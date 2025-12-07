НАТО готове збивати російські дрони – президент Чехії
07 грудня 2025, 17:17
Джерело: chas.news
Президент Чехії Петер Павел заявив, що країни НАТО можуть перейти до жорсткіших заходів у відповідь на повторні порушення повітряного простору Європи російськими літаками та безпілотниками, включно зі збиттям апаратів.
Про це він сказав в інтерв’ю The Sunday Times.
За словами Павела, російська авіація систематично перевіряє реакцію Альянсу та його готовність діяти в умовах загрози. Він наголосив, що такі інциденти є навмисними й мають продуману мету — демонструвати безкарність москви та вивчати слабкі місця повітряної оборони.
"Я вважаю, що настане момент, якщо ці порушення триватимуть, коли ми будемо змушені застосувати сильніші заходи, включно з можливим збиттям російського літака або безпілотника", – заявив Павел.
На його думку, росія ніколи не дозволила б собі повторні порушення власного повітряного простору, і повинен діяти той самий принцип для НАТО.
Ексголова військового комітету Альянсу зазначив, що нинішня "стриманість" Заходу грає на користь кремля, який прагне перевірити здатність НАТО діяти в умовах самозахисту. Павел також підкреслив, що готовність відстоювати принципи та суверенітет союзників є ключовою для європейської безпеки.
Лідери країн на східному фланзі НАТО раніше закликали союзників уточнити правила застосування сили у випадках порушення повітряного простору та надати військовим літакам більше повноважень для оперативного реагування.