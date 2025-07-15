Тиск росії на фронті збільшується. Україна продовжує триматися. Про це пише Дональд Гілл у черговому тижневику. Своєю чергою у передмові Том Купер знов критикує зомбованих ідіотів на Заході, які бояться, що Україна може перемогти росію. Як завжди, цікаві коментарі й у рубриці "росія".

Вступ Тома Купера. Середина літа, температура висока, так само як і тиск росії, особливо в секторі Покровськ, на лінії фронту в Україні. Там Сирський домігся значного успіху, запобігши створенню корпусного командування, а штаб групи військ ЗСУ "Хортиця" залишається майже таким же примарним, як і раніше, відтоді як Драпатий більше не командує.

Але не хвилюйтеся: спеціальний посланник Дампмфа Келлог прибув до Києва, де його тепло зустрів Єрмак. З огляду на цей факт, не можна не зробити висновок, що тепер все буде добре. Адже Келлог одразу ж зустрівся з єдиною людиною в Києві, яка насправді має значення.

Я просто не зовсім впевнений, для кого все буде добре...

А в іншому місці... після організації XY зустрічі для організації зустрічі, щоб обговорити зустрічі, Морон... вибачте, шановний президент Макрон спіткнувся об той клятий килим біля свого робочого столу і, абсолютно випадково, поставив галочку "так" у контракті, який зобов'язує MBDA після 15-річної перерви відновити виробництво крилатих ракет SCALP-EG. Це французька версія Storm Shadow. Я знаю: багато хто зараз здивований. Навіть збентежений. Що це означає і як це могло статися? Можна сказати, що мало хто наважується запитати, чому вони (читай: Морон... е-е-е... шановний президент Макрон... хтось, допоможіть мені, будь ласка: я не можу написати це ім'я без помилки) не замовили це і не зробили тисячі інших подібних замовлень ще три роки тому?

Як ви все ще не розумієте, що славні зомбі-ідіоти, яким платять близько 15 людей, які володіють 95% того, чим можна володіти на цьому Заході, щоб управляти в їхніх інтересах, більше бояться того, що станеться, якщо Україна переможе росію, ніж будь-якого іншого результату цієї війни?

Настільки, що тим часом у Брюсселі знову, вперше за три роки, модно голосно розмірковувати про поразку України. І це настільки, що тим часом майже всі забули, що путін, на 10000000000% впевнений, збирається вторгнутися в НАТО. За 3-5-10 років, знаєте...

Ну і що. Немає проблеми. Україна – це не Захід. Тому всі жахи, які пережила країна з лютого 2022 року... насправді, з лютого 2014 року, чому це має когось хвилювати – десятки тисяч загиблих, мільйони змушених тікати, десятки тисяч вбитих, зниклих, закатованих, сотні тисяч поранених, інвалідів, зруйнованих, осиротілих, травмованих, викрадених... – хто настільки дурний, щоб і досі про це думати? Пам'ятати про все це?

Українцям, які страждають від жахів цієї війни, тим часом надається право. Норма. Все просто чудово і все гаразд. Як у росії, так і на Заході.

Тому надрозумні зомбі-ідіоти зараз збираються організувати зустріч, щоб організувати зустріч, чи то в Лондоні, чи в Парижі, чи в Брюсселі, щоб обговорити варіанти зустрічі, щоб вони могли поговорити про те, що буде, якщо Україна зазнає поразки. І ми всі маємо бути щасливі, а насправді: ми маємо бути в захваті – бо ми можемо очікувати рішення з цього приводу...

...вже через два місяці і 16 самітів після поразки України...

Не можна не любити те, як Захід веде свої сучасні війни. Це так цивілізовано. Так привітно. Так доброзичливо. Настільки, що я за те, щоб встановити річницю запровадження цієї практики, щоб ми всі могли це відсвяткувати. У всьому світі.

...а саме: у понад 35 країнах Заходу, решта світу не має значення, що очевидно з того факту, що всі інші визнають Палестину, тільки західна цивілізація – ні...

Але я, звичайно, відхиляюся від теми. Ніхто при здоровому глузді більше не хоче говорити про геноцид ізраїльтян над палестинцями. Це так немодно. Так нудно. Ні. Давайте поговоримо про щось набагато більш сенсовне. Наприклад, про святкування та паради.

Я вважаю, що ми повинні святкувати цю річницю хоча б раз, а краще кілька разів на рік. З великими військовими парадами, великою кількістю смачної їжі та алкоголю, а також вечірками – бажано в межах 2-5 км від Сектора Гази, щоб палестинці також могли насолодитися музикою. Нам потрібно лише домовитися, хто, коли і де запровадив практику ведення воєн заради прибутку та моделювання їхніх результатів. Всі діти, які думають, що це був Кусай Буш або Облабла в якихось місцях під назвою Афганістан чи Ірак, помиляються: вибачте, друзі, але це сталося дуже, дуже, дуже давно. Принаймні в часи війни у В'єтнамі в середині 1960-х років, якщо не в Кореї на початку 1950-х років, або... е-е-е... це відоме свербіння в моєму мізинці підказує мені, що це було в певному місці під назвою Палестина, в 1947-1949 роках...

Але я знову розпалююсь... так? І такий антисеміт, що говорити...

Гаразд... то про що ще можна замислитися щодо цієї війни?

(Так, я маю на увазі тієї, що в Україні.)

Можливо, тому що так багато людей на Заході досі не можуть зрозуміти, як путін може бути задоволений тим, як розвивається ця війна, і навіть перебувати у комфортному становищі: його влада в безпеці (незважаючи на те, як старанно він руйнує російську економіку), він може продовжувати висмоктувати Україну, перечекати нерішучий Захід і виграти цю війну..?

Вибачте, не можу цього пояснити. Це занадто складно і занадто довго читати, знаєте.

Натомість дозвольте мені закінчити це вступне слово чимось приємним. Чимось, що зігріває серце. Так, із запізненням на кілька тижнів, навіть росіяни зрозуміли: їхній наступ на Сумщину провалився. Майже так само жалюгідно, як наступ 1-ї гвардійської танкової армії на Суми в лютому 2022 року. Тепер та частина мене, яка любить грати роль адвоката диявола, не може не додати, що, враховуючи, що це було так само, як у лютому 2022 року, коли місцеві українці організувалися самостійно, без будь-якого втручання Сирського та його друзів у Києві, це, власне, не є сюрпризом. Але це не має значення. Важливою є фактична основна відмінність між Сумами лютого 2022 року та червня 2025 року: тоді росія ще мала щось схоже на професійну армію. А не озброєний натовп у формі, схожий на 13-й полк камікадзе Queen’s Own Highlands з "Монті Пайтон"...

Є й інші причини, через які росіяни також незадоволені. Наприклад, тому що виявилося, що весь штаб 155-ї морської піхотної бригади, включаючи командира, його заступника, начальника штабу та його помічника (і начальника зв'язку), а також усіх їхніх помічників, був знищений українським ракетним ударом в районі Корєнєвого.

...що нагадує мені, що це чи не єдина дисципліна, в якій росіяни схожі, а точніше, повністю відповідають Заходу: Захід досі не може зрозуміти, чому Пуддінг так задоволений тим, як розвивається його СВО (і більшість росіян теж задоволені цим), а росіяни досі не можуть зрозуміти, чому українці стріляють у відповідь...

Ха... а тепер як закінчити це вступне слово?

О, це просто! Ви всі вже розігрілися і попереджені. Отже, слово Дону...

Курська/Сумська область. Український авіаудар зруйнував міст у Коровяковці, на північ від Тьоткіного, та зруйнував будівлю в самому Тьоткіному.

російська система "Зємлєдєліє" може розгорнути 600 мін на відстані до 15 км; одна з них була знищена кількома ударами дронів, приблизно за 15 км на північ від Новомиколаївки.

Олексіївка бомбардована Україною.

росія бомбардує північну частину Кіндратівки, а лісополоса на заході була вражена 22 бомбами. Український БПЛА був перехоплений, а Андріївка і лісополоса на півдні вражені 32 російськими бомбами. Вся ця активність була відповіддю на дії пожежної бригади ЗСУ, а саме 225-го штурмового полку, який атакував Кіндратівку із заходу і знищив росіян у селі. Такі недобрі, ці набридливі українці... як і їхні дерева, які надавали їм укриття, хоча будинки були сильно пошкоджені...

Можливо, росії варто спробувати вторгнутися в іншу країну? У таку, яка не стрілятиме у відповідь? А так, в Україні це роблять тільки укронацисти...

47-ма інженерна бригада ЗСУ будує протидронові тунелі навколо Сум. Шведська група пожертвувала 250 тонн рибальських сіток у 2025 році, зібравши їх в інших скандинавських країнах. Тип матеріалу, з якого вони виготовлені, є важливим, оскільки ультрафіолетове випромінювання може послабити деякі синтетичні сітки. російські дрони з оптоволоконним зв'язком іноді чекають в засідці за межами тунелю, замість того, аби влітати в них, оскільки там у них більше простору для маневрування, щоб атакувати транспортний засіб.

Деревину заготовляють для виготовлення 5-метрових стовпів, які встановлюють у ямах на відстані близько п'яти метрів один від одного і фіксують за допомогою натяжних тросів. Іноді дрони проривають сітку і падають на дорогу. Дрони, які застрягли в сітці, зазвичай підривають за допомогою дистанційного керування, щоб сапери не змогли їх вилучити, знешкодити і використати проти росіян.

Мілове. росіяни не просунулися далі від Мілового і Строївки, але просунулися на 1500 метрів на захід від Кам'янки.

Куп'янськ. росіяни атакують українські позиції навколо Зеленого Гаю, де вони просунулися на 3 км. Знову ж таки, коли в повітрі літають дрони, не хочеться, щоб тебе помітили. Але якщо ворожа піхота наступає, ти повинен мати можливість спостерігати за нею і вступати в бій, інакше це буде одностороння битва. росіяни також захопили село Радківка, що на північ від Куп'янська.

російський танк обстрілює українські позиції в Копанках.

Терни. російський дрон атакує українську позицію в лісосмузі поблизу Зеленої Долини, де росіяни просунулися на понад 4 км.

3-тя штурмова бригада використовувала повітряні та наземні дрони для атаки російських позицій. Двоє росіян вижили і подали сигнал, що бажають здатися, після чого пішли до українських позицій. Українська піхота змогла зайняти позицію, не зробивши жодного пострілу.

Сіверськ. Українці бомблять те, що, за їхніми словами, є місцем збору команд безпілотників і ворожих солдатів за 4 км від фронту.

Торецьк. Між Часовим Яром і лінією фронту на південь від Степанівки є 23-кілометровий проміжок, але не варто помилятися: українські війська всередині котла знаходяться в облозі. Ситуація була контрольованою до наступу російських військ через Тарасівку і прибуття елітного російського безпілотного підрозділу "Рубікон" на початку травня. Наступ означав, що стало менше доріг, якими можна було дістатися до підрозділів на лінії фронту, і ці дороги стали ближчими до фронту. Прибуття "Рубікону" означало, що стало більше російських дронів, а їхні атаки стали глибшими і ефективнішими. Це також означало, що російські дрони перехоплювали більше українських БПЛА.

росіяни вистрілюють димові снаряди поблизу Білої Гори, що, судячи з усього, не пов'язано з наступом. Український Т-64 знищений поблиз Олександро-Шультиного.

24-та бригада зупиняє черговий російський наступ у Часовому Яру. Бригада відступила менше ніж на 4 км з моменту передислокації до Часового Яру з Торецька рік тому. На жаль, щойно вона помінялася місцями з бригадою в Часовому Яру, оборонні позиції перед Торецьком стали нестабільними.

Дрони 28-ї бригади атакують росіян поблизу Дилівки. російські позиції в західній частині Яблунівки обстрілюють.

російські дрони використовуються для ураження цілей у межах 2-3 км від фронту. Зараз вони завдають ударів кожні 10-20 хвилин на відстані до 15 км від фронту. Важко доставляти припаси. Для евакуації пораненого солдата відправляють наземний дрон, але його вражає інший, і поранений виповзає з уламків дрона в канаву. Другий наземний дрон вивозить його вночі.

В іншому випадку наземний дрон перевозить двох поранених, перш ніж його виводить з ладу російський. Поранені повзуть до канави, і 93-тя бригада відправляє MRAP, щоб евакуювати їх, а член команди прикриває довгоствольною рушницею. Довший ствол забезпечує більшу точність і вищу швидкість куль. Чим вища швидкість, тим більша ймовірність, що куля збиває дрон.

Через звичку Сирського розбивати підрозділи на частини, 53-тя бригада має лише один батальйон у Костянтинівському котлі. 24 червня командир її медичного підрозділу повідомила, що один із солдатів перебував на бойовій позиції з березня. Він був поранений тричі, останнє поранення було найтяжчим. Його не могли евакуювати протягом 107 днів, оскільки кожна спроба евакуації припинялася дронами. Вона надсилала антибіотики дронами, але кілька з них були перехоплені, перш ніж один все ж долетів до місця призначення. Її підрозділ не має наземного дрона, і хоча вони не завжди доходять до місця призначення, військова медикиня просила пожертви, щоб його придбати.

У серпні 2024 року Костянтинівці було видано наказ про обов'язкову евакуацію. До вересня 2024-го населення міста з 67 тисяч скоротилося до 24 тисяч. До лютого 2025-го залишилося 15 тисяч, а після всіх артилерійських обстрілів і атак дронів станом на липень – 8500 цивільних осіб. Половина Костянтинівки залишається без електроенергії. Вода є лише три години на день. Уряд заявляє, що інфраструктура продовжує руйнуватися і цивільне населення має евакуюватися, якщо хоче вижити. З дронами це зробити складно, оскільки вони атакують навіть сміттєвози. російські дрони також викликають артилерійський вогонь по цивільному населенню.

Склад боєприпасів у Харцизьку, який був вражений два тижні тому, був повністю знищений. На ньому зберігалися артилерійські снаряди та ракети.

Покровськ. ВКС продовжують наносити масовані авіаудари по Володимирівці та лініях електропередач на південь. У цьому районі також впало багато ракет. росіяни просуваються на захід до Разіного і на північ до Попового Яру. Вони також просунулися на північ від Шевченка. Україна, можливо, знову зайняла Новосергіївку, але це не підтверджено, що робить це настільки ж імовірним, як і те, що це була ще одна безглузда контратака Сирського. Розпочата тому, що йому потрібна була перемога, щоб відзвітувати перед Єрмаком...

Автомобілі в Покровську вражаються безпілотниками. російські ЗМІ стверджують, що всі вони належали до 425-го полку "Скала", ймовірно, тому, що 425-й полк був настільки ефективним проти них. Наразі вони діють ближче до Федорівки. Український БТР знерухомлений і покинутий у Федорівці.

91-й протитанковий батальйон знищив російську техніку біля Новоекономічного. Міни, скинуті БПЛА, знищили російську логістичну техніку в Малинівці.

У Покровську обстріляли школу №10, місцева мешканка оглядає пошкодження.

У Родинському російський дрон вбив сім'ю, яка їхала в автомобілі. Увага: показані тіла загиблих.

У Новосергіївці росіян переслідують безпілотники.

Комар. росія продовжує розширювати і зміцнювати свої позиції на північ і схід від Комара.

російські війська атаковані на схід від Воскресенки.

37-ма бригада морської піхоти відвоювала Дачне.

Запоріжжя. У Кам'янському раніше був зруйнований міст. росіяни звели тимчасовий, а український авіаудар зруйнував його.

12 бомб впали на підконтрольні Україні Плавні. Це повторилося через кілька днів. У північній частині Кам'янського було завдано більше ударів, і росія, можливо, просунулася максимум на 500 метрів.

Херсонщина. російський дрон скинув гранату на велосипедиста в Херсоні. Це означає, що російське полювання на мирних херсонців триває. Ще одна "норма" цієї війни. Цілком влаштовує не тільки Пуддінга, а й усіх зомбованих ідіотів Заходу... Мовляв, "почитайте про це, а потім поверніться до перегляду жіночого чемпіонату світу з футболу, в прямому ефірі, зі Швейцарії"...

Крим. Партизани "Атеш" отримали секретні документи, що описують деталі супроводу Чорноморським флотом танкерів "тіньового флоту", які перевозили нафту.

Північний Льодовитий океан. росія продовжує глушити навігаційні сигнали у Балтійському морі, а арктичні держави готують альтернативні навігаційні інструменти, які не покладаються на GPS. Все, що завгодно, тільки не робити щось проти росіян. Це могло б засмутити Пуддінга, розумієте?

росія. На Краснозаводському хімічному заводі під москвою сталося сім вибухів. Серед вибухових матеріалів, які він виробляє – боєголовки для "Шахедів". Постраждав Ільський НПЗ у Краснодарському краї, але жодних подробиць про пошкодження не повідомляється. Авіаційний завод під москвою, який виробляє літаки МіГ-29 і МіГ-31 і розробляє безпілотники "Герань", зазнав нападу, повідомлялося про кілька потужних вибухів. Знову постраждав авіаційний завод у Таганрозі. Чорноморський флот рф був атакований у Новоросійську, але доказів пошкоджень не було.

У віддаленій частині росії вибухнув газопровід, який постачає газ кільком оборонним підприємствам. Тільки через рельєф місцевості ремонт може зайняти місяць. І це не кажучи вже про відстані чи необхідне обладнання. Під час вибуху було знищено газу на суму понад мільйон доларів, а збитки, спричинені відключенням, можуть сягнути 76 мільйонів доларів.

Як повинно бути відомо широкому загалу, але це не так, електроніка в Су-35 і Су-34 має західне походження. Понад 62% деталей для авіоніки цих двох типів походять зі старих добрих США. Інакше кажучи, не має значення, чи ви купуєте F-35, чи Су-35. Все, що в них встановлено, по суті, однакового походження. Різниця лише в тому, у який спосіб вони були придбані корпораціями, що їх виробляють.

Не дивно, що залежність росії від іноземної електроніки для безпілотників, ракет та інших систем озброєнь робить їх вразливими до санкцій, а це впливає на їхні виробничі можливості. російські судові документи показують, що деякі отримані компоненти були несумісними, мали ознаки втручання або не відповідали технічним стандартам. Але в більшості випадків йдеться про виробників, які не змогли виконати свої контракти через те, що замовлені деталі так і не надійшли.

Проте, Захід не рухається в напрямку санкцій за контрабанду таких товарів до росії...

Власник золотих копалень і 12-та найбагатша людина в росії намагався вилетіти до Туреччини на своєму бізнес-джеті вартістю $50 млн. Чиновники конфіскували його літак, паспорт (який був анульований) і працюють над націоналізацією його компанії, поки він перебуває під слідством за звинуваченням у корупції та фінансових зловживаннях. Єдине питання, яке залишається невирішеним: коли і де він випаде з вікна...

До речі, за останні три роки росія конфіскувала активів на $50 млрд.

росія виробляє 300 танків Т-90 на рік зараз і може вийти на показник 1000 на рік до 2028 року... якщо подолає дефіцит необхідних деталей (не хвилюйтеся: і Макрон, і Стармер роблять все можливе, щоб росіяни змогли це зробити). Але російський виробник сталі подав три позови проти виробника танків Т-90 за несплату 160 млн рублів. На "Туполєв" подали позов на 1 млрд рублів за несплату. Виробник МБР винен постачальникам 211 млн рублів. Щоб вирішити проблему, росія розглядає можливість націоналізації постачальників, які вимагають оплати, або просто надрукувати більше грошей. Кого це хвилює, якщо це неодмінно призведе до інфляції? У путінській росії – точно нікого.

росія мала один авіаносець і почала його модернізацію у 2017 році, щоб продовжити термін його служби ще на 25 років. До цього він зазнав стільки поломок, що під час розгортання його супроводжував океанський буксир. Проблеми з опаленням у холодну погоду призводили до замерзання труб. У 2009 році на кораблі сталася пожежа, а в 2019 і 2022 роках – ще дві. У 2018-му кран, встановлений на кораблі, впав і затопив док, в якому стояв авіаносець. Екіпаж був розформований у 2024 році і відправлений у складі батальйону воювати в Покровськ. Роботи на авіаносці на той час припинилися, і колишній командувач Тихоокеанського флоту росії заявив, що "авіаносці відійшли в минуле". Це вирішило всі проблеми. Миттєво.

До речі, враховуючи труднощі, вартість і стан російської економіки, але особливо такі мудрі висновки, майже напевно, що авіаносець буде виведений з експлуатації.

Джерело: частина 1 та частина 2