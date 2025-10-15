Зустріч у Шарм-ель-Шейху була незабутньою, і не лише через прогрес у справі миру на Близькому Сході. Європейська редакція Politico іронізує з приводу казусів із саміту лідерів з Трампом на єгипетському курорті у Шарм-ель-Шейху.

Саміт щодо перемир'я в Газі, який відбувся у Шарм-ель-Шейху в понеділок, світові лідери назвали історичним проривом, а президент США Дональд Трамп – визначним досягненням свого другого терміну, пише Politico.

Але, за словами видання, це видовище також нагадало, що міжнародна дипломатія за Трампа рідко йде за сценарієм. Ось вичерпна добірка імпровізованих лестощів і незручних моментів, через які лідери, дипломати, помічники та соцмережі в рівній мірі метушилися й сміялися.

"Красуня" Мелоні

Посеред свого виступу на сцені Трамп повернувся до прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні й заявив: "Вона красива молода жінка". "Якщо у США вжити слово "красива" щодо жінки – це кінець політичної кар'єри, але я ризикну", – додав він. Потім звернувся до Мелоні безпосередньо: "Ти ж не проти, що тебе називають красивою, так? Бо ти така".

Мелоні була єдиною жінкою серед приблизно 30 світових лідері на сцені мирного саміту.

Підкол Макрона

Поки Трамп щедро вихваляв Мелоні, для свого "доброго друга", президента Франції Емманюеля Макрона, він приберіг більш глузливе послання.

На сцені Трамп подякував Макрону за підтримку, озирнувся, спочатку безуспішно, щоб знайти його, а тоді додав про фотогенічного французького лідера: "Можу уявити Емманюеля десь позаду мене… де він? Не можу повірити, сьогодні ти вирішив бути таким стриманим".

Лідери вибухнули сміхом, включаючи Мелоні, яка відома своїми часом прохолодними стосунками з французьким президентом.

Трамп швидко заспокоїв зал: "Він мій друг".

Грошовий мішок

Коли Трамп помітив на саміті власника "Манчестер Сіті" та віцепрезидента й заступника прем'єр-міністра ОАЕ шейха Мансура бін Заїда Аль Нахьяна, він не втримався від жарту про чоловіка з надбагатої нафтової монархії. "Багато грошей, безлімітні гроші! І він ще й хороша людина, теж…" – сяяв Трамп, звертає увагу Politico.

Дорогий квиток

Мабуть, найнеочікуванішим гостем на курорті, на думку видання, став президент ФІФА Джанні Інфантіно: він сфотографувався з Трампом і навіть приєднався до спільного знімка зі світовими лідерами. Звісно, наступний чемпіонат світу з футболу відбудеться переважно в США, а це означає, що Трамп та Інфантіно мають спільний стимул розвивати свої дружні стосунки.

Трамп жартома підколов Інфантіно щодо ціни квитків на матчі чемпіонату світу, пожартувавши перед журналістами: "Він бере за ці квитки чимало, еге ж?"

Вхід на перший матч збірної США обійдеться вболівальникам щонайменше у $560, а найдешевші квитки на фінал чемпіонату світу коштують $2030. Принаймні Трамп може собі це дозволити, констатує медіа.

Димова завіса

Хто сказав, що європейські лідери не дружать? Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виявив таку турботу до Мелоні, що навіть закликав її кинути тютюнопаління.

"Ви чудово виглядаєте. Але я маю змусити вас кинути курити", – сказав їй Ердоган, на що Макрон відреагував: це "неможливо".

"Знаю, знаю", – зітхнула Мелоні, попередивши, що відмова від паління може зробити її менш товариською: "Я не хочу когось убити".

"Холодний мікрофон"

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, відчайдушно прагнучи зберегти добрі стосунки з Трампом, стрімголов метнувся до нього, коли президент зі сцени запитав: "Де Сполучене Королівство?"

Коли здавалося, що Стармер уже готовий звернутися до публіки, президент США натомість сказав: "Дуже приємно, що ви тут", і продовжив власну промову… змусивши Стармера зробити найдовші кілька кроків назад від трибуни.

Що він збирався сказати? Ми ніколи не дізнаємося, зауважує Politico.

Гра у здогади

Ще одна річ, якої, за словами медіа, ми ніколи не дізнаємося, а може, й дізнаємося – це список імен у "чорній книжечці" Трампа. Прямо перед іншими світовими лідерами президент США зізнався: "Є кілька людей, яких я особливо не люблю, але я не скажу, хто це".

Драма продовжилася, коли Трамп додав: "Насправді є кілька таких, яких я зовсім не люблю. Ви ніколи не дізнаєтесь, хто вони".

І, на радість журналістам, він ще й припустив: "А може, й дізнаєтесь". Таке дражнило, оцінила його європейська редакція Politico.

О, Канада

Хоча Трамп не раз сварився з іншими світовими лідерами, саміт загалом минув у дусі товариськості, зауважує видання.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні підхопив жарт і подякував Трампу за те, що той випадково назвав його президентом. "Радий, що ви мене підвищили", – усміхнувся Карні.

"Справді?" – віджартувався Трамп, прагнучи поставити останню крапку, і додав: "Принаймні я не сказав губернатор". Цей випад був спрямований у бік попередника Карні, Джастіна Трюдо, якого Трамп довго тролив під час обох своїх строків у Білому домі.

Сам Трюдо своєю чергою навряд чи приділяв цьому багато уваги, зважаючи на інші свої пріоритети.

Поклони Орбана

У химерному епізоді на саміті націоналістичний прем'єр Угорщини Віктор Орбан повільно виринув із-за групи лідерів і зробив глибокий, вивірений уклін президентові Азербайджану Ільхаму Алієву, який саме розмовляв із колишнім прем'єром Великої Британії Тоні Блером, розповідає Politico.

Спостерігачі лише знизували плечима: це був протокольний жест, лестощі чи проста дипломатична плутанина? А може, внутрішній жарт.

Похвала чи попередження?

Якщо Орбан і вклонявся, то Трамп обрав прямолінійніший підхід до азербайджанського лідера, пише видання.

"Ви не захочете мати його за ворога", – зауважив Трамп, видавши свій фірмовий мікс компліменту й застереження, позуючи для фото поруч із вусатим Алієвим.

Сімейні справи

Шарм-ель-Шейх, наголошує Poitico, справді став неперевершеною подією для нетворкінгу.

Індонезійський президент Прабово Субіанто потрапив у запис "гарячого мікрофона", коли просив Трампа про зустріч з Ерiком Трампом, виконавчим віцепрезидентом Trump Organization.

Його батько, мільярдер, що став політиком, охоче погодився, сказавши: "Я попрошу, щоб Ерік вам зателефонував. Зробити так? Він у мене такий хороший хлопець".

Джерело: Politico