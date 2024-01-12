Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр

Колишній співробітник Chatham House, а тепер почесний співробітник естонського Міжнародного центру оборони та безпеки Джеймс Шерр не добирає слів, щоб вказати на інфантильність поведінки лідерів Заходу у протистоянні з росією. Фактично він говорить, що на Заході немає "дорослих" дядьків, які б могли усвідомити загрози з боку росії і ухвалити адекватні відповіді на ці дії, а потім зреалізувати. Адже передумовою миру і безпеки в Європі є поразка росії.

Коли Кремль розпочав повномасштабну війну проти України, він вважав, що Заходу бракує стратегічної мети, стійкості та моральних якостей, щоб дозволити Україні переслідувати його до кінця.

За кілька тижнів після початку війни багато хто хвалив себе за згуртованість Заходу. Немає сумнівів, що у 2022 році єдність Заходу перевершила всі очікування. Але якщо єдність часто буває тимчасовою, то згуртованість проявляється з часом і під тиском. Короткострокова згуртованість так само безглузда, як і короткострокова витривалість. Ідеологи "великої" росії довгий час розглядали західну цивілізацію як фрагментовану, незвичну до випробувань і потрясінь, яка вроджено не бажає приймати витрати і ризики, які накладають на неї її декларативні цілі. Останні події доводять правильність цих припущень.

Замість того, щоб бути лідером, Сполучені Штати стали епіцентром неоднозначності. Ще до статті президента Байдена в New York Times від 31 травня 2022 року ("Що Америка робитиме і чого не робитиме в Україні") політику США гальмували власні самообмеження. Адміністрація була більше стурбована тим, щоб не спровокувати ескалацію, ніж тим, щоб згорнути ескалацію, яка вже відбулася. Вона прагнула до переговорів, але не змогла визначити цілі, які мають бути досягнуті незалежно від того, відбудуться переговори чи ні. Вона не визначила наслідків військової поразки України та її подальшого розчленування для європейської безпеки та змагання з Китаєм.

Взаємозв'язок між засобами і цілями розвивається фрагментарно. Немає жодних ознак ретельної спроби зіставити їх із зухвалими цілями супротивника, його зловісними методами та інвестиціями, які він зробив, щоб зробити Україну беззахисною і звести її, за словами колишнього радника путіна Владислава Суркова, до "брошурної" реальності. Віроломство росії, її прихована ворожість, послідовна ненадійність і нездатність дотримуватися будь-яких домовленостей щодо України не похитнули віри Вашингтона в те, що переговори можуть призвести до результату, якого варто було б досягти.

Остання всеосяжна політична заява радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана в журналі "Foreign Affairs" (листопад/грудень 2023 року) не демонструє жодних ознак відчаю, не кажучи вже про терміновість. У статті обсягом 6 900 слів під назвою "Зовнішня політика для світу, що змінився" Салліван тридцять разів використовує терміни "конкуренція" або "конкурент", але жодного разу не згадує слова "суперник" і "супротивник". Він повторює мету нав'язати росії "втрати", явно нехтуючи тими втратами, які росія добровільно взяла на себе. Практично не сказано нічого, що не можна було б сказати в листопаді 2022 року, коли впевненість в успіху України була на піку. Це кволе уявлення про світ і небезпеки, з якими ми стикаємося.

У чому полягають ці небезпеки? Незмінним інтересом росії є контроль над ядром російської імперії (як би її лідери не визначали це поняття); її постійними амбіціями є перевага у Східній Європі та Балтії, домінування на Чорному морі та відторгнення Туреччини від Заходу.

Несентиментальний реаліст старої школи стверджував би, що, поступившись Україною росії, Захід поставить себе в сильнішу позицію для боротьби з рештою. Суворе заперечення виходило б з того, що путін відродив Московію, а Україна стала частиною Європи. Спроба примусити Україну приєднатися до Московії — бо іншого способу зробити це не існує — призведе до нерозв'язних конфліктів і жахливих наслідків, прийняття яких розхитає і, зрештою, розвалить сам Захід. Це саме той результат, якого прагне росія.

Проте такої суперечки не відбувається. За винятком, можливо, Джона Міршаймера та Едварда Люттвака, реалісти не демонструють такої чіткості. "Реалізм" зараз охоплює цілий спектр поглядів — від пристосуванства, умиротворення і "великих угод" до ізоляціонізму, націоналізму і дезавуювання альянсів. "Інтернаціоналізм" Байдена і його послідовників ґрунтується на вірі в те, що баланс між твердістю і розсудливістю спонукає супротивника до компромісу і зміни свого шляху. Обидві сторони не здатні зрозуміти, що "не програти" – це форма смерті. Слова "перемога" і "поразка" є табу. Не маючи чіткості та строгості, кожна позиція аморфно переходить в іншу.

Ми стикаємося з другою проблемою. Як і в 1930-х роках, слабкість сприяє цинізму і поразницьким настроям. Віктор Орбан заграє з дияволом, бо не бачить ангелів у кімнаті і жодних доказів того, що хтось йому протистоїть. Реджеп Таїп Ердоган підриває санкції, бо зневірився у рішучості Заходу і не бажає пов'язувати інтереси Туреччини з тими, хто програв. Трампівський нігілізм тепер звучить у вакуумі ідей. Найрішучіша відповідь йому – спільна доповідь республіканських голів комітетів Палати представників у закордонних справах, збройних сил і розвідки – парадоксальним чином спрямована проти Байдена, а не Трампа. Наслідком такого безладу є деморалізація серед тих, чия мобілізація і підтримка є нагальною.

Питання сьогодні полягає не в тому, чи робить Захід те, що потрібно, а в тому, чи здатен він це зробити.

Отруєна чаша переговорів. Горбачова на горизонті не видно

23 грудня New York Times повідомив, що путін "сигналізує через посередників щонайменше з вересня, що він відкритий до припинення вогню, яке заморозить бойові дії на нинішніх лініях". Але "прокладки" були більш відвертими. У журналі Politique Internationale (осінь 2023 року) генеральний директор російської ради з міжнародних справ Іван Тимофєєв виклав зовні безпристрасний перелік "суті" російської переговорної позиції. Їх прочитання протвережує:

визнання "територіального статусу України відповідно до змін до Конституції росії" (тобто анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей);

"статус нейтралітету" для України;

гарантії "прав людини", включно з "правами [російських православних] віруючих";

"розпуск" "неонацистських рухів" ("важливість яких для росії не можна недооцінювати");

"різке скорочення військового потенціалу України" до "пропорцій, які не оцінюються російською федерацією як загрозливі";

"зняття санкцій і повернення державних і приватних активів, заморожених західними банками";

"компенсація збитків, завданих бомбардуванням [російських] територій".

Відповідно до свого дипломатичного тону, Тимофєєв припускає, що можуть існувати "поля для маневру", не запропонувавши жодного припущення щодо того, якими вони можуть бути. Існує також спокусливе припущення, що Україна залишиться в "сфері інтересів Заходу", без жодних вказівок на те, що це могло б означати після того, як такі поступки будуть узгоджені.

"Доросла" відповідь Заходу на ці питання полягає в тому, що вони будуть обговорюватися в ході переговорів. Але доки росія розглядає переговори як театр воєнних дій, її умови будуть розширюватися або звужуватися, як сили на полі бою. Якщо Харків буде окупований, чи відмовляться від нього, і що в обмін на це? Після досягнення угоди, чи перестане Москва наполягати на тому, що Одеса є "історичним російським містом", а Київ – "матір'ю росії"? Якщо Україна розпадеться, скільки часу пройде, перш ніж російські проєкти договорів від грудня 2021 року воскреснуть?

Ба більше, якщо угода все ж таки буде досягнута, які механізми примусу до її виконання будуть в її основі? У Мінських угодах таких механізмів не було. За їх відсутності, росія ігнорувала ті положення, які їй не подобалися, і наполягала на тому, щоб Україна виконувала інші "як написано", відповідно до російського вибіркового прочитання. Чи зробив Захід висновки з цього процесу?

Деякі видатні діячі (зокрема, колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен та колишній голова лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франсуа Хейсбург) зробили це. Їхні окремі пропозиції випливають з передумови, що сталого миру не буде досягнуто доти, доки Україна не буде інтегрована в НАТО. Але щоб мінімізувати ризик прямого конфлікту між НАТО і росією, сфера дії статті 5 поширюватиметься лише на територію, яка де-факто перебуває під контролем України. Це елегантне рішення, але воно, швидше за все, виявиться нездійсненним. Лінії розмежування між російськими і українськими військами не є фіксованими сьогодні, і завтра вони можуть бути ще менш сприятливими, ніж зараз. З наближенням членства в НАТО росія матиме всі стимули активізувати свої військові операції в усіх сферах конфлікту і дестабілізувати все, що вона може. Допоки росія здатна вести війну в Україні, вона буде її вести.

На відміну від Расмуссена, Хейсбург вважає, що війна повинна спочатку припинитися. Україна може приєднатися до НАТО лише як "частина післявоєнного устрою". Тому він пропонує "варіант Аденауера": гарантії НАТО для Західної Німеччини як прелюдія до об'єднання всієї країни. Тим не менш, він визнає, що "хоча Радянський Союз і залишив Східну Німеччину після падіння Берлінського муру, це вимагало радикальної зміни політичного курсу в самій росії". Це винахідлива, але хитка аналогія. Якщо не брати до уваги 35 років, що минули між вступом Західної Німеччини до НАТО і згодою Горбачова на об'єднання, то за ці 35 років не було жодних військових дій. Сьогодні Україна втягнута у війну високої інтенсивності, яка не демонструє жодних ознак послаблення; Горбачова на горизонті також не видно. Тому ключові питання полягають у тому, як закінчити війну і як це зробити на умовах Заходу. Хоча переговори можуть забезпечити першу мету, вони не забезпечать другу, принаймні доти, доки росія не буде змушена просити про мир.

Жорсткий і необхідний висновок. Страх перемоги у Заходу

Передумовою миру і безпеки в Україні є військова поразка росії. За словами прихильника переговорів, "колишнього російського чиновника", якого цитує New York Times, "[путін] не бажає відступати ні на метр". Не бажає. Таким чином, "колишній чиновник" погоджується з тим, що ми вже давно стверджуємо: якщо російські війська не будуть вигнані з України силою зброї, вони не підуть.

Сьогодні з'являється все більше доказів того, що президент Байден і канцлер Шольц, як і їхні критики-реалісти, вважають, що військова поразка росії неможлива. З огляду на сьогоднішній глухий кут на полі бою, це зрозумілий висновок, але він не враховує несподіванки, які ця війна вже принесла, і ту роль, яку зовнішня підтримка та обмеження цієї підтримки відіграли в долі України. Лоуренс Фрідман, безумовно, має рацію в тому, що цікавим моментом у нинішньому наступі росії "є нагальність, з якою він провадиться". путін, можливо, переконав Захід, що час на його боці, але невідкладність наступу свідчить про те, що він сам у цьому не переконаний. Зовнішність оманлива. За умови адекватної підтримки України з боку Заходу, баланс переваг, швидше за все, обернеться проти росії у 2025 році.

Розглянемо два сектори "мобілізованої" економіки росії, насамперед енергетику. Результати зусиль росії, спрямованих на компенсацію щорічної втрати 155 млрд кубометрів газу, що експортується до Європи, можливо, і перевершили очікування Заходу, але вони значно нижчі за потреби росії. Її родовища в Західному Сибіру виснажені, Китай відмовляється фінансувати російський газопровід "Сила Сибіру-2" (який йому потрібен набагато менше, ніж росії); він платить половину колишньої європейської ціни за імпорт з "Сили Сибіру-1" і наполягає на подальшому зниженні цін. Навіть за нинішніх цін доходи росії від останнього є нижчими за витрати на видобуток і транспортування. Більше того, розхвалений коридор Північ-Південь через Іран здебільшого залишається декларативним проектом.

Можливо, найбільш зловісними новинами є збільшення податкового навантаження на енергетичний сектор і повернення до більшовицької політики "хапай і діли", спрямованої на перерозподіл доходів на користь оборонно-промислового комплексу. Таке повернення до радянських методів командно-адміністративного управління є самогубним заходом. Стійкість і адаптивність російської економіки вимагають збереження основних елементів ринку, і нинішнє державне керівництво ніколи не сумнівалося в цьому. Таким чином, чим довше триває війна, тим сильніше стискаються енергетичні ресурси, тим жорсткішими стають компроміси і тим більша загроза основам економіки.

Другим критично важливим сектором є оборона. Відповідно до закону, ухваленого в листопаді 2023 року, витрати на національну оборону, безпеку, розвідку та правоохоронну діяльність зростуть до 38,7% бюджету 2024-6. Однак аналіз, проведений Павлом Лузіним, демонструє, що значна частина цього збільшення випаровується під впливом інфляції та бухгалтерських хитрощів. На його думку (і думку автора), затверджений рівень чисельності сил у 1,32 млн осіб буде неможливо досягти.

Додайте до цього хвалену перевагу росії в артилерії. Вона теж, швидше за все, скоротиться і поступово зникне, якщо Захід продовжить заплановане розширення виробництва: 700 тисяч пострілів від Rheinmetall у 2024 році, додаткове виробництво від BAE, Nammo, Saab і PGZ; що не менш важливо, заплановані 1,2 млн пострілів від США у 2025 році. Можна оспорювати деякі з цих оцінок, але картина безмежних російських ресурсів, широко розповсюджена на Заході, побудована на штопаній правді і майстерній брехні. Світські тенденції не є обнадійливими для росії. Перспективи росії у тривалій війні критично залежать від масштабу західної підтримки України. Час гратиме на руку росії лише тоді, коли ми дозволимо їй це зробити.

У 2022 році Захід мав у своєму розпорядженні засоби, щоб примусити російські збройні сили відступити і утримати їх там. У цьому випадку він тимчасово зупинився завдяки ефективності російського ядерного шантажу та недооцінці загрози, з якою зіткнулася Україна. Навіть якщо західні уряди подолають свою стриманість і перешкоди, зведені їхніми політичними опонентами, швидкої зміни загрозливого балансу сил, що протистоїть Україні, не відбудеться. росія зараз налаштована на тривалу війну, але її здатність вести її залежить від ерозії підтримки України з боку Заходу. Тому Україні і Заходу потрібна стратегія для довгої війни і надання ресурсів, які б відповідали цій стратегії.

Передумовою для обох є визначення перемоги. Те, що було написано у квітні 2022 року ("Страх перемоги"), можна повторити з мінімальними змінами. "Військовою метою має бути вигнання російських військ на лінії, які вони займали до 24 лютого... Довгостроковою військово-політичною метою має бути відновлення міжнародно визнаних кордонів України, повернення територій, якими вона законно володіла до 2014 року, і відновлення її суверенітету де-факто і де-юре". Це взаємодоповнюючі цілі, не в останню чергу в Криму, який втратить свій сухопутний коридор до росії, якщо буде реалізована перша мета. Без Криму росія не зможе контролювати Україну.

Ці цілі досяжні, якщо ми в них віримо.

Джерело: International Centre for Defence and Security