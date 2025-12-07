Китайські літаки навели свої радари на винищувачі Японії
07 грудня 2025, 19:29
Японія заявила, що китайські літаки двічі навели радари на японські літаки, що перебували над міжнародними водами. Пекін же переклав відповідальність за інцидент на Токіо.
Про це пише Japan Times.
У Міністерстві оборони Японії повідомили, що підняли свої винищувачі F-15 у відповідь на можливе порушення повітряного простору на тлі навчань, які проводив китайський авіаносець "Ляонін" і три есмінці з ракетним озброєнням.
Після цього китайські винищувачі J-15, що злетіли з "Ляоніна", "періодично наводили свій радар" на японські F-15: вперше між 16:32 та 16:35 і знову між 18:37 та 19:08 у суботу, 6 грудня. Радар керування вогнем використовується для наведення на ціль під час пуску ракет, сигналізуючи про потенційну атаку, хоча його також можна застосовувати для пошуково-рятувальних операцій.
Однак Міністерство оборони Японії наголосило, що під час суботнього інциденту про пошукові цілі не йшлося, адже літаки Сил самооборони, мовляв, наводили на ціль нестабільно та переривчасто. За словами японського міністра оборони Сіндзіро Коідзумі, внаслідок інцидентів ніхто з персоналу не постраждав і жоден літак не зазнав пошкоджень.
Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі назвала інцидент "небезпечними діями", що є "вкрай прикрими". Вона додала, що її країна висловила рішучий протест китайській стороні та зажадала, щоб та вжила суворих заходів для запобігання повторенню інциденту.
"Ми й надалі уважно стежитимемо за діяльністю китайських військових у водах та повітряному просторі навколо Японії", — сказала вона.
Китай же поклав провину за інцидент на Японію, заявивши, що та "зловмисно спостерігала та переслідувала" групу авіаносця "Ляонін", "неодноразово відправляючи літаки для вторгнення в навчальну зону, яку Китай відкрито визначив".
"Потім Японія безпідставно звинуватила Китай у неналежних діях — класичний випадок, коли злодій кричить: “Тримай злодія!” і намагається перевернути ситуацію", — заявив речник Міністерства оборони Китаю, додавши, що Пекін висловлює "сильне невдоволення та рішучий протест проти провокаційних дій Японії та спроб ввести громадськість в оману".