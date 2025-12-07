Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китайські літаки навели свої радари на винищувачі Японії

07 грудня 2025, 19:29
Китайські літаки навели свої радари на винищувачі Японії
Збитий російський винищувач Фото: Twitter
Пекін же переклав відповідальність за інцидент на Токіо.
Японія заявила, що китайські літаки двічі навели радари на японські літаки, що перебували над міжнародними водами. Пекін же переклав відповідальність за інцидент на Токіо.
 
Про це пише Japan Times.
 
У Міністерстві оборони Японії повідомили, що підняли свої винищувачі F-15 у відповідь на можливе порушення повітряного простору на тлі навчань, які проводив китайський авіаносець "Ляонін" і три есмінці з ракетним озброєнням.
 
Після цього китайські винищувачі J-15, що злетіли з "Ляоніна", "періодично наводили свій радар" на японські F-15: вперше між 16:32 та 16:35 і знову між 18:37 та 19:08 у суботу, 6 грудня. Радар керування вогнем використовується для наведення на ціль під час пуску ракет, сигналізуючи про потенційну атаку, хоча його також можна застосовувати для пошуково-рятувальних операцій.
 
Однак Міністерство оборони Японії наголосило, що під час суботнього інциденту про пошукові цілі не йшлося, адже літаки Сил самооборони, мовляв, наводили на ціль нестабільно та переривчасто. За словами японського міністра оборони Сіндзіро Коідзумі, внаслідок інцидентів ніхто з персоналу не постраждав і жоден літак не зазнав пошкоджень.
 
Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі назвала інцидент "небезпечними діями", що є "вкрай прикрими". Вона додала, що її країна висловила рішучий протест китайській стороні та зажадала, щоб та вжила суворих заходів для запобігання повторенню інциденту.
 
"Ми й надалі уважно стежитимемо за діяльністю китайських військових у водах та повітряному просторі навколо Японії", — сказала вона.
 
Китай же поклав провину за інцидент на Японію, заявивши, що та "зловмисно спостерігала та переслідувала" групу авіаносця "Ляонін", "неодноразово відправляючи літаки для вторгнення в навчальну зону, яку Китай відкрито визначив".
 
"Потім Японія безпідставно звинуватила Китай у неналежних діях — класичний випадок, коли злодій кричить: “Тримай злодія!” і намагається перевернути ситуацію", — заявив речник Міністерства оборони Китаю, додавши, що Пекін висловлює "сильне невдоволення та рішучий протест проти провокаційних дій Японії та спроб ввести громадськість в оману".

 

ЯпоніяКитайвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти,
Політика
Кінець ілюзій. Трамп розкрив карти, "афера з Томагавками" і відповідальність Європи за війну в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 грудня 2025, 00:15
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється