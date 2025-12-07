Соцмережа Х заблокувала рекламний акаунт Єврокомісії після штрафу проти себе

Представник компанії Х заявив, що це пов’язано з тим, що ЄК нібито намагалася збільшити охоплення свого допису про штраф щодо платформи, "опублікувавши посилання, яке оманливо створює у користувачів враження, що це відео, та штучно збільшити охоплення".

Європейська комісія втратила доступ до свого акаунту в соцмережі Х, яка належить американському бізнесмену Ілону Маску, після того, як оштрафувала її.

Про це заявив керівник відділу продуктів X Нікіта Бір.

Про те, що ЄК наклала штраф на Х у розмірі €120 млн, стало відомо 5 грудня. Регулятори вказали на три основні проблеми: платний синій значок вводив користувачів в оману, компанія блокувала доступ досліджувачів до даних і не організувала належного рекламного реєстру.