​Угорщина і Словаччина хочуть оскаржити в суді постанову ЄС про заборону імпорту російської нафти та газу

Угорщина та, ймовірно, Словаччина оскаржуватимуть в Європейському суді план ЄС щодо заборони імпорту російського газу й нафти.

"Щойно наступного тижня план RePowerEU буде прийнято, разом зі Словаччиною ми подамо до Європейського суду клопотання про анулювання та проситимемо про призупинення дії постанови на час судового розгляду", - написав Сійярто.

Він пояснив такий крок тим, що заборона імпорту російської нафти та газу "зробить неможливим безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини та призведе до різкого зростання цін".