Kyiv not Kiev, Чарльз не Карл, а українці не росіяни. Посол поставила крапку у дискусіях щодо імені короля Великої Британії, але соцмережі не здаються

Карл? Серйозно, Карл?! Дивно, які запеклі диванні баталії можуть розгорнутись у соцмережах та у ЗМІ під час війни з приводу того як правильно називати нового короля Великої Британії, досі прекрасно всім нам відомого як принц Чарльз. І майже ні в кого з учасників цих словесних баталій не промайнула думка про те, що ми не імперська рфія, а британські монархи не німці. Українські користувачі соцмереж кілька днів ведуть завзяту битву, ламаючи філологічні та перекладацькі списи.

Крапку в цій історії поставила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, яка в прямому етері національного телемарафону зауважила, що англійською ім’я нового короля звучить як Чарльз: "І тепер, коли він став Чарльзом ІІІ, ми будемо продовжувати так його називати".

Все досить просто і прагматично – "російська колоніальна культура" занадто міцно засіла в наших головах. І хоч ми і намагаємось відкараскатись від всього російського, проте наслідки масштабних мовних звичок, а саме – російськомовних, даються взнаки. А ми, у переважній своїй більшості, завзято продовжуємо їх наслідувати. І можна зробити невтішний висновок, що рфія недарма вкладала стільки грошей і ресурсу і, за царських часів і за часів радянщини, в політику росифікації українців - у те щоб транслітерації базовані на назвах прийнятних для уха рфії ставали усталеними.

Англійською ім'я нового короля Великої Британії звучить - Charles. І принц Чарльз не змінив імені, він за традицією, просто обрав для себе одне зі своїх чотирьох імен - Чарльз Філіп Артур Джордж. І новий прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс у своїй промові чітко вимовила: «King Charles The Third». Проте це нічого не значить для наших диванних експертів, адже у відповідності з радянськими підручниками, в українській мові затвердилася норма перекладу імен іноземних правлячих монархів. І нічого не треба міняти бо ще з XVI століття в росії закріпилася традиція давати іноземним правителям християнські варіанти імен через німецьку транскрипцію.

"От як німкеня Єкатерина ІІ постановила перекладати імена королів на німецький манер - так і треба нам триматися цієї традиції".

За правилами, викладеним у підручнику "Теорія і практика перекладу" під редакцією О.І. Тереха, затвердженого Міністерством освіти України, власні назви титулованих осіб (царі, королі, принци тощо) з англійської перекладаються. Саме тому ми називали Елізабет ІІ - Єлизаветою, Джорджа V - Георгом, Джеймса І – Яковом, а французькі Луї у нас завжди були Людовиками. То частина нашої загальної історії. Чи не так, шановні українці? А може це все ж таки просто калька з російської мови, якої вже слід нарешті позбутися.

До речі, і німці, і німецькі ЗМІ нового короля називають виключно "König Charles III".

І на останок, для розуміння, того, що мова таки має значення. Боротьба за те щоб Kyiv був саме Kyiv як транслітерація "Київ", а не Kiev, що є транслітерацією з російськомовної назви "Кієв" триває ще з 1995 року. Відтоді саме такий правопис фігурував в українських та міжнародних нормативних актах, але це не завжди відображалося у реальному використанні у світі у всіх сферах життя. Ба більше, деякі "поважні ЗМІ" навіть вважали, що питання "Kyiv not Kiev" штучно створене та розганяється націоналістами. І тільки після маштабного запуску у жовтні 2018 року онлайн-кампанії #CorrectUA (кампанія дерусифікації) із закликом від міністерства закордонних справ України - коректно вживати назви українських міст, ситуація почала кардинально змінюватись.

Після початку кампанії #CorrectUA назву Kyiv почали використовувати BBC, The Guardian, Associated Press, The Wall Street Journal, The Globe and Mail, The Washington Post, Financial Times, The Economist, The Daily Telegraph, The New York Times та ін. Наприкінці червня 2020 року на транслітерацію назви Києва з української пристала і соцмережа Facebook.