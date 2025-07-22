На Покровському напрямку гаряче. росіяни просуваються невеликими кроками – Том Купер та Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневик Дональда Гілла з основними подіями на фронтах України. Попри тиск росіян, українцям подекуди вдається їх контратакувати, тому в росіян вдаються тільки мікропросування.

Вступ Тома Купера. За останній тиждень це зрозуміла навіть більшість українців: Покровськ (і Мирноград) оточений росіянами з трьох боків, а останні комунікації, що ведуть до міста, знаходяться щонайменше у зоні досяжності російської артилерії. Не залишилося безпечних автомобільних та залізничних шляхів: навіть евакуація цивільного населення зараз вкрай небезпечна, якщо взагалі можлива. Таким чином, на Покровськ чекає така ж доля, як на Мар'їнку, Авдіївку, Бахмут...

Ми обговорювали причини всього, знову і знову, протягом останнього року, і у мене склалося враження, що стає безглуздим говорити про це далі: так, в Україні є певна критика Зеле/Єрмака і Сирського; так, офіцери та інші чини скаржаться здебільшого через соцмережі знову і знову; так, ті, хто спускає курок ЗСУ, знають, де проблема, але це не справляє жодного враження на друзів у Києві. Таким чином, ситуація залишається далекою навіть від того, щоб наблизитися до тієї точки, в якій вона могла б змусити до серйозних і терміново необхідних реформ у верхах.

Можливо, так, українське угруповання військ на Сумщині провело локальну контратаку, яка дозволила відвоювати частину території. Однак у росіян все ще було достатньо резервів – 810-ї морської піхоти та "Ахматів", щоб швидко заткнути пролом, що утворився, і знову стабілізувати лінію фронту...

Висновок очевидний: якщо весь Захід впадає в ідіотизм, то чому Україна має бути кращою?

Перейдемо до допису Дональда Гілла…

Курська/Сумська область. росія завдала авіаударів на захід, північ та всередині Кіндратівки. За 2 км на північний схід від Кіндратівки знищено гумовий човен, який переправляв росіян через річку. Бомбардуванню піддалися російські позиції та склади за 2-4 км на північ від Зурівки. Бомбардують українські позиції на південь від Варачиного, а голландська версія М113 була підбита двома дронами під Варачиним, але все ж таки змогла вивезти 11 солдатів у безпечне місце. росіяни в Олексіївці були помічені та атаковані. На заході – бомбили Тьоткіно.

Загалом, 425-й батальйон "Скала" та 8-й ОМБр у взаємодії з 225-м батальйоном зачистили те, що залишилося від Кіндратівки. Це була піхотна (контрнаступальна) операція у вигляді кліщів із заходу та півдня. росіяни всередині села були розбиті, але, як згадувалося у вступі, їхнє командування швидко ввело 810-у бригаду морської піхоти і 204-й полк "Ахмат", щоб стабілізувати лінію на схід від села.

На жаль... дійсно: трагічно – в ЗСУ під командуванням Сирського такі приклади грамотного тактичного командування можна перерахувати на пальцях однієї руки. Вони можливі лише там, де не задіяні "друзі".

З'явилися нові подробиці про удар 2 липня в Корєнєво в Курській області, в результаті якого загинули 20 і були поранені 30 військовослужбовців сумнозвісної 155-ї бригади морської піхоти росії, включно з усім її штабом.

Вовчанськ. росіяни зайняли ліс на захід від Вовчанська і край північно-західної частини міста. російських солдатів переслідують на пустирі, в лісі, біля річки та на території олійноекстракційного заводу. Річка шириною 60 метрів знаходилася за 2 км на захід від міста. За 16 км на північний захід від Вовчанська – російська техніка.

Мілове. росіяни просунулися вперед на 1200 метрів від Мілового, коли їх зустріли танк і БТР з 3-ї важкої механізованої бригади (нещодавно реорганізована і перейменована на 3-ю [окрему] танкову бригаду).

Куп'янськ. За кілометр від лінії фронту, на схід від Петропавлівки, знищено три автомобілі та 17 росіян. Удари завдано по російських позиціях біля Кислівки. На північ від Борової розгорнута 1-а президентська бригада оперативного призначення. Її підрозділ безпілотників знищив північнокорейську РСЗВ типу 75 за два кілометри на захід від Лиману Першого.

Терни. У Новому помітили росіян і атакували їх, знищили бронемашину. росіянин переходив поле біля Рідкодуба.

Українців обстрілюють в районі Новоєгорівки. росіяни обстрілюють Зелений Гай. За 2,5 км на північний захід від Зеленого Гаю виявлено та атаковано росіян.

Сіверськ. 54-та бригада знищила п'ять одиниць бронетехніки при спробі переправитися через невеликий струмок на південь від Білогорівки і в 5 км від фронту, а також знищила піхоту на північ від Верхньокам'янського.

Торецьк. Курт і Ко з 28-ї бригади атакували росіян у Дильовці. Атакують українців у Плещіївці. Рубікон атакує українців у східній Яблунівці. Україна атакує росіян у західній Яблунівці. росіяни піднімають прапор у Новоспаському. Вдень Рубікон помічає машину в Косянтинівці, і коли дрон переслідує машину, правило – негайно вийти з неї. Бої в Щербинівці, яка зараз оточена з трьох боків. Минулого тижня росія не змогла просунутися на північ від Попового Яру.

російські солдати біля Часового Яру отримали наказ піти на штурм без підтримки. Коли вони відмовилися, командир взводу пригрозив їм розстрілом. Замість цього вони застрелили його і, розмахуючи білими прапорами, наблизилися до українських позицій, де здалися в полон.

Гвинтівки, рушниці та сітки використовуються 93-ю бригадою проти оптоволоконних дронів.

Покровськ. 38-а бригада морської піхоти контратакувала росіян на захід від Разіного. росіяни обстрілюють селище Новоекономічне. За 24 км від фронту шахед уразив потяг, загинув екіпаж. Добропілля зазнало авіаудару. Рубікон демонструє свої успіхи в районі Покровська. росіяни не досягли значного прогресу на захід від Разіного, але вони досягли просування різного розміру в Піщаному, Удачному та Котлярівці, а в суботу вони прорвалися від Піддубного до Зеленого Гаю...

41-а (гвардійська) загальновійськова армія росії складається з чотирьох бригад і наразі воює в західній частині Покровська. Станом на 1 червня вони втратили в цій битві 8 625 чоловік убитими, 10 491 зниклими безвісти і 7 846 дезертирами. 74-та бригада зазнала найбільших втрат за останні роки: 8 000 загиблих, зниклих безвісти та дезертирів з початкової чисельності у 3 500 осіб. Усі чотири бригади походять з бідних сибірських регіонів з етнічними меншинами, звідки походить непропорційно велика кількість солдатів через бонуси за призов.

Пересування Покровськом стає все більш небезпечним через безпілотники. Шлях перекривають пошкоджені автомобілі, повалені дерева та завали. Сітки над дорогами врятували багато машин і життів, але деякі секції розірвані і висять на дорозі, ускладнюючи проїзд. Навіть якщо вони не перекривають дорогу, сітки провисають так низько, що в них заплутуються антени.

Коли команда Ендрю Перпетуа бачить знищену машину в місці, якого немає на карті, вони додають її. Ці машини могли бути знищені кілька тижнів або місяців тому. росія оприлюднила відео 4-кілометрової ділянки дороги, що за 9 км на південь від Покровська. Ось відео цієї дороги. На цій ділянці дороги було 120 знищених транспортних засобів, один з яких був БТР, а решта – мікроавтобуси, вантажівки, легкові автомобілі та вози. На відео від 26 березня, яке показує невелику ділянку цієї дороги, не було жодного розбитого логістичного транспорту. Це свідчить про те, наскільки складно постачати війська обом сторонам.

Комар. На кадрах, опублікованих 20-м армійським корпусом, Україна звільнила Ялту, але росіяни прорвалися в напрямку Зеленого Гаю, ще більше поглиблюючи утворений котел на північ. Безпілотники 46-ї бригади атакують росіян на дорозі до Дачного. 5-а важка механізована бригада обстріляла Толстовку та Піддубне. Фронт все ще дуже нестабільний, ситуація нестабільна, просування вперед не перевищує 3 км.

У 1980-х роках не лише Захід, але й навіть іракці сміялися, коли іранці почали будувати понтонні мости на пінопластових опорах. Сьогодні ніхто не сміється, коли 61-а бригада ЗСУ використовує пластикові модульні кубики, щоб будувати понтонні мости будь-якої довжини і розміру приблизно за 15 хвилин – на основі схожих принципів. Найдовший міст, який вони створили, має довжину 30 метрів. На будівництво дерев'яного настилу на мосту, який дозволяє перетинати міст легким транспортним засобам, знадобиться година, але його можна підготувати заздалегідь. Міст шириною в три куби може витримати транспортні засоби вагою до трьох тонн. Чим ширший міст, тим більшу вагу він може витримати. Куб можна замінити, якщо він пошкоджений обстрілом або з інших причин.

Запоріжжя. Україна завдала авіаудару по російських позиціях у Кам'янському. росія завдає удару по українських позиціях у Малій Токмачці. росія просунулася на кілометр і зайняла Малинівку. 44-а артилерійська бригада веде контрбатарейний вогонь по російській артилерії за допомогою безпілотників.

Ракета зенітно-ракетного комплексу ледь розминулася з українським безпілотником і ЗРК відступив в ліс. Пізніше його знищують.

Над Запорізькою АЕС здійнявся дим, а по всій окупованій Запорізькій області почалися відключення електроенергії. До речі, про це: чи знаєте ви, що, за оцінками росіян, до 70-80% чоловічого населення окупованої України вже використано у цій війні?

Звісно, це не геноцид...

Легіон "Свобода росії" здійснив рейд на 30 км за лінію фронту. Їм довелося перетнути Каховське водосховище, яке мало охоронялося і було порожнім. Ширина Дніпра в цьому районі коливається від 200 до 1200 метрів. Під час операції вони дісталися Великої Білозерки і виявили логістичні маршрути, техніку та розташування командних пунктів противника. Вони також знищили автомобіль з саморобним вибуховим пристроєм, в результаті чого загинули троє бойовиків "Ахмата". Рейдери змогли безпечно повернутися. росія очікує на українську операцію в цьому районі через кілька місяців.

Херсонщина. Україна провела рейд із встановлення прапора в кінці Кінбурнської коси. Неможливо забезпечити війська, які постійно дислокувалися там, тому вони згодом відійшли. За ці роки відбулося багато рейдів через річку, і мета рейду завжди повинна бути співставна з потенційними витратами.

У Херсоні російський дрон скинув вибухівку на автомобіль української поліції. російський дрон убив однорічну дитину в її будинку за 26 км від Дніпра. Головний рабин Херсона вижив після атаки дрона на його автомобіль. Ще один цивільний загинув від удару російського дрона. У Нікополі в результаті артилерійського обстрілу загинула жінка.

Крим. Офіцер розвідки 73-го Морського центру спеціальних операцій каже, що вони використовують невеликі безпілотники, що запускаються з морських дронів, тому що невеликі об'єкти важче виявити, а більшість російських апаратів були розроблені для виявлення військово-морських кораблів, літаків і ракет і не пристосовані до цієї загрози. Його підрозділ віддає перевагу безпілотникам-бомбардувальникам перед FPV через свій попередній досвід роботи з ними.

Одеса. Екіпаж з двох чоловік, що літав на навчально-тренувальному літаку, регулярно патрулював для знищення безпілотників. Вони загинули, і є єдине непідтверджене повідомлення про те, що їх могли збити помилково.

Джерело: частина 1 та частина 2