рф хочуть налагодити випуск дронів в Індії – ISW
07 грудня 2025, 16:16
Фото: з вільного доступу
Також у рф готові прийняти необмежену кількість трудових мігрантів із цієї країни.
Влада рф починає дедалі більше покладатися на Індію, щоб компенсувати брак робочої сили і домогтися підтримки у виробництві дронів для ударів по Україні.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).
Аналітики звернули увагу на те, що глава "Ростеха" Сергій Чемезов кілька днів тому заявив, що рф веде переговори з Індією про локалізацію виробництва російських безпілотників "Ланцет" в Індії.
Також аналітики ISW нагадали, що під час візиту до Індії російський диктатор путін сказав, що росія передає індійцям технології для суднобудування, ракетної та авіаційної галузей.
Експерти вважають, що такі заяви путіна і Чемезова говорять про те, що москва може розглядати налагодження спільного виробництва безпілотників.
"рф, імовірно, планує застосовувати ці дрони у війні проти України - можливо, в обмін на передачу Індії нових російських технологій і бойового досвіду", - йдеться у звіті.
В Інституті також нагадали, що 5 грудня віце-прем'єр рф Денис Мантуров заявив, що країна може прийняти "необмежену кількість" трудових мігрантів з Індії.
Водночас він сказав, що росії знадобиться більше року, щоб створити умови, необхідні для прийняття, працевлаштування та оформлення документів індійських мігрантів.