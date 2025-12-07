Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
НАТО готове збивати російські дрони – президент Чехії

07 грудня 2025, 17:17
НАТО готове збивати російські дрони – президент Чехії
Джерело: chas.news
За словами Павела, російська авіація систематично перевіряє реакцію Альянсу та його готовність діяти в умовах загрози.

Президент Чехії Петер Павел заявив, що країни НАТО можуть перейти до жорсткіших заходів у відповідь на повторні порушення повітряного простору Європи російськими літаками та безпілотниками, включно зі збиттям апаратів.

Про це він сказав в інтерв’ю The Sunday Times.

За словами Павела, російська авіація систематично перевіряє реакцію Альянсу та його готовність діяти в умовах загрози. Він наголосив, що такі інциденти є навмисними й мають продуману мету — демонструвати безкарність москви та вивчати слабкі місця повітряної оборони.
 
"Я вважаю, що настане момент, якщо ці порушення триватимуть, коли ми будемо змушені застосувати сильніші заходи, включно з можливим збиттям російського літака або безпілотника", – заявив Павел.
 
На його думку, росія ніколи не дозволила б собі повторні порушення власного повітряного простору, і повинен діяти той самий принцип для НАТО.
 
Ексголова військового комітету Альянсу зазначив, що нинішня "стриманість" Заходу грає на користь кремля, який прагне перевірити здатність НАТО діяти в умовах самозахисту. Павел також підкреслив, що готовність відстоювати принципи та суверенітет союзників є ключовою для європейської безпеки.
 
Лідери країн на східному фланзі НАТО раніше закликали союзників уточнити правила застосування сили у випадках порушення повітряного простору та надати військовим літакам більше повноважень для оперативного реагування.

 

