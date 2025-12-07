рф хочуть налагодити випуск дронів в Індії – ISW

Також у рф готові прийняти необмежену кількість трудових мігрантів із цієї країни.

Влада рф починає дедалі більше покладатися на Індію, щоб компенсувати брак робочої сили і домогтися підтримки у виробництві дронів для ударів по Україні.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на те, що глава "Ростеха" Сергій Чемезов кілька днів тому заявив, що рф веде переговори з Індією про локалізацію виробництва російських безпілотників "Ланцет" в Індії.