Соцмережа Х заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії після штрафу проти себе
07 грудня 2025, 20:33
Представник компанії Х заявив, що це пов’язано з тим, що ЄК нібито намагалася збільшити охоплення свого допису про штраф щодо платформи, "опублікувавши посилання, яке оманливо створює у користувачів враження, що це відео, та штучно збільшити охоплення".
Європейська комісія втратила доступ до свого акаунту в соцмережі Х, яка належить американському бізнесмену Ілону Маску, після того, як оштрафувала її.
Про це заявив керівник відділу продуктів X Нікіта Бір.
Про те, що ЄК наклала штраф на Х у розмірі €120 млн, стало відомо 5 грудня. Регулятори вказали на три основні проблеми: платний синій значок вводив користувачів в оману, компанія блокувала доступ досліджувачів до даних і не організувала належного рекламного реєстру.
"Ваш рекламний акаунт було назавжди закрито", – написав Бір.
У своєму дописі він звинуватив ЄК у спробі збільшити охоплення свого допису через інструмент Ad Composer й "опублікувати посилання, яке вводить користувачів в оману, змушуючи їх думати, що це відео".
"Іронія вашої заяви X вважає, що кожен повинен мати рівний голос на нашій платформі. Однак, схоже, ви вважаєте, що правила не повинні застосовуватися до вашого акаунта", – заявив представник соцмережі.