Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф підвищить тарифи на електроенергію, щоб покрити борги Північного Кавказу

07 грудня 2025, 16:53
рф підвищить тарифи на електроенергію, щоб покрити борги Північного Кавказу
Фото: Служба зовнішньої розвідки
Минулого року енергосистема Північного Кавказу зазнала 21 млрд рублів збитків, і без системних реформ ця цифра лише зростатиме.
Російська влада готується до підвищення тарифів на електроенергію по всій країні, щоб компенсувати фінансові втрати енергосистеми Північного Кавказу. 
 
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
 
Як зазначають у відомстві, масові неплатежі та крадіжки електроенергії у кавказьких республіках роками створювали масштабну "дыру" в бюджеті. Тепер москва планує перекласти цей тягар на звичайних росіян, фактично змушуючи їх сплачувати чужі борги.
 
За даними СЗР, заборгованість гарантійних постачальників електроенергії на Північному Кавказі сягнула 63,8 млрд рублів — близько 90% усіх боргів у росії. У деяких регіонах втрати сягнули критичного рівня: у Дагестані — 47,95%, в Інгушетії — 54,18%.
 
"кремль змирився з неможливістю навести лад у регіоні. Тепер збитки покриватимуть за рахунок підвищення тарифів на електроенергію для всієї країни", — зазначили у Службі зовнішньої розвідки.
 
Минулого року енергосистема Північного Кавказу зазнала 21 млрд рублів збитків, і без системних реформ ця цифра лише зростатиме.
 
У відомстві підкреслили, що підвищення тарифів стане прихованим трансфером коштів від регіонів, які справно сплачують за електроенергію, до республік, де крадіжки стали нормою. Це, на думку аналітиків, може призвести до кризи довіри до федерального центру та дестабілізації енергетичного сектору росії.

 

розвідкавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється