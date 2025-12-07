Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
​Угорщина і Словаччина хочуть оскаржити в суді постанову ЄС про заборону імпорту російської нафти та газу

07 грудня 2025, 20:55
​Угорщина і Словаччина хочуть оскаржити в суді постанову ЄС про заборону імпорту російської нафти та газу
Фото: Петер Сійярто (flickr.by/US_Department_of_State)
Сійярто звинуватив ЄС в "масштабному юридичному шахрайстві".
Угорщина та, ймовірно, Словаччина оскаржуватимуть в Європейському суді план ЄС щодо заборони імпорту російського газу й нафти.
 
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у соцмережі X. 
 
"Щойно наступного тижня план RePowerEU буде прийнято, разом зі Словаччиною ми подамо до Європейського суду клопотання про анулювання та проситимемо про призупинення дії постанови на час судового розгляду", - написав Сійярто.
 
Він пояснив такий крок тим, що заборона імпорту російської нафти та газу "зробить неможливим безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини та призведе до різкого зростання цін".

 

Також Сійярто звинуватив ЄС в "масштабному юридичному шахрайстві", оскільки на його думку RePowerEU "є санкційним заходом, який потребуватиме одноголосного схвалення". Він стверджує, що цей план суперечить договорам ЄС, якими енергетична політика визнана національною компетенцією.

Угорщина Словаччина війна в Україні росія окупанти

