Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників Кремля і в Європі – Politico

Американський неурядовий фонд, який стоїть за розробкою і впровадження "Проєкт 2025", який фактично покликаний знищити в США демократію, взявся за налагоджування зв’язків з європейськими ультраправими силами, щоб нібито "зробити Європу великою знову ". Про це пише європейська редакція видання Politico. Інакше кажучи, що він впритул зайнявся проєктом "зробити росію знову великою".

Консервативний аналітичний центр, який стоїть за дорожньою картою "Проєкт 2025" Дональда Трампа, шукає нових друзів по другий бік Атлантики, пише європейська редакція Politico. Фонд Heritage Foundation – "інтелектуальний двигун" 922-сторінкового плану, який став ключовим політичним посібником для другого терміну Трампа, налагоджує співпрацю з низкою європейських націоналістичних ультраправих рухів, щоб експортувати свою стратегію протидії прогресивній політиці.

Одним із кроків фонду в пошуку друзів стала конференція у Римі наприкінці жовтня в колишній резиденції покійного прем'єра Сільвіо Берлусконі, присвячена демографічній кризі в Європі та ідеї, що падіння народжуваності становить загрозу для західної цивілізації. Серед спікерів були Роджер Северіно, віцепрезидент Heritage з внутрішньої політики та архітектор кампанії з обмеження доступу до абортів у США, а також італійська міністерка у справах сім'ї Еудженіа Рочелла, віцеспікер Сенату та члени італійських правих аналітичних центрів.

Як зазначає Politico, Северіно та президент Heritage Кевін Робертс також виступали на самітах та зборах ультраправих груп, таких як Patriots for Europe, до якої входять Національний фронт Марін Ле Пен та італійська "Ліга", під гаслом "Зробимо Європу знову великою".

Тим часом представники Heritage провели приватні зустрічі у Вашингтоні та Брюсселі із законодавцями з ультраправих партій Угорщини, Чехії, Іспанії, Франції та Німеччини. Лише за останні 12 місяців група провела сім зустрічей з членами Європарламенту, порівняно з однією за 5 попередніх років, згідно з даними Європарламенту. Вони також провели додаткові неформальні зустрічі з євродепутатами, зокрема з трьома представниками партії "Брати Італії" прем’єрки Джорджі Мелоні.

Северіно розповів Politico, що зустрічі з європейськими правими політиками слугують для обміну ідеями. Але, зауважує видання, ці зустрічі означають більше, ніж просто обмін люб'язностями. Для європейських політиків це спосіб отримати доступ до людей з оточення Трампа. Для Heritage – можливість поширити свій вплив за межі Вашингтона та просувати свої ідеологічні цілі, які під керівництвом Робертса все більше збігаються з підходом Трампа "Зробимо Америку знову великою".

Старший науковий співробітник Heritage Майк Гонзалез зазначив, що зустрічається з консервативними партіями, щоб ділитися досвідом у розв’язанні спільних проблем – "обмінюватися думками, щось таке". Він повідомив, що співрозмовників "дуже цікавлять" політики щодо абортів, гендерної теорії, оборони та Китаю, додавши, що частини "Проєкту 2025", зокрема розділ, який він написав про позбавлення суспільних мовників фінансування, "дуже добре підходять" для Європи.

Гонзалез зазначив, що фонд вже багато років активно працює в Європі, але попит зріс після повернення Трампа до влади. Європейські праві лідери, за словами Гонзалеза, "дивляться на Трампа та на те, що він робить, і кажуть: "І я так хочу".

Вдруге краще

Це не перша спроба MAGA зґуртувати європейських правих, нагадує Politico. Колишній стратег Трампа Стів Беннон у 2019 році безуспішно намагався об'єднати популістські націоналістичні партії під егідою аналітичного центру Movement, але його плани провалилися через брак зацікавленості самих партій.

Деякі спостерігачі сумніваються, що нова ініціатива матиме інший результат. "Я скептично ставлюся до того, що з цього щось вийде, – зазначив доцент кафедри політології Університету Іллінойсу та автор книги "Мислителі" про партійні аналітичні центри Е. Дж. Фейґен. – Європейські праві мають власні ресурси для розробки політик, тож Heritage мало що може запропонувати європейським партіям".

За його словами, це особливо помітно, коли йдеться про вдосконалення законодавства, оскільки Heritage не має достатнього кадрового резерву "людей з глибоким розумінням законів і договорів" в Європі.

Втім європейська місія Heritage Foundation розгортається саме тоді, коли ультраправі рухи по всій Європі набирають силу, використовуючи суспільне невдоволення питаннями імміграції, кліматичної політики та суверенітету, і просуваючи політики, схожі на викладені у "Проєкті 2025", наголошує Politico.

За інформацією видання, в Італії двоє депутатів подали законопроєкти про надання плоду права суб’єктності, що фактично унеможливило б аборт. Регіональна влада Лаціо готується схвалити закон, який гарантує "захист плоду від зачаття", дублюючи аналогічну ініціативу у США.

Йдеться не лише про репродуктивні права. Депутат від партії Мелоні "Брати Італії" Лучіо Малан, учасник двох конференцій, організованих Heritage Foundation, намагався скасувати заборону на гомофобну та сексистську рекламу. Хоча він заявив Politico, що брав участь у заходах на запрошення правоцентристського аналітичного центру FareFuturo, який був співорганізатором із Heritage.

На думку Politico, Heritage та його союзники в адміністрації Трампа мають усе, щоб виграти від посилення націоналістичних партій в Європі, які також проштовхують відтермінування кліматичних та аграрних регуляцій і стають на бік США та великих технологічних компаній у питанні цифрового регулювання. На початку цього року Heritage організував презентацію пропозицій двох ультраправих європейських аналітичних центрів – угорського Mathias Corvinus Collegium (MCC) та польського Ordo Iuris Institute for Legal Culture, щодо реформування та вихолощування ЄС, підриву повноважень Єврокомісії та Суду ЄС.

Активність Heritage в Європі відбувається на тлі хвилі скандалів в США: Робертс підтримав правого політичного коментатора Такера Карлсона, якого критикували за інтерв'ю з білим націоналістом. Цей інцидент викликав відкритий бунт проти Робертса, який згодом перепросив.

Неочікувано швидка й масштабна імплементація "Проєкту 2025" у США підвищила авторитет Heritage у Європі, зазначив Кеннет Хаар із Corporate Europe Observatory, неприбуткової організації, що моніторить лобізм у ЄС. "Повне прийняття Трампом їхньої програми надало їм безпрецедентноого статусу", – переконує він. Зараз, додав Хаар, Heritage "це вже не просто американський аналітичний центр, це представник коаліції MAGA. Не буде перебільшенням сказати, що вони проводять зовнішню політику від імені президента".

Для Heritage є вагомі причини зосередитися саме на Європі: вона стала центром уваги донорів та активістів групи у США, які стурбовані ісламізацією та лівою політикою на континенті. "Ми маємо життєвий інтерес у тому, щоб Європа була суверенною, вільною та сильною", – заявив Гонзалез Politico (при цьому один із лідерів фонду на початку 2025 року заявив, що Україна не є важливим інтересом для США, які можуть захистити Європу навіть якщо росія окупує Україну повністю – iPress).

Точка згуртування

Історично європейські праві не можуть співпрацювати, оскільки різні фракції представляють суперечливі національні інтереси, зазначає Politico. Але механізм, що лежить в основі переобрання Трампа, і його здатність впливати на національну політику в європейських столицях змінили цю динаміку, зробивши Heritage "фактором об'єднання європейської правиці", вважає Хаар.

"MAGA стала об'єднуючою силою, європейські праві сили зустрічаються все частіше", – додав він. За його словами, підтримка Трампом їхньої політики також додає їм більшої "ваги" в Європі, адже європейські лідери прагнуть завоювати прихильність Трампа та його союзників у низці питань, зокрема щодо мит.

Активісти з відкритості та прозорості заявили, що спостерігають помітне зростання активності, яке свідчить про те, що Heritage набирає впливу не лише на симпозіумах та заходах. Старший співробітник з політики Transparency International Рафаель Кергено зазначив, що діяльність цієї групи, включаючи незадекларовані зустрічі з депутатами Європарламенту, які можуть порушувати кодекс поведінки Європарламенту, підкреслює слабкість європейських правил щодо лобіювання та адвокації.

"Heritage відверто просував відверто антидемократичні проєкти і тепер може безперешкодно завойовувати прихильність євродепутатів, не розкриваючи своїх цілей та джерел фінансування, – зазначив він. – Якщо ЄС не наведе лад, це дозволить ворожим силам імпортувати авторитаризм через чорний хід".

Водночас Нікола Прокаччіні, депутат Європарламенту від партії Мелоні, який провів кілька зустрічей з Heritage, відкинув думку, що Heritage становить загрозу для верховенства права або європейської політики. Він сказав, що не читав "Проєкт 2025" і нагадав про давню історію групи як потужного центру економічної політики, хоча за Трампа це змінилося, оскільки новий керівник групи Кевін Робертс зблизився з Трампом. Попри це, за його словами, "можна поділяти чи не поділяти їхні погляди … але Heritage безумовно є авторитетним голосом".

Джерело: Politico