтворився у тому, що офіційних заходів з приводу свята в країні цьогоріч не відбудеться.

Минулого року президент запропонував зробити День української державності вихідним. Під час війни це неможливо. Але він стане таким, коли Україна переможе.

Фото з вільних джерел

Ми нічого не віддамо. Ані нашої історії, ані нашої незалежності, ані нашої державності.

"Бути українцем — значить бути постійно в стані доказування свого права на існування", - казав колись український прозаїк, драматург, політичний і державний діяч, а також перший голова Директорії УНР Володимир Винниченко. До речі, сьогодні б йому виповнилося 142 роки.

Слава Україні!