Корупція, некомпетентність та масові вбивства. Тим часом потяг для своєчасного посилення наземної ППО України вже давно відійшов – Том Купер

Том Купер в передмові до чергового тижневика Дональда Гілла вкотре вказує на проблемні зони організації оборони України у війні проти росії. Він вкотре звертає увагу на те, що українське керівництво вперто відмовляється вчитися на власних помилках.

Як і вчора, сьогодні прокинувся, щоб зіткнутися з додатковими питаннями та проханнями на кшталт "де ти був останні тижні" та/або "чому ти не коментуєш"…?

Що я можу вам сказати? З одного боку, так: це моя робота, яка займає мене. Дуже займає. Як і всі інші, я теж мушу оплачувати рахунки, а обставини такі, що зараз мій стіл завалений роботою над завершенням різних книг @War, які видає Helion. Наприклад, кілька тижнів тому ми випустили перший із двох томів, що детально описують артилерійські системи, які використовуються в поточній війні в Україні. Цей том присвячений системам радянського виробництва (читачі двох попередніх томів про "танки", наприклад, цього першого, знають, яку якісну інформацію та деталі містять ці книги). Другий том цього проєкту, в якому детально описано артилерійські системи західного виробництва, що використовуються в поточній війні, незабаром вийде, а я також допомагаю завершити роботу над "Війною в Україні, том 11", дослідженою і написаною українським автором, в якій детально описано історію битви за Чернігів у лютому-березні 2022 року. Дві попередні книги з нашої міні-серії "Війна в Україні" – том 2 і том 8 – зараз перекладаються українською мовою, щоб їх можна було перевидати в Україні українською мовою.

…і це не кажучи вже про роботу над (буквально) десятками інших книг @War (так, як хтось це охарактеризував: ми видаємо майже стільки ж книг @War, скільки Rider’s Digest видає на різні інші теми).

З іншого боку… ну, знову ж таки: що я можу вам сказати? У цьому блозі Дональд Гілл, Бенджамін і я обговорювали безліч речей, про які інші тільки зараз починають говорити – вже 10, 12, 16, 18 і більше місяців тому. Такі речі, як те, про що йдеться в цьому відео, що "друзі Сирського" передусім відзначаються тим, що вбивають багато українців – військових ЗСУ або цивільних. Зверніть увагу: цей пан на відео має великий досвід і нещодавно став цивільною особою, тому може говорити відкрито.

Ми вже кілька місяців тому обговорювали питання зниження обороноздатності української протиповітряної оборони. Ми чітко заявили, що літаки F-16 (і Mirage) просто не є тими типами літаків, які можуть підвищити обороноздатність до рівня, необхідного для "заміни" наземної ППО, а також зазначили, що потяг для своєчасного посилення останньої вже давно відійшов.

Таким чином, пояснення того, що Зеленський/Єрмак, а також їхні Сирський та компанія – руйнують те, що залишилося від здатності України захищати себе, і що це робиться заради збагачення себе та своїх улюбленців, не є нічим новим (принаймні не на цьому блозі). Те саме стосується і того факту, що Україна має дедалі менше можливостей захищатися від щоденних, і дедалі масштабніших, російських ударів безпілотними літальними апаратами та ракетами, і що це є логічним результатом низки масштабних стратегічних провалів з її боку та з боку вищого політичного і військового керівництва Заходу.

Отже, все, що я можу додати зараз, це щось на зразок роз'яснення у відповідь на твердження, з яким я часто стикався протягом останніх тижнів і місяців. Твердження про те, що Зеленський є "диктатором" і що ані Захід, ані Україна не мають права вчити когось чомусь, що називається демократією...

Вибачте, що розчаровую вас, але ні: Зеленський не є диктатором.

Він є обраним президентом України. А "заколот, спровокований ЦРУ", "Вікторія Нуланд" і "диктатор" – це все російська пропаганда.

Без сумніву, таку нісенітницю з радістю поширюють і багато неросіян (зокрема, громадяни США, багато європейців, а також китайці, індійці, серби) – люди, які не мають жодного стосунку до гімнопіаріндустрії путіна. Дійсно, відомий експерт з геостратегії з Індії пояснював мені таку нісенітницю в прямому ефірі під час недавнього ток-шоу на індійському телебаченні (і я не міг не сміятися у відповідь).

Але все одно: це все пропаганда.

Проте не можна заперечувати, що радник президента Зеленського Єрмак – робить усе, що в його силах, щоб зробити свого боса – людину, про яку багато хто в Києві каже, що вона навіть шнурки на взутті не може зав'язати без дозволу Єрмака – диктатором. Не лише тому, що... ну, не можна заперечувати, що влада корумпує, а абсолютна влада – абсолютно корумпує... але й тому, що це полегшує справу. Для Єрмака. І це його чітке переконання: для Зеленського теж.

І не можна заперечувати, що обставини сприяють такому розвитку. Розумієте: Україна стоїть перед загрозою війни на знищення. Якщо є якісь сумніви, подивіться, що роблять росіяни з населенням тих частин країни, які вони взяли під свій контроль. Їм відмовляють не лише в національності та громадянстві, але навіть у використанні української мови... не кажучи вже про їхнє життя.

Не дивно, що мільйони українців втекли з країни, а російські вторгнення 2014-2015 та 2022 років не просто спорожнили цілі міста (див. Донецьк і Луганськ), але й повністю знищили такі яскраві адміністративні, культурні та промислові центри, як Маріуполь, Бахмут, Вовчанськ, Мар’їнка, Вугледар... Якщо цього недостатньо, росіяни зараз роблять все можливе, щоб знищити Куп'янськ, Ізюм, Краматорськ, Покровськ і Херсон, і більша частина мене не хоче знати, що саме відбувається в містах за лінією фронту, але не сильно пошкоджених бойовими діями, таких як Бердянськ і Мелітополь... І це не кажучи вже про окупований росією Кримський півострів з такими містами як Севастополь, Сімферополь, Євпаторія – або про міста, які (поки що) знаходяться далеко за лінією фронту, як Суми, Харків, Полтава, Дніпро. Запоріжжя, Нікополь, Херсон, Миколаїв, Одеса... і ще безліч містечок, сіл або віддалених ферм...

... і через все це, як каже українське законодавство, країна не в змозі обрати собі нове керівництво...

…зітхання…

Наступним питанням було: чи існує в Україні вільна преса?

На це, власне, легко відповісти (принаймні для мене): так, існує.

…з обмеженнями, накладеними російським вторгненням і війною на знищення України. Читай: російським геноцидом українців.

Результат: місцеві та іноземні журналісти не можуть вільно висвітлювати теми, пов'язані з обороною країни. Вони можуть потрапити в неприємності, критикуючи політичне та військове керівництво. Це факт, але: це менше пов'язано з особистими свободами, а більше з поєднанням традицій радянських часів та системи Зєлі/Єрмака, ніж з фактичними законами.

Це теж не жарт: занадто багато людей в Україні серйозно турбуються про свою безпеку. Вони дійсно бояться. Це можна буквально відчути, спілкуючись з ними в Інтернеті. І це ще не все: є й інші обмеження цієї свободи. Подобається це чи ні, але поширення російської пропаганди в Україні заборонено законом. Чесно кажучи: навіть я, як відвертий, наполегливий і практикуючий плюраліст, вважаю це нормальним. Хоча б тому, що я до смерті втомився від усіляких гімнопіартеорій, які літають усім світом.

Щодо релігії, то тут ситуація дещо інша. Це питання має вирішальне значення для багатьох (хоча для мене жодного: я переконаний і практикуючий атеїст). У цьому випадку українське законодавство змусило російську православну церкву розірвати зв'язки з Москвою. Адже Москва (зловживає) використовує російську православну церкву для підтримки свого вторгнення та війни на знищення України (тобто для підтримки геноциду українців). Це не означає, що російська православна церква була заборонена в Україні: люди можуть продовжувати відвідувати її, скільки завгодно. Так само, як і послідовники інших релігій можуть вільно слідувати своїм переконанням і совісті.

Набагато менш чіткою є ситуація з юрисдикцією, економікою та збройними силами, а особливо з переплетеними аспектами цих сфер. Наприклад: вища керівна ланка збройних сил, яка наразі відповідає за виробництво та розподіл товарів на мільярди. У цій сфері навіть дуже мало добре поінформованих людей у Києві можуть точно сказати, хто саме керує конкретними підприємствами і, отже, отримує доходи від них. Плюс хабарі, які повинні платити всі, хто хоче виробляти щось для збройних сил у великих обсягах.

Це також головна мета Єрмака: забезпечити якомога більше доходів з таких джерел. Для себе. Ага, і для Зеленського теж.

…і що на той час щонайменше 40% населення України, яке залишилося в країні, залежало від гуманітарної допомоги для виживання. Від збору та пожертв у вигляді грошей, продуктів харчування, ліків, транспортних засобів та одягу. Переважно від Заходу.

Тож, знову ж таки… не можу не відповісти на всі питання, згадані на початку цього вступу, інакше кажучи ніж: що я можу вам сказати? Які новини я можу запропонувати – чи то в цьому блозі, чи то в будь-яких інтерв’ю для телебачення чи інших ЗМІ? Я вивчив деталі якомога ретельніше і обговорив геостратегічні, соціально-економічні та військові передумови і контекст – причини, обставини, результати – до дрібниць, до смерті. У якийсь момент цей процес досяг точки постійних повторень: те саме відбувається знову і знову. Головним чином тому, що ті, хто керує, ті, хто несе відповідальність, не просто не вчаться на своїх помилках, а вперто наполягають на тому, щоб робити все так само, як і раніше...

що може мати тільки один результат: російський геноцид українців триває...

так само, як триває сіоністський геноцид палестинців, і тому я не повідомляю про пов'язані з цим події.

... тому що, як нещодавно зауважив один мій друг і колега: ну, немає особливого сенсу займатися такими речами, як, наприклад, спроба підготувати "військову історію повстання у Варшавському гетто 1944 року" – просто тому, що це, власне, історія систематичних масових убивств. І, вибачте: я не досліджую і не пишу про масові вбивства.

Тоді як ця (сучасна) військова історія, неважливо де, контролюється і диктується цілими зграями політиків і адміністраторів, які насправді поводяться як зграї єнотів під кайфом... що ж, вибачте, але результат один: мені не залишається нічого іншого, окрім як працювати над конфліктами з минулого.

А поки що мені пощастило, що мене супроводжують такі люди, як Дональд Гілл, які продовжують старанно збирати деталі. Деталі надзвичайно важливі, бо вони допомагають розпізнати закономірності та тенденції. Тому що не можна зрозуміти закономірності та тенденції, не з'ясувавши деталей. Наразі ці деталі, а отже, і закономірності та тенденції прості: корупція, некомпетентність та масові вбивства скрізь, від Анкориджа на Алясці, до Харкова в Україні...

Отже, далі буде тижневик від Дональда Гілла…

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