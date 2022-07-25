Instagram найукраїномовніший, Youtube пасе задніх

Соціальна мережа Instagram за останні 2 роки продемонструвала кардинальну зміну мовного середовища, і є лідером серед інших подібних платформ щодо вживання української мови. Про це свідчать дані дослідження, яке була здійснене Центром контент-аналізу (ЦКА).

Повідомляється , що вперше подібне дослідження будо здійснене восени 2020 року, базою для аналізу слугував український сегмент соціальних мереж, а саме - вживання російської і української. На той час було встановлено, що лише кожен шостий допис (16%) був українською мовою, переважна більшість - російською.

За два роки стан справ зі вживання української мови в соціальних мережах кардинально змінився, свідчать дані дослідження. Стверджується, що російська мова втратила домінантне становище в українському сегменті соціальних мереж. Якщо розглядати найпоширеніші платформи разом, то вона ще помітно переважає (37% постів українською мовою проти 63% російською). Втім, на думку дослідників, окремішній погляд на кожну платформу засвідчує різнобіжні мовні ідентичності користувачів. За їхніми даними, за два минулих роки частка дописів українською збільшилася у Facebook, Twitter та Instagram з 13-27% (залежно від соцмережі), до двох третин.

https://scontent.fiev25-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/294097703_5606193486065563_5053212908556411961_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=S3g7HrK5hmUAX83IjjR&_nc_ht=scontent.fiev25-2.fna&oh=00_AT95mLiphFrjCesMjZty9XmOCorZN101PpMc4JCs_3mOCg&oe=62E2DEB6

"Російська мова дотепер відчутно або тотально домінує в чотирьох інших популярних в Україні соціальних мережах (Youtube, TikTok та російських VK i OK). Зокрема, ганебно малою лишається частка контенту українською мовою у Youtube (5%), що пов’язано, найімовірніше, з алгоритмами монетизації, котрі спонукають користувачів працювати на ширшу російськомовну авдиторію", - підкреслили в ЦКА. Уточнюється, що за два роки в Youtube кількість матеріалів державною, тобто українською, мовою зросла лише в межах похибки, а саме приблизно на 2%.

Дослідники роблять висновок, що "дерусифікаційні процеси, повною мірою себе проявили в Facebook, Twitter та Instagram, а у Youtube майже зовсім не спрацювали".

У ЦКА підрахували, що з 2020 року в середньому співвідношення кількості постів у популярних соцмережах українською мовою збільшилася з 16% до 37%, а російською, відповідно, зменшилася з 84% до 63%. На жаль, як видно з даних, перевага російськомовного контенту (дописів) ще дуже відчутна, проте невпинно зменшується.

Instagram продемонстрував найбільший "стрибок" у цьому плані - з 13,3% українською до 71,5%, Facebook - з 26,9% до 66,8%, Twitter - з 21,2% до 66,3%. У TikTok, на жаль, від'ємна динаміка. За цей час україномовні дописи там скоротилися з 36,1% до 33,8%. Заборонені в Україні російські соцмережі ВКонтактє то Однокласнікі показали розрізнену динаміку, проте, що логічно, відсоток української там як і був, та і залишається незначним (менше 3%).

"Російською мовою й надалі послуговуються у соцмережах користувачі всіх областей України, в тому числі західних, де частка дописів цією мовою коливається у діапазоні 10-20%. Найрусифікованішою (крім Донбасу і Криму) залишається Одеська область. Пасе задніх і столиця України. Втім, порівняно з 2020 роком майже всі регіони продемонстрували прогрес", - резюмують дослідники.

Українська у соцмережах найбільше вживається у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та інших, переважно західних, областей України. Аутсайдерами є Одеська, Донецька, Луганська області, а також окуповані території Криму.

Канали інформації: соцмережі вперше взяли першість

Чому вживання української варто окремого дослідження? На це запитання відповідає інше дослідження – громадянської мережі ОПОРА. У кінці травня вони оприлюднили його результати, які свідчать, що найпопулярнішим джерелом інформації для українців стали соціальні мережі. Вони вперше випередили телебачення, яке до цього було беззаперечним лідером. Дивіться самі: для отримання інформації соцмережі використовують 76,6% українців, а телебачення – 66,7%.

ОПОРА підрахувала , що для отримання інформації соцмережі використовують 76,6% українців, а телебачення - 66,7%. Радіо значно їм поступається, ним користується лише 28,4% громадян України, щоб дізнатися новини. А друковані ЗМІ ще менше - лише 15,7% опитаних.

Тож подальше поширення української мови в соцмережах важливо не лише, щоб дистанціюватися від усього російського, що штучно нав'язувалося багато років. Але й для того, аби українці стверджувалися як нація у світі. В тому числі через мову. На жаль, ця важлива сторінка історії пишеться під час війни. Але вочевидь саме через неї українське шаленими темпами нарешті стає українським. Як справедливо кажуть історики і філологи, мова має значення.