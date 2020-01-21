Етика діалогу і дух капіталізму стейкхолдерів

"Перед лідерами бізнесу сьогодні відкрився неймовірний шанс. Якщо вони дійсно хочуть залишити свій слід у світі, у них немає іншої альтернативи"

Лідери бізнесу і політики, а також мислителі і знаменитості зберуться у швейцарському Давосі на щорічний Всесвітній економічний форум. Світова еліта збереться, щоб представити свої погляди на теми, обрані засновником WEF Клаусом Швабом: від деглобалізації до четвертої промислової революції.

Тема цьогорічної ювілейної зустрічі :

"Зацікавлені сторони за згуртований і стійкий світ".

В рамках Всесвітнього економічного форуму-2020 стартують два глобальні проекти - освітня програма, яка охопить 1 млрд осіб, а також ініціатива з посадки 1 млрд дерев на планеті

Напередодні форуму Клаус Шваб написав статтю про необхідність переходу до моделі капіталізму стейкхолдерів.

Ось декілька цитат.

«Якого роду капіталізм ми хочемо? Напевно, це визначальне запитання нашої епохи. Якщо ми хочемо зберегти нашу економічну систему для майбутніх поколінь, нам треба дати на нього правильну відповідь.

Якщо узагальнювати, у нас є три моделі на вибір. Перша модель — «капіталізм акціонерів» — обрана більшістю західних корпорацій. Відповідно до цієї моделі, головною метою будь-якої корпорації повинна бути максимізація прибутку. Друга модель — «державний капіталізм» — покладає на уряд завдання спрямовувати розвиток економіки.

В порівнянні з цими двома варіантами у третього є найбільше якостей, гідних рекомендації. «Капіталізм стейкхолдерів» (тобто капіталізм в інтересах усіх зацікавлених сторін) — це модель, яку я вперше запропонував півстоліття тому. Вона позиціонує приватні корпорації як довірених керівників (trustees), що діють в інтересах суспільства, і цілком очевидно є найкращою відповіддю на соціальні та екологічні проблеми сучасності.

Модель, що домінує сьогодні — акціонерний капіталізм, але ідея капіталізму стейкхолдерів почала швидко завойовувати популярність.

Набирають популярність так звані інвестиції з соціальним ефектом, оскільки все більше інвесторів шукають способи зв’язати екологічну і громадську користь з фінансовою віддачею.

Ми повинні скористатися цим моментом, щоб гарантувати, що капіталізм стейкхолдерів залишиться новою домінувальною моделлю».

З цією метою Всесвітній економічний форум публікує новий «Давоський маніфест».

У ньому поміж іншого зазначено наступне:

Метою компанії є залучення всіх стейкхолдерів в спільне створення довготривалих цінностей. Створюючи цінності, компанія повинна служити інтересам не тільки своїх акціонерів, а й усіх зацікавлених сторін – співробітників, клієнтів, постачальників, локальних спільнот і суспільства в цілому.

Кращий спосіб зрозуміти і узгодити різноспрямовані інтереси всіх зацікавлених сторін – це загальна прихильність політиці і рішенням, які зміцнюють довгострокове процвітання компанії.

Компанія надає сервіс своїм клієнтам через ціннісну пропозицію, як найкращим чином відповідає їхнім потребам. Ця пропозиція включає в себе і підтримує чесну конкуренцію і рівні умови гри. У нього нульова терпимість до корупції. Вона забезпечує надійність екосистеми, в якій працює, і такою, що заслуговує довіри.

Компанія відноситься до людей, які в ній працюють, з гідністю і повагою. Вона вітає різноманітність і прагне до постійного поліпшення умов праці і добробуту співробітників. У світі стрімких змін, компанія підтримує тривале працевлаштування завдяки постійному підвищенню кваліфікації і перепідготовки кадрів.

Компанія вважає своїх постачальників партнерами у створенні цінностей. Це дає рівні можливості новим учасникам ринку.

Компанія служить суспільству своєю діяльністю, підтримує спільноти, в яких вона працює, і платить свою справедливу частку податків. Вона забезпечує безпечне, етичне і ефективне використання даних. Вона діє як керуючий навколишнім середовищем і матеріальним світом для майбутніх поколінь. Вона усвідомлено захищає нашу біосферу і виступає за загальну економіку замкнутого циклу, засновану на відновлення ресурсів *. Вона постійно розширює межі знань, інновацій і технологій для поліпшення добробуту людей.

Вона відповідально управляє створенням короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій цінності в прагненні досягти стійких доходів акціонерів, які не жертвують майбутнім для сьогодення.

Компанія – це більше, ніж економічна одиниця, яка генерує прибуток. Вона втілює людські і громадські устремління, як частина ширшої соціальної системи. Її ефективність повинна оцінюватися не тільки по прибутковості для акціонерів, а й за тим, як досягаються цілі в галузі охорони навколишнього середовища, соціальної сфери та раціонального управління.

Компанії не тільки служать безпосередньо всім зацікавленим сторонам, безпосередньо залученим в їх діяльність, а й самі виступають в якості зацікавленої сторони – разом з урядами і громадянським суспільством – нашого глобального майбутнього.

Клаус Шваб наголошує, що нині:

«Перед лідерами бізнесу сьогодні відкрився неймовірний шанс.

Надавши капіталізму стейкхолдерів конкретний зміст, вони можуть вийти за рамки юридичних зобов’язань і виконати свій обов’язок перед суспільством.

Вони здатні наблизити світ до досягнення загальних цілей, і зокрема, цілей, окреслених у Паризькій кліматичній угоді і в «Цлілях сталого розвитку» ООН.

Якщо вони дійсно хочуть залишити свій слід у світі, у них немає іншої альтернативи».