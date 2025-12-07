Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф хочуть налагодити випуск дронів в Індії – ISW

07 грудня 2025, 16:16
рф хочуть налагодити випуск дронів в Індії – ISW
Фото: з вільного доступу
Також у рф готові прийняти необмежену кількість трудових мігрантів із цієї країни.
Влада рф починає дедалі більше покладатися на Індію, щоб компенсувати брак робочої сили і домогтися підтримки у виробництві дронів для ударів по Україні.
 
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).
 
Аналітики звернули увагу на те, що глава "Ростеха" Сергій Чемезов кілька днів тому заявив, що рф веде переговори з Індією про локалізацію виробництва російських безпілотників "Ланцет" в Індії.
 
Також аналітики ISW нагадали, що під час візиту до Індії російський диктатор путін сказав, що росія передає індійцям технології для суднобудування, ракетної та авіаційної галузей.
 
Експерти вважають, що такі заяви путіна і Чемезова говорять про те, що москва може розглядати налагодження спільного виробництва безпілотників.
 
"рф, імовірно, планує застосовувати ці дрони у війні проти України - можливо, в обмін на передачу Індії нових російських технологій і бойового досвіду", - йдеться у звіті.
 
В Інституті також нагадали, що 5 грудня віце-прем'єр рф Денис Мантуров заявив, що країна може прийняти "необмежену кількість" трудових мігрантів з Індії.
 
Водночас він сказав, що росії знадобиться більше року, щоб створити умови, необхідні для прийняття, працевлаштування та оформлення документів індійських мігрантів.

 

війна в Україніросія окупантиІндія

Останні матеріали

Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється