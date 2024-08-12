Курський наступ ЗСУ триває. Головне за вихідні від Тома Купера

Том Купер на вихідних зробив два оновлення щодо стрімкої операції ЗСУ в Курській області. Він зазначив, що операція ЗСУ в Курській області виконана за всіма канонами радянської доктрини. При цьому, на його думку, ЗСУ використало всього лише 3 бригади і має невеликий оперативний резерв для розвитку прориву. Він також вважає, що в Герасимова, немає особливо вибору, як кидати для протидії українцям побиті та виснажені постійними штурмами підрозділи з інших напрямків на фронті.

Курська битва станом на 10 серпня. Хто витягне туз з рукава – Сирський чи Герасимов?

Український наступ на Курську область російської федерації однозначно триває. Тобто на сьогодні день вже на 100% зрозуміло: це ніякий не "рейд". Хоча: так, "рейдів" у ньому багато (бо "українці не були б українцями, якби не здійснювали рейдів у своїх наступальних операціях"). Але, дозвольте мені підійти до ситуації у звичній манері: крок за кроком.

Доволі іронічно, хоча й цілком відповідно до того, що вже відомо про "процедури" ЗСУ, зробити висновок, що ця операція проводиться в "кращих традиціях радянської військової доктрини". І, чи то для посилення іронії, чи то для чогось іншого, не можна заперечувати, що дисциплінарний і мікроменеджер генерал Сирський (начальник українського Генштабу, або "Генштабу-У") тим часом легко перевершує в цій дисципліні навіть генерала Герасимова (начальника російського Генштабу). Передусім тому, що так, він краще адаптує нові технології до своїх процедур, а не лише тому, що він набагато кращий дисциплінарний працівник. Це не що інше, як "здогадка", якщо хочете, але так, я наважуся зайти так далеко, щоб сказати: дійсно, ця операція є "ідеальним прикладом радянської військової доктрини, з невеликою кількістю сучасних інгредієнтів", як і "концепція РУК" всрф.

Результатом є "добре підготовлена" (майже ідеальна розвідка) і краще спланована операція, ніж зазвичай. Що також краще підходить для ЗСУ – не тільки через те, як підготовлені офіцери і солдати, але й тому, що (на відміну від будь-якої збройної сили Заходу/НАТО) вони не можуть розраховувати на серйозну повітряну підтримку з боку ПСУ (що, зауважте, не означає, що ПСУ та/або армійська авіація ЗСУ не залучаються). ЗСУ також краще підходить те, що вони ведуть мобільну війну, замість того, щоб продиратися через 20-кілометрові російські мінні поля... не кажучи вже про необхідність відсиджуватися в окопах, перебуваючи під постійними обстрілами російської артилерії та/або десятками ударів УМПК на день...

Отже, ми бачимо, як (6 серпня) ЗСУ спочатку проникали через кордон: піддавали передові російські позиції масованим ударам дронами, поки їхні війська оточували передові позиції противника. Як тільки це було зроблено, ЗСУ просунулися на північ через кордон, розгромивши там щось близько трьох погано підготовлених батальйонів всрф (тобто: два були розгромлені, а третій розбитий при спробі контратаки). Це було 6-7 серпня. Одночасно ЗСУ здійснювали рейди вглиб російського тилу, збиваючи з пантелику Генштаб у Москві, повернувши на схід, проникнувши в Суджу і зайнявши її, а також перетнувши першу російську лінію оборони, збудовану, і добре укріплену, в цьому районі в найзручнішому місці: там, де вона була лише погано захищена, тобто майже не зайнята жодними військами (це було завершено до кінця 7 серпня). Щоб вивести росіян з рівноваги, тим часом ЗСУ "роздули" нові рейди, сіючи хаос у російському тилу аж до Корєнового, а потім у напрямку таких населених пунктів вздовж траси Е38, як Іванівське, Льгов і Чермошной.

"Результат" одного з рейдів...

Позашляховик ЗСУ в процесі перетину мінного поля та окопів (переважно неокупованої) російської лінії оборони, ймовірно, "десь на північний захід від Суджі", 7 або 8 серпня.

Це було "круто", бо випередило повільно реагуючий російський Генштаб: його застали зненацька, коли він не мав жодного уявлення про те, що відбувається. Оскільки він не мав уявлення про те, що відбувається, він також не мав плану на такий випадок. А всрф просто не може воювати, якщо у нього немає плану: його офіцери навчені діяти відповідно до чітко прописаних процедур. Якщо їх немає, вони нічого не роблять... або тікають (як де-факто зробили всі офіцери 488-го мотострілецького полку).

Далі (з вечора 7 серпня) де-факто відбулося те, чого де-факто "очікували" в Генштабі-У: російський Генштаб продовжував використовувати Е38 для перекидання своїх підкріплень, і це в полі зору українських БПЛА. Це дозволило Генштабу-У знищити кілька підрозділів всрф за допомогою далекобійного озброєння, такого як M142 HIMARS та GLMRS. У поєднанні з відключенням електроенергії в районі Курчатова (незрозуміло, чи це було викликано навмисним влучанням, чи тим, що росіянам вдалося збити український БПЛА, який потім врізався в одну з місцевих підстанцій, як стверджують росіяни), це спричинило масову паніку серед місцевого населення. Десятки тисяч людей тим часом тікають на схід. Не дивно, що підкріплення всрф, які все ще намагаються дістатися до зони бойових дій, наштовхуються на довгі автомобільні маршрути "внутрішньо переміщених осіб", що уповільнює їхнє просування...

"Знаменита" колона російського мотострілецького батальйону, знищена ударом HIMARS або РСЗВ "Град" під час руху в селищі Октябрське, що за 5 км на схід від Рильська, пізно ввечері 7 серпня. Кілька інших колон були обстріляні у схожий спосіб в інших місцях (див. жовто-червоні "вибухи" на карті нижче).

... що, в свою чергу, виграє час для ЗСУ для розгортання додаткових сил (включно з артилерією) на території росії, а потім услід за своїми ранніми рейдами серйозно просунутися вперед.

Хоча з п’ятниці російські гімноPRники (звісно, за наказом Кремля) наполягають на тому, що всрф "зупинили" український наступ, насправді ЗСУ лише "зараз" серйозно просуваються вперед: розширюють свій "плацдарм в росії" від лінії, що з'єднує Снєгост, Новоіванівку, Малу Локню, Черкаське Поречне і Мартинівку – в північному і східному напрямках.

Тут є ще одна деталь, яка сильно нагадує радянську доктрину: наступаючі українські підрозділи не витрачають час і сили на лобові атаки на міські райони. Спочатку вони просуваються між ними, проводячи розвідку і рейди, потім оточують і проникають всередину, перш ніж "розвалити їх зсередини". Таким чином, за винятком того, що роблять БПЛА і рейдові підрозділи, ніяке просування насправді не відбувається "прямо по дорозі".

Більше того, і щоб додати солі до рани, ЗСУ відкрили великий наступ через пересічену місцевість на південь від Суджі й захопили собі село Плехово, що на південь від Суджі. Таким чином, підрозділи всрф, які все ще тримаються в районі Махнівки, безпосередньо на південь від Суджі, опинилися під загрозою оточення з обох флангів...

Єдиним "незвичним" аспектом цієї операції буде "економія сил": у ЗСУ просто немає "десятків" бригад і батальйонів у запасі. Тим не менш, за спиною передового угруповання стоїть щось на кшталт "оперативно-маневреної групи" (ОМГ) радянського зразка: кілька підрозділів, здатних "використати" ситуацію і чекати нагоди, щоб просунутися вглиб росії.

Чому це так?

Тому що, напевно, вже зрозуміло навіть "тупоголовим командирам" у Москві (а якщо це не так: вони ще більша купка некомпетентних, ніж я можу собі уявити, і навіть читання цієї аматорської реконструкції їм не допоможе), що не 5, і не 15 українських бригад були задіяні. Прорив був досягнутий лише трьома, плюс кілька окремих батальйонів, одна артилерійська бригада і кілька підрозділів БПЛА на підтримку. Приблизно так:

західний сектор (Корєнево та район на південь від нього): 82-а десантно-штурмова бригада (може здатися "дивним" вибір підрозділу для наступу на відкритій місцевості, але зверніть увагу: ця бригада має на озброєнні "Челенджери", "Мардери", "Страйкери" та M109);

центральний сектор (Суджа і район на північ від неї): 22-а механізована бригада (ПТ-91/Т-72 і 2С3... здається, замінила БМП-1 на М2/3 "Бредлі");

південний сектор (на південь від Суджі): 88-а механізована бригада (Т-72 і БМП-1, але це не дивно, враховуючи пересічену місцевість у цьому секторі).

Беззбройний Т-64БВ, оснащений мінними катками, як видно з російського БПЛА. На початку українського прориву російські БПЛА та ударні безпілотники все ще були активні над полем бою (пізніше вони були значною мірою заблоковані українськими засобами радіоелектронної боротьби), і таким чином їм вдалося підбити щонайменше два Т-64БВ, 3-4 ПТ-91/Т-72 та один "Бредлі". Однак неясно, скільки з них було насправді "знищено".

"Але"... за ними є ще кілька, які тримаються в резерві як потенційна оперативна група... або, принаймні, так було станом на вечір 8 серпня.

Чому я згадую про це (і чи не розкриваю я занадто багато)?

Тому що важливо мати на увазі: для таких людей, як Сирський або Герасимов, війна – це як гра в шахи. Відповідно, вони і "грають" – тисячами солдатів, техніки і вогневих засобів: весь час слухаючи доповіді своїх розвідок про пересування і позиції противника, вони прораховують, яка позиція або маневр буде вигідним – на 10, 15, 20, 25... "1000" кроків наперед".

Нічого особистого. Так їх навчила індоктринація та досвід.

Тому так само, як для Генштабу-У зараз важливо з'ясувати, які російські підкріплення рухаються, куди, якими дорогами і скільки часу їм знадобиться, щоб дістатися туди, так само для Генштабу в Москві важливим питанням є те, що збирається робити це "українсько оперативна група": де вона знаходиться і в якому напрямку Сирський може її спрямувати? Скільки у неї може бути боєприпасів і припасів, які дозволять їй здійснити той чи інший маневр?

Наразі це незрозуміло. І це добре, тому що поки це незрозуміло, росіяни не збираються реагувати якимось значущим чином, за винятком спроб створити цілісну лінію фронту. Якщо потім той чи інший український підрозділ з'являється вже за цією лінією фронту, то це також має хороші перспективи для розвалу фронту. Тому що російські офіцери не навчені реагувати гнучко, без плану. І у них немає плану для ситуації, коли ворог знаходиться на флангах і/або позаду них. Звісно, вони будуть "контратакувати" – посилати в контратаки все нові й нові батальйони то тут, то там, але при цьому лише втрачатимуть ще більше військ: потраплятимуть під удари FPVішок і тому подібного ще на підході до поля бою, потім натраплятимуть на українські засідки, виявлятимуть, що їхні підрозділи ізольовані українським флангом, що їхні позиції захоплені українськими військами тощо.

...принаймні, якщо Герасимову не вдасться перетягнути, зняти і направити достатню кількість військ всрф з позицій на півночі Харківщини, Кремінної, Бахмута та інших подібних місць і перекинути їх у район Курська.

Це було б непоганим рішенням: У Герасимова тим часом майже не залишилося корисних резервів: тих "пробивних" частин, великих механізованих з'єднань, таких як 90-та танкова або 2-га і 4-та мотострілецькі дивізії, які були у всрф на початку російського тотального вторгнення. За останні два роки вони були знищені і втратили майже всю свою "найкращу" техніку. Кількість батальйонів, які все ще мають на озброєнні Т-90, можна "перерахувати на пальцях однієї руки". Навіть його "стратегічний резерв" – ВДВ, здебільшого задіяний у поточних боях або для підтримки хитких чмобіків, і це при тому, що він знищується і поповнюється резервістами сумнівної якості. Справа в тому, що зараз у нього немає жодної дивізії, здатної і оснащеної для чогось більшого, ніж атака посиленою ротою. Таким чином, "найкраще", що він може відправити назустріч наступу ЗСУ, – це підрозділи, перебудовані, перебудовані, перебудовані і поповнені військами, вже виснаженими безперервними піхотними атаками протягом останніх тижнів і місяців.

Це про "ситуацію на даний момент". Далі нам залишається чекати і спостерігати, який "туз у рукаві" може витягнути Сирський або Герасимов.

(Підпис ... "колега-орнітолог")

Курська битва станом на 11 серпня. росіяни надсилають підкріплення – що від нього залишилося

Ще одне оновлення – знову в центрі уваги Курська область в російській федерації: Про події в інших регіонах України ми розповімо завтра.

Щось на кшталт "найбільшої новини" останніх 48 годин – це те, що російське підкріплення почало прибувати до зони бойових дій. Наразі відомо, що вони або вже перебувають там, або прямують до Курської області, і це приблизно наступне:

2 батальйони ВДВ (зі стратегічного резерву);

79-й мотострілецький полк, 272-й мотострілецький полк і 138-а мотострілецька бригада (всі з північного Харківського напрямку);

15-та мотострілецька бригада та 1 мотострілецький полк з Бєлгородської області (у зв'язку з останніми подіями, останній, можливо, доведеться повернутися туди, звідки він вийшов);

810-та бригада морської піхоти (з Авдіївсько-Покровського напрямку);

38-а мотострілецька бригада та 64-а мотострілецька бригада.

Очікується, що їх буде більше... наприклад, повідомляється, що 128-ма мотострілецька бригада досягла зони бойових дій (див. нижче).

Звісно, за винятком двох батальйонів ВДВ, усі вони були резервами груп "Центр" та "Південь" всрф. Однак жоден з цих підрозділів не є "свіжим": всі вони брали участь у багатомісячному шліфуванні українських оборонних рубежів. Всі вони були "переконфігуровані" для ведення бойових дій: навіть їхні танки, бойові машини піхоти і бронетранспортери, значною мірою були переобладнані на "танки-черепахи". Їхні війська втомлені і недоїдають, багато хто не приймав душ тижнями (це одна з основних скарг, яку можна почути від військовослужбовців ЗСУ на Курській дузі: російські військовополонені "смердять" у буквальному сенсі... або, принаймні, їхній запах відчувається за 7-10 метрів) – і їм бракує підготовки для ведення мобільної війни.

Більше того, судячи з того, що вчорашнє колективне повідомлення пуддінґівських гімноPRників про "зупинку" українського наступу швидко виявилося фейком: цих резервів недостатньо.

Значить: Герасимову доведеться підтягнути набагато більше, а потім буквально "вишикувати" їх у лінію, щоб створити цілісний фронт.

Звісно, він може це зробити: у нього достатньо інфраструктури підтримки (навіть якщо перекидання всіх підрозділів спочатку до Москви, а потім назад до Курська може зайняти на день-два більше часу), а також достатня кількість підрозділів для цього. Це не проблема. Дійсно, можна очікувати, що він зробить щось подібне до того, що зробив Суровікін на півдні Запоріжжя наприкінці 2022 – на початку 2023 року. Тобто, спочатку витратити підкріплення на зупинку українського наступу, а потім підтягнути додаткові підкріплення і побудувати основну лінію оборони десь на 15-20-25 км за нинішньою лінією зіткнення (тому що зараз на цій ділянці поля бою справжнього "фронту" немає); потім захистити її масивними мінними полями, потім нашпигувати вищепереліченими підрозділами, а за ними розгорнути спецпідрозділи "ВДВ", "Спецназ" і "Ахмат", щоб забезпечити додаткову вогневу міць і проконтролювати, чи не тікає ніхто... Щоб будь-які спроби ЗСУ підійти до Курська закінчилися так само, як закінчилися його спроби підійти до Токмака в минулому році.

Це "просто" коштуватиме певного часу, грошей, пального, військ, будівельної та іншої техніки, а також великої кількості боєприпасів – все це Пуддінг і Герасимов воліли б використати всередині України. Крім того, ослаблені росіяни не лише почали втрачати позиції на півночі Харківщини, але й підрозділи, які вже наступають – наприклад, на Бахмутському, Торецькому чи Авдіївсько-Покровському напрямках – тепер не можуть розраховувати на підкріплення та заміну, як це планувалося спочатку.

...і навіть тоді: тільки тоді (десь через 1-2-3 тижні) Герасимов зможе почати планувати власний контрнаступ з метою повернути втрачену "святу землю" Курська, оскільки зараз у нього просто немає механізованих підрозділів, здатних вести мобільну війну. Як і необхідних запасів на місці.

Тепер... оскільки офіційний Київ все ще де-факто мовчить про цю операцію, а я не дуже хочу обговорювати деталі операцій ЗСУ, питання в тому, що роблять ці російські підкріплення?

... і/або: що з ними робить ЗСУ?

15-та мотострілецька втратила один батальйон внаслідок удару HIMARS або РСЗВ по її колоні в Октябрському ще ввечері 7 серпня. Решта цієї частини, схоже, добре попрацювала, втративши Ольгівку, і, можливо, також втрачає Ветрено (ми дізнаємося про це ввечері або завтра, напевно).

128-а мотострілецька (якщо це дійсно була 128-а), що слідувала за 15-ю мотострілецькою з Курська в західному напрямку вздовж траси Е38, потім повернула на південь – тільки для того, щоб, як повідомляється, потрапити під ще один удар HIMARS або РСЗВ, десь між Еммануїлівкою і Любимівкою (див. вчорашню карту: зверніть увагу на "два вибухи" в районі на південь від Іваніно)... Рештки підрозділу потім кинулися на Велике Солдатське...

810-а бригада морської піхоти, схоже, слідував за двома вищезгаданими, і була розгорнута у вигляді трьох батальйонних оперативних груп. Одна з них 7 серпня вирушила до Коренового: стверджувалося, що вона відбила українську атаку (насправді – "просто рейд"), тим часом, схоже, перебуваючи на найкращому шляху до втрати цього населеного пункту. Дійсно, вчора деякі росіяни повідомляли про український рейд аж до Рильська. Якщо це так, то гарнізон всрф у Коренові вже "воює з одним оком через плече"...

Інша частина 810-ї пішла на Льгов, а потім на південь, повз Кромські Бики: як повідомляється, розсіяла "групу з 30 українських бойовиків" з 5 танками, 2 Бредлі і кількома MRAPами. Кажуть, що ця частина 810-ки мала на озброєнні багато "Ланцетів", і один з них мав би підбити один з танків ЗСУ в цьому зіткненні. Тим не менш, потім виявилося, що українці лише здійснили рейд далі на північ, щоб відволікти росіян, поки 22-а бригада захоплювала Малу Локню, Махнівку, Гирі, Черкаське Поречне і територію між ними.., а потім, завдавши удару у відповідь, захопила села Шептухівка і Каучук, останнє з яких розташоване за 2 км на захід від Кромських Биків.

Надійна оборона, 810-та...

Третя частина 810-ї заявила, що вчора звільнила Мартинівку. А я думаю, що тільки ту частину, що на захід від місцевої річки. Але, подивимося через день-два...

Система FIRMS НАСА, схоже, підтверджує більшість російських повідомлень про місця, де їхні війська або потрапляють під удари української далекобійної зброї, або вступають у бойові зіткнення з підрозділами ЗСУ. Привертають увагу удари HIMARS/GLMRS (або ATACMS?) глибоко в російському тилу, далеко на північ від шосе E38.

На південь від Суджі росіяни, які все ще тримаються в Махнівці, були (не)приємно здивовані, коли ЗСУ перетнули кордон і вдарили на них із заходу, захопивши Гуєво, перейшовши річку Псел, захопивши Плехово, а потім атакувавши Борки. Якщо цей український наступ знову перетне річку Псел далі на схід, теж... так, це буде "ще один Ізюм" для росіян. ВКС – "оперативно" втратили там ще один збитий Ка-52 (за повідомленнями російських соцмереж: "пряме попадання ПЗРК з близької відстані"... тобто екіпаж був п...дбитий), а Су-34 розгорнули УМПК для бомбардування дороги під Миропіллям (всередині України). Своєю чергою, ЗСУ заявили про один збитий Су-34.

Що ще відбувається..?

А, так, або HIMARS/GMLRS ЗСУ, або БПЛА СБУ нанесли удар по курській авіабазі "Східний", де дислокуються 14-й винищувальний авіаційний полк і 332-й вертолітний авіаційний полк. Схоже, обом частинам тепер доведеться шукати нову базу.

Потім ще один такий удар припав на передову базу на північ від Курська, на якій (пошарпані залишки) 155-ї морської піхотної бригади перебували в процесі реорганізації після прибуття в цей район. Рятувальні служби всрф ще збирають уламки, а пуддінгівські гімнопропагандони вже зовсім збожеволіли...

... і ЗСУ нанесли удар по одній з передових баз групи Аід "Ахмата". Напевно, щоб нагадати їм, чому вони втекли з Суджі ще 6 серпня...

Позаминулої ночі кілька об'єктів у Курську також зазнали ударів десятків українських безпілотників. Щонайменше один житловий будинок був серйозно пошкоджений зенітно-ракетним комплексом, який не влучив в безпілотника:

Своєю чергою, всрф, принаймні, націлюють ЗРК "Іскандер-М" на окремі точки. Наприклад, цей був націлений на українські позиції в районі Гуєво (не можу поскаржитися: він не націлився ні на що в Україні):

...а російські обстріли сіл Костянтинівка, Володимирівка та Журавка – вздовж усього кордону на захід від Суджі – свідчать про те, що ЗСУ завершують процес контролю дороги від Володимирівки до Снєгоста та Корєново, тобто контролюють також села Бяхово, Незапне та Гордіївка.

Не зважайте... згідно з вчорашнім офіційним повідомленням "тупоголових командирів" з Москви, Україна втратила 1350 військовослужбовців, 29 танків, 23 бронетранспортери, 9 бойових машин піхоти, 116 інших броньованих машин, 20 машин підвищеної прохідності, 3 пускові установки "Бук М1", один радар AN/MPG-65 зенітно-ракетного комплексу Patriot, одну реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" і 10 польових гармат. Що навіть росіяни применшують, адже саме такий приблизний склад сил ЗСУ повідомив Герасимов про вторгнення в Курську область ще 6 серпня...

Принаймні, War Gonzo знає краще. Він знайшов собі офіцера всрф, який не тільки розуміє, що від нього чекають в мікрофон, але й воював з британцями протягом останніх 70 років, а отже, знає, як розпізнати, що він знову воює з ними:

Добре, що він такий чесний. Мені одразу стало набагато краще: не можу сказати.

Емм... як... Ви не знаєте, що означає "британський почерк"..?

О, Боже... і тоді мене звинуватять, принаймні, в 149-й раз, у поблажливому ставленні до читачів...

Проблема: я маю слабкість до своїх читачів.

Що ж мені робити? Ось, будь ласка:

Тому українці підвищили ставки і, ймовірно, у "британському стилі" – розпочали ще одне велике "вторгнення в росію" – цього разу зі своєї Сумської області в російську Бєлгородську область. Це приблизно за 30 км від кордону від Суджі. І то настільки, що ті ж самі російські пропагандони тим часом скаржаться на "масштабний прорив" там.

Звісно, холодний розум поки що переважає: ситуація "під контролем", значить, росіяни, ВКС "працюють", один з бронетранспортерів прикордонників підбив український БТР "Козак", це була просто сутичка на кордоні, і тепер все в порядку...

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