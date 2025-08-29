Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico

Начальник Генштабу Франції генерал Тьєррі Буркхард в інтерв’ю європейській редакції Politico попередив, що розділена Європа ризикує стати жертвою на яку полюють у світі, де домінує жорстка сила. Він закликав європейські країни припинити заперечувати рівень насильства в сучасному світі та об'єднатися в стратегічну силу для протидії сферам впливу Китаю, росії та США.

Роз'єднані уряди Європи не визнають того, наскільки насильство впливає на світову політику, і повинні активізувати свої зусилля, щоб продемонструвати свою об'єднану жорстку силу. Про це попередив начальник штабу оборони збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхард в інтерв’ю Politico.

"Ослаблена Європа може завтра опинитися у становищі загнаної тварини після двох століть, коли саме Захід задавав тон, – заявив генерал Тьєррі Буркхард у незвично відвертих коментарях для Politico та французької газети Libération. – Йдеться не лише про збройні сили, але й про те, що сьогодні динаміка жорсткої сили бере гору".

Буркхард попередив, що розрізнені країни Європи повинні тісніше об'єднатися як стратегічна сила, щоб протидіяти "сферам впливу", які створюють Китай, росія та США.

"З одного боку, європейські країни ніколи не були такими сильними. З іншого боку, уряди та суспільства певною мірою заперечують рівень насильства в сучасному світі", – додав він.

Як зазначає Politico, реалістична оцінка французького генерала перегукується з дедалі більшою кількістю попереджень про слабкість Європи. Колишній глава Європейського центрального банку Маріо Драгі також наголосив минулого тижня, що ЄС має припинити вдавати, ніби він може чинити глобальний вплив лише як економічна сила та споживчий ринок. Він наголосив, що блок отримав від Дональда Трампа "дуже жорсткий сигнал пробудження" і тепер має думати набагато стратегічніше про витрати на безпеку та оборону.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні у середу звинуватила ЄС у тому, що він втрачає своє значення на світовій арені. "Ми повинні бути готові заплатити ціну за нашу свободу і незалежність", – сказала вона.

Politico нагадує, що Буркхард, який залишає свою посаду наприкінці серпня, а його місце займе генерал ВПС Фаб'єн Мандон, очолює збройні сили Франції з 2021 року.

Під його керівництвом збройні сили Франції посилили свою присутність на східному фланзі Європи і стали більш активними в НАТО, готуючись до високоінтенсивних бойових дій. В останні місяці французький генерал також співголовував у "коаліції охочих" – групі країн, які працюють над гарантіями безпеки для України в разі припинення вогню з росією.

Буркхард описав світ, який визначається чотирма політичними чинниками: використанням сили для вирішення конфліктів; тиском таких країн, як Китай, росія, Північна Корея та Іран, що кидають виклик Заходу; силою інформаційної війни; та впливом змін клімату.

"Більше ніж російські танки, європейцям загрожує створення альтернативного порядку, позбавленого західних цінностей. Якщо росія зможе розбити Європу без збройного нападу, вона обере саме цей шлях", – заявив генерал.

"У завтрашньому світі стратегічна солідарність, яка об'єднує європейські країни, має бути дуже, дуже міцною. Жодна країна Європи не може бути головним гравцем наодинці, – додав Буркхард. – Мова йде не про створення чогось проти США чи навіть проти росії, а радше про досягнення критичної маси, необхідної для того, щоб мати вплив й уникнути розпродажу по шматках".

Як зауважує Politico, викликом для європейців завжди було говорити одним голосом, особливо коли йдеться про оборонну політику. Наполягання Мадрида на звільненні від нового цільового показника НАТО щодо витрат на оборону у розмірі 5% ВВП, після заяв прем'єр-міністра Педро Санчеса про те, що росія не становить безпосередньої загрози для Іспанії, підкреслює, наскільки по-різному європейські країни сприймають загрози.

"Складність європейської оборони полягає в тому, щоб охопити стратегічні інтереси всіх європейських країн, – сказав Буркар. – Естонці не мають такої ж стратегічної візії, як португальці; цього ніхто не може заперечити. Потрібно знайти золоту середину".

Імпульс для гарантій безпеки України

Politico наголошує, що стратегічні інтереси включають збереження незалежності України, і на європейські країни чиниться все більший тиск, щоб вони активізували свої дії. Попри численні відкриті питання, дискусії навколо гарантій безпеки для Києва набрали обертів в останні тижні після зустрічі Трампа з путіним 15 серпня на Алясці.

"Дуже сильне бажання президента США досягти мирної угоди надає нового імпульсу", – сказав Буркхард наступного дня після повернення з Вашингтона, де він брав участь у військових переговорах.

Після зустрічі в Білому домі з Володимиром Зеленським, Еммануелем Макроном, Фрідріхом Мерцем і Мелоні, серед інших, адміністрація Трампа навіть висловила готовність долучитися до гарантій безпеки. Як повідомляється, це може включати розвідку, спостереження та розвідувальні ресурси, а також командування, управління і підтримку з повітря.

Для більшості європейських столиць військова підтримка США є необхідною умовою для участі в будь-яких зусиллях із моніторингу потенційної мирної угоди в Україні.

"Американці переважно вважають, що європейці мають продемонструвати свою готовність взяти на себе відповідальність, – підкреслив Буркхард. – Це дилема "яйце чи курка": деякі країни готові взяти на себе зобов'язання тільки за умови американських гарантій. Але насправді це не військова дискусія, а політична".

Хоча "найкращими гарантіями безпеки було б продемонструвати рішучість США у разі порушення мирної угоди", військові операції можуть включати введення військ в Україну, повітряне патрулювання над країною, забезпечення відновлення судноплавства в Чорному морі та допомогу в розбудові української армії, пояснив французький генерал.

"Щоб відновити довіру українців, ми повинні дати сигнал, що європейські країни, можливо, за певної підтримки США, готові надати гарантії. Надання гарантій часто означає прийняття ризиків", – наголосив Буркхард.

Як зазначає Politico, небезпека полягає в тому, що будь-який військовий контингент може бути втягнутий у війну, особливо враховуючи, що Кремль неодноразово заявляв, що не хоче бачити європейські війська в Україні. Ось чому правила застосування сили – тобто, що робитимуть військові в Україні в разі російського нападу, залишаються ключовим питанням.

"Якщо ви збираєтеся дотримуватися мирної угоди, правила застосування сили – це самооборона. Це цілком логічно", – сказав Буркхард.

"Обрані" війни на противагу "нав'язаним"

За словами Буркхарда, висока інтенсивність конфлікту в Україні змушує глибоко переосмислити, як діють західні збройні сили. "Ми перейшли від обраних воєн – в Іраку, Афганістані чи Малі – до нав'язаних воєн", – пояснив французький генерал.

У так званих "обраних війнах" політичні та військові лідери зберігають контроль над кількістю витрачених боєприпасів, тривалістю перебування військ та кількістю розгорнутого персоналу. Нав'язані війни – це екзистенційні конфлікти, в яких такого вибору немає. "Якщо українці не будуть боротися на 100% [проти росії], вони зникнуть. Ось що означають нав'язані війни", – додав він.

Щоб протистояти новій реальності, за словами Буркхарда, західні збройні сили мають диверсифікувати свої арсенали. "Питання "що що знищує і за якою ціною" є ключовим. Якщо ми будемо розробляти лише високотехнологічну зброю, яка вбиває, але є дуже дорогою, ми, ймовірно, не досягнемо успіху", – сказав він, додавши, що арміям також потрібна недорога зброя для виснаження противника.

Генерал заперечив аргумент, що збройні сили Франції зможуть протриматися лише кілька днів у конфлікті високої інтенсивності, оскільки запаси боєприпасів занадто малі. Він наголосив, що Франція не воюватиме з росією самостійно, а разом із союзниками по НАТО.

"Наші запаси боєприпасів не такі великі, як мали б бути, бо ми більше зосереджувалися на обраних війнах, – сказав Буркхард. – Чи означає це, що французькі збройні сили не здатні брати участь в операціях? Ні. Вони можуть це зробити хоч сьогодні вночі, якщо буде потрібно".

Джерело: Politico