НАТО готове збивати російські дрони – президент Чехії

Президент Чехії Петер Павел заявив, що країни НАТО можуть перейти до жорсткіших заходів у відповідь на повторні порушення повітряного простору Європи російськими літаками та безпілотниками, включно зі збиттям апаратів.

Про це він сказав в інтерв’ю The Sunday Times.

За словами Павела, російська авіація систематично перевіряє реакцію Альянсу та його готовність діяти в умовах загрози. Він наголосив, що такі інциденти є навмисними й мають продуману мету — демонструвати безкарність москви та вивчати слабкі місця повітряної оборони.

"Я вважаю, що настане момент, якщо ці порушення триватимуть, коли ми будемо змушені застосувати сильніші заходи, включно з можливим збиттям російського літака або безпілотника", – заявив Павел.

На його думку, росія ніколи не дозволила б собі повторні порушення власного повітряного простору, і повинен діяти той самий принцип для НАТО.