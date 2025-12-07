Китайські літаки навели свої радари на винищувачі Японії

Пекін же переклав відповідальність за інцидент на Токіо.

Японія заявила, що китайські літаки двічі навели радари на японські літаки, що перебували над міжнародними водами. Пекін же переклав відповідальність за інцидент на Токіо.

Про це пише Japan Times.

У Міністерстві оборони Японії повідомили, що підняли свої винищувачі F-15 у відповідь на можливе порушення повітряного простору на тлі навчань, які проводив китайський авіаносець "Ляонін" і три есмінці з ракетним озброєнням.

Після цього китайські винищувачі J-15, що злетіли з "Ляоніна", "періодично наводили свій радар" на японські F-15: вперше між 16:32 та 16:35 і знову між 18:37 та 19:08 у суботу, 6 грудня. Радар керування вогнем використовується для наведення на ціль під час пуску ракет, сигналізуючи про потенційну атаку, хоча його також можна застосовувати для пошуково-рятувальних операцій.