Неперевершена Серена Вільямс: шлях найвеличнішої. Але найцікавіше для неї попереду

У вересні неперевершена Серена Вільямс офіційно оголосила про завершення своєї яскравої та феноменальної кар’єри. Епоха Серени завершилася. І хоча молодшій із сестер Уільямс так і не вдалося повторити рекорд Маргарет Сміт-Корт за кількістю виграних турнірів Великого Шолому в одиночному розряді - не вистачило однієї перемоги на мейджорах до позначки 24, але до відмітки в 23 "Шолома" та до інших досягнень Серени найближчим часом навряд чи хтось із послідовниць наблизиться. Тому саме час згадати про шлях, який пройшла найкраща тенісистка сучасності.

Зірки, яких створив батько. Якби не високі гонорари для жінок, світ не побачив би великої тенісистки

У минулому році на великі екрани вийшов фільм "Король Річард", за акторську гру в якому Уїлл Сміт отримав "Оскар" за кращу чоловічу роль. В цій кінострічці легендарний американський актор блискуче втілив образ Річарда Вільямса – батька сестер Уільямс, який фактично вивів своїх доньок Вінус та Серену на тенісну вершину. Зрозуміло, що це кіно, і там не обійшлося без певних нюансів і прикрашання головного героя, який є доволі неоднозначною особистістю. І хоча в фільмі більше уваги приділяється сходженню старшої сестри, але картину того, як відбувалося становлення майбутніх зірок, ми отримуємо детальну. Без упевненості Річарда Вільямса в тому, що його доньки стануть тенісними королевами, нічого б не було.

У своїй книзі Річард пише, що вибрав теніс після того, як виявив, скільки призових грошей могли виграти на той час навіть жінки. Він сказав дружині: "Знаєш, якби я мав двох дітей, я б став багатим… Це було моєю реальною мотивацією". Він був уражений, коли побачив, як румунська зірка тенісу, переможниця Відкритого чемпіонату Франції Вірджинія Ружичі виграла 40 000 доларів у чотириденному турнірі. Саме тоді він вирішив, що теніс стане спортом для його ще не народжених дітей.

Дитинство Серени. Лише у негритянських гетто виростають справжні бійці, тим більш якщо це жінки

Свій план створення зірок Річард Вільямс прописав на 85 сторінках – від народження до майбутніх перемог - і наполегливо втілював його в життя. Венера народилася 17 червня 1980 року, а 26 вересня 1981 року з’явилася на світ Серена. У березні 1983 року, коли Вінус було менше трьох років, а Серені півтора, Річард перевіз сім'ю з благополучного Лонг-Біча, де виплачував за іпотечною позикою за величезний будинок понад тисячу доларів щомісяця, до Комптона (округ Лос-Анджелес). Однією з причин був факт, що місячна виплата за будинок у Комптоні була майже в десять разів меншою, що залишало більше грошей на тренування. Та головним фактором було переконання Річарда, що лише у негритянських гетто виростають справжні бійці, якими він хотів бачити своїх дітей.

У своїй автобіографії Серена пише, що батько дав їй до рук ракетку стандартних розмірів, оскільки на дитячу грошей не було. Тренування проходили на публічних кортах, які, як згадує Річард Вільямс, були у огидному стані - з гнилими і рваними сітками, які потім замінили сталевими. Навіть і за такі корти йому довелося витримати битву з місцевими наркоторговцями, котрі облюбували цей район для свого бізнесу. Поступово тренування Вінус і Серени ставали інтенсивнішими, поки не стали проходити щодня, включаючи вихідні, по три-чотири години, а іноді й по два рази на день — рано-вранці перед школою, і після школи до темряви. Річард тренував доньок навіть під сильним та холодним дощем, поки сусіди не викликали поліцію, бо, на їхню думку, це було знущання з дітей.

Рецепт перемог - вчитися у найкращих. Серена прагнула вигравати у сильніших

Річард Вільямс із самого початку прагнув, щоб його доньки навчалися у найкращих майстрів. Серена згадує, що коли їй було сім, батько зумів організувати їм із Вінус персональне тренування з провідними чорношкірими тенісистками того часу — Зіною Гаррісон та Лорі Макніл. А іншого разу Річард записав їх на турнір "Молодість проти досвіду", де Вінус змогла зіграти проти чемпіонки Австралії 1938 року Додо Чені. Як згадують і сама Серена, і її старша сестра, у дитинстві зовнішня різниця між ними була разючою. Якщо Вінус "завжди була Вінус" — високою, потужною, агресивною на корті — то Серена була маленькою та худою, але щосили намагалася не відставати у своєму спортивному розвитку.

Kingkongphoto & www.celebrity-photos.com from Laurel Maryland, USA

У вісім років Серена самостійно, без відома батька, записалася на участь у дитячому турнірі, в якому брала участь Вінус. Серена була чи не наймолодшою ​​серед гравців, проте зуміла дійти до фіналу, де без шансів програла старшій сестрі. Хоча, як визнає Серена в автобіографії, вона об'єктивно на той момент грала гірше за сестру. Але розчарування від поразки було велике. І Венера запропонувала їй помінятися призами, сказавши, що їй завжди більше подобалося срібло, ніж золото. Вільямс-молодша досі зберігає той пам’ятний кубок на своєму столику.

Надалі батько, щоб дочки не перетиналися одна з одною в офіційних змаганнях, записував Вінус у вікову групу до 12 років, а Серену — на одну вікову категорію молодше. Ну й Річард розіслав листи до провідних тенісних шкіл США, запрошуючи тренерів приїхати і подивитися на його дочок. Єдиним, хто відгукнувся на пропозицію, був Рік Маччі – керівник тенісної академії із Флориди. Маччі настільки вразили дівчата, що він погодитися навчати дівчаток безкоштовно. І сестри разом із Річардом, який продовжував контролювати кожен крок своїх доньок, перебралися до Флориди.

Хто сказав, що тенісист не може мати захоплень? Мода, фінанси, кіно - Вільямс переписала правила "гри"

У 1991 році Серена посідала перший рядок у національному рейтингу серед дівчат до 10 років, маючи 46 перемог і лише 3 поразки. Та в юніорських змаганнях сестри участі не брали. Річард вважав, що Вінус і Серені потрібно перепочити від тенісу, хоча тренуватися вони не припиняли. Батько говорив, що дівчатам потрібне нормальне дитинство, а участь в турнірах їх виснажить.

Так, дитяча цікавість підштовхнула сестер до вивчення кількох іноземних мов, а Серена захопилася ще і фінансами, модою, акторською майстерністю та виробництвом фільмів. На початку кар'єри її навіть критикували за те, що вона розпорошується та має заняття поза кортом. Втім, Вільямс переписала правила, зауважує журнал Time: за рахунок широкої палітри інтересів вона уникла вигоряння, яке спіткало багатьох інших спортсменів.

Новачок року. Більш універсальна та агресивна

На відміну від Вінус, яка на своєму першому професійному турнірі ледь не переграла першу ракетку світу Аранту Санчес-Вікаріо, дебют Серени завершився розгромом. Проте вдалося уникнити обмеження за віком, які вступили в силу в 1996-му році й дозволяли грати в профі лише з шістнадцятирічного віку. Тож, до наступних змагань Вільямс-молодша повернулася лише у 1997-му.

Саме тоді батько зробив заяву, що Серена більш небезпечна для суперниць, адже вона більш універсальна та агресивна. І ці слова Річарда не були намаганням видати бажане за дійсне. Вже у свій перший професійний сезон Серена здійснила прорив із 453 до 99 місця в світовому рейтингу. Вона дійшла до півфіналу турніру в Чикаго, де здолала двох суперниць із першої десятки – Марі Пьєрс і Моніку Селеш. Серена стала володаркою досягнення, коли тенісистка з таким низьким рейтингом обіграла на одному турнірі відразу двох представниць топ-10. І лише через 12 років його перевершила бельгійка Кім Клейстерс, яка поверталася на професійний рівень після паузи.

У 1998-му році Серена в Сіднеї переграла Ліндсей Девенпорт, а на дебютному мейджорі в Австралії в другому колі поступилася старшій сестрі. Та це настільки підняло власну самооцінку Серени, що вона вирішила, що готова грати з чоловіками і вигравати в тих, хто нижче 200 місця в світовому рейтингу. Та 226-та ракетка світу Карстен Браш із Німеччини, який погодився зіграти, легко обіграв Вільямс-молодшу з рахунком 6:1 та й ще палив між геймами сигари. Це зовсім не вбило впевненість Серени в своїй силі і в цьому сезоні вона виграла два турніри Великого Шолому – Уїмблдон і US Ореn - в міксті разом із білорусом Максом Мирним. Цікаво, що два інших мейджори виграла Венера в парі з Джастіном Гімелстобом. Ну й в цьому сезоні сестри Вільямс виграли свої перші турніри в парі.

TwoWings – скановане фото

В особистому заліку Серена встановила нове досягнення, здолавши свою п’яту конкурентку з першої десятки вже в 16-му поєдинку й в червні увірвалася до двадцятки світового рейтингу. За підсумками сезону її було визнано "новачком року" як Жіночою тенісною асоціацією, так і журналом Tennis.

У першій половині 1999 року 17-річна Серена виграла разом із Вінус Відкритий чемпіонат Франції у жіночому парному розряді. Це був вже третій за кар'єру титул у турнірах Великого шолома. Ну й особиста перемога на головних змаганнях в світовому тенісі не змусила себе довго чекати.

Шлях до першої перемоги. Як Селена випередила Вінус

У серпні на Відкритому чемпіонаті США Серена була посіяна під сьомим номером. Та під час турніру вона переграла у чвертьфіналі Моніку Селеш, у півфіналі - чинну чемпіонку Ліндсей Девенпорт і в фіналі — Мартіну Хінгіс, яка на той час була першою ракеткою світу. Таким чином, на шляху до своєї першої великої перемоги Вінус-молодша обіграла трьох із чотирьох (за винятком своєї старшої сестри Вінус, яка посідала у рейтингу третє місце) найсильніших тенісисток світу. Її ім'я стало третім після Алте Гібсон і Артура Еша у короткому списку чорношкірих тенісистів, які вигравали турніри Великого шолома в одиночному розряді. Вінус же виграє свій перший "Шолом" лише наступного року на Уїмблдоні.

А в цьому тріумфальному сезоні, окрім US Open, Серена здобула п'ять перемог. До того ж на престижному турнірі в Індіан-Уеллс була обіграна легендарна німкеня Штеффі Граф, яка до цього виграла двадцять фіналів поспіль. Вільямс-молодша завершила індивідуальний сезон перемогою на Кубку Великого шолома - змаганнях тенісистів, які показали найкращі результати на турнірах Великого шолома цього року. Серена переграла Вінус у фіналі й стала другою після старшої сестри (торішньої переможниці) та останньою володаркою цього трофею серед жінок. Наступного року Кубок Великого шолома був об'єднаний із підсумковими турнірами турів АТР та WTA. А далі Серена наполегливо рухалася до статусу Найвеличнішої тенісистки сучасності.

Велична в усьому. Про вражаючі вбрання Серени пишуть модні журнали

Ми не будемо перераховувати всі перемоги Серени Вільямс – вони є у Вікіпедії. Лише наголосимо, що вона єдина в історії як серед жінок, так і серед чоловіків, володарка кар'єрного "Золотого шолома". Він включає перемоги у всіх чотирьох турнірах Великого шолома та на Олімпійських іграх у одиночному та парному розрядах. У 2014 році, в черговий раз повернувшись на перше місце у рейтингу у віці 31 рік та 145 днів, вона стала найбільш віковою тенісисткою, яка очолювала рейтинг WTA в одиночному розряді.

Але, як зазначалося вище, не лише теніс цікавить Серену всі ці роки. Вона займається випуском спортивного одягу - Aneres Designs. Співпрацює з фірмами Nike та HSN, розробивши для останньої лінійку сумочок та біжутерії Serena Williams Signature Statement.

Значну частину доходів Вільямс, що перевищує гроші, які здобуті від участі у турнірах, вона отримує від рекламних контрактів із фірмами спортивного одягу та інвентарю. Серед них у різний час були Puma, Reebok та Nike.

Вже у 16 ​​років Серна уклала свій перший контракт із компанією Puma. Це сталося до того, як Puma запустила у виробництво власну лінійку тенісного одягу. Так що спочатку Серені підбирали форму індивідуально, пізніше навіть залучаючи її саму до дизайну.

На різних етапах кар'єри вона неодноразово привертала увагу не лише своєю грою, а й вбранням на корті. Журнал Shape називає три вбрання Серени, які найбільше вразили: чорний лайкровий кетсьют – комбінезон, що облягає тіло, від фірми Puma. Він підкреслював її форми на Відкритому чемпіонаті США 2002 року, джинсову спідницю від Nike і отруйно-рожевий обтягуючий костюм болі, який вона продемонструвала в 2011 році.

Forbes рахує гонорари Серени. Але її життя – не лише спорт

Рекламні контракти, що стали результатами не лише успіхів на корті, а й природного шарму, за словами одного з біографів Серени Джона Саллівана, на деякий час (до появи в тенісі Марії Шарапової) зробили її найбагатшою спортсменкою світу. Хоча це звання вона втратила - за даними Forbes, на початку другого десятиліття XXI століття Серена заробляла на рекламних контрактах приблизно 12 мільйонів на рік, тоді як Шарапова — 23, Вільямс залишається рекордсменкою жіночого професійного тенісу за сумою призових до середини 2014 року. Що, погодьтеся, значно важливіше.

Крім фірм спортивного одягу, у Серени укладено контракти з виробниками спортивного інвентарю Wilson, тонізуючих напоїв Gatorade та лаку для нігтів OPI. Капітал Вільямс інвестований також у команду НФЛ "Маямі Долфінс" та фірму-виробника засобу від безсоння Sleep Sheets. Життя Серени Вільямс не укладено цілком і повністю у теніс.

"Хотіла б я бути такою, як Мартіна Навратилова, — каже вона про колишню першу ракетку світу, яка не йшла з корту і в 50 років. — Але ж я не така. Мені потрібні інші речі у житті. Мені потрібна рівновага". Пошуки рівноваги включають не лише модельний бізнес, а й прості розваги, включаючи відвідування кінотеатрів та перегляд телепередач. За власними словами, вона є прихильницею шоу "Топ-модель по-американські".

Саме лінивий спосіб життя Серени поза корту змусив свого часу Вінус взятися за її освіту. За ініціативи старшої сестри, яка навчалася в Інституті мистецтв Форт-Лодердейла, Серена також почала відвідувати курси у цьому коледжі. Основною спеціальністю вона, як і Вінус, обрала дизайн модного одягу і, за її словами, дуже багато чого навчилася, відвідуючи курси. Та, на відміну від сестри, яка успішно закінчила інститут у 2007 році, офіційного диплому Серена так і не отримала. Саме до років навчання в Інституті мистецтв відносяться перші ідеї, надалі втілені у продукції Aneres. У 2011 році Серена стала студенткою Массачусетського університету в Амхерсті, навчалася у рамках програми "Університет без стін".

Також Серена Вільямс активно займається благодійністю. Серед її проектів дві середні школи в Кенії (перша відкрилася в 2008, друга — в 2010 році), а також школа в Сенегалі, відкриття якої вона спонсорувала після своєї першої благодійної поїздки до Африки.

У США Вільямс сплачує стипендії студентам коледжів. Зокрема, стипендію імені Етунди Прайс, яка йде на навчання медсестер, оплачує благодійний Фонд Серени Вільямс, до якого йдуть доходи від розробленої спільно з компанією Mission Skin Care гігієнічної губної помади. У лютому 2017 року зробила пляжну фотосесію для глянцю Sports Illustrated.

Репер Дрейк, свідок Єгови та чоловік із чорним серцем. Трохи про особисте життя Серени Вільямс

У її житті були періоди романтичних відносин із чоловіками. Світська хроніка, зокрема, пов'язувала її ім'я з болгарським тенісистом Григором Димитровим, який надалі зустрічався з Марією Шараповою.

Це спричинило напруженість між Сереною, яка заявила, що Шарапова зв'язалася з "чоловіком із чорним серцем", і Марією, яка у свою чергу звинуватила Вільямс у розлученні її тренера Патріка Муратоглу, з яким Серену в минулому пов'язували не лише професійні відносини. Спортсменці приписували романи з кінорежисером Бреттом Ретнером, гравцями "Тампи Бей Баккенірс" Кішоном Джонсоном та "Вашингтон Редскінз" Лаваром Аррінгтоном, репером Коммоном. 2012 року спортсменка оголосила, що більше ні з ким не зустрічається і вийде заміж тільки за свідка Єгови. У 2015 році Серену постійно бачили в компанії репера Дрейка. Ходили чутки про швидке весілля пари, але до цього не дійшло.

Ілюстрація Е!

Наприкінці 2016 року стало відомо про відносини Серени із засновником Reddit Алексісом Оганяном. Перед Новим роком пара оголосила про свої заручини. Алексіс Оганян - американець з вірменським корінням, відомий як засновник соціальної мережі Reddit. Він близько знайомий із засновником Facebook Марком Цукербергом. Сайт, який пізніше став мережею Reddit, він заснував зі своїм сусідом по кімнаті коледжу Стівом Хаффманом. У 2013 році він написав книгу про силу інтернету під назвою "Без їхнього дозволу". Чи є він свідком Єгови, наразі невідомо.

Перемога на 9-му тижні вагітності. "Найкраща мати всіх часів"

На початку 2017 року в австралійському Сіднеї Серена виграла Відкритий чемпіонат Австралії. Вона не програла жодного сету, включаючи фінал, у якому здолала Вінус.

Та через кілька місяців громадськість дізналася: Вільямс-молодша здобула перемогу, будучи вагітною. "Я не знаю жодної іншої людини, яка б перемогла на чемпіонаті Великого шолома чи НБА чи якомусь іншому на дев'ятому тижні вагітності, — заявила Вільямс, спілкуючись із журналістами американського видання Time.

При цьому спортсмен, як ніхто інший, добре знає своє тіло, зауважує чоловік зіркової тенісистки Алексіс Оганян. Він згадує, що в січні 2017-го Вільямс, незважаючи на поради лікаря, вирішила виступати на чемпіонаті і, як пізніше сама зізналася, не дозволила собі програти жодного сету через прагнення якнайшвидше залишати корт заради блага дитини.

1 вересня 2017 року в одній із клінік Палм-Біч Серена Вільямс народила дівчинку. У середині листопада 2017-го Серена Вільямс та Алексіс Оганян зіграли весілля.

У березні 2018 року Серена виступала на турнірі WTA – BNP Paribas Open в Індіан-Уеллсі. Перед турніром чоловік Серени Вільямс влаштував дружині сюрприз. Дорогою до стадіону бізнесмен розмістив рекламні щити, на яких красувалися фотографії Серени та новонародженої доньки. Кожен щит був підписаний "Найкраща мати всіх часів". Визнання Алексіса зворушило Серену, і спортсменці навіть вдалося обіграти у двох матчах Заріну Діяс із Казахстану та Кікі Бертенс із Нідерландів.

Найпродуктивніша – після тридцяти. Але настав час еволюції

Середній відсоток перемог Вільямс складає 85,76%, що робить її найкращим гравцем в історії. Причому якщо більшість тенісисток у віці після 30 років починають здавати позиції, для Вільямс, якій незабаром виповниться 41, цей період став чи не найпродуктивнішим.

Серена Вільямс єдина спортсменка, яка зуміла повернути колишні позиції після великої перерви у спортивній біографії. 2003-го тенісистка пережила величезне потрясіння через смерть зведеної сестри. 8 місяців дівчина не могла повернутись на корт. А коли вийшла та почала повертати втрачені позиції, отримала прикру травму. І знову пауза довжиною в цілий сезон.

Але Серену недаремно називають легендою. Вільямс знайшла сили для повного відновлення і знову зайняла перший щабель у світовому рейтингу WTA. Наприкінці 2019 року Вільямс-молодша була визнана спортсменкою десятиріччя за версією аґенції Associated Press.

Останню спробу, після чотирьох поспіль програних фіналів мейджерів, здобути бажаний трофей та повторити рекорд Маргарет Корт-Сміт вона здійснила нещодавно там, де здобула свій перший особистий "Шолом" - на Відкритому чемпіонаті США. Але тут вдалося пройти лише два кола. Ще перед початком змагань Серена заявила в есе, опублікованому у журналі Vogue: "Я тут, щоб сказати вам, що я еволюціоную від тенісу до інших важливих речей. Кілька років тому я тихо заснувала Serena Ventures, компанію венчурних інвестицій. Незабаром після цього я створила сім'ю. Я хочу, щоб ця сім'я стала більшою", - написала Вільямс.

А після поразки від австралійки Айли Томлянович Серена зі сльозами на очах звернулася до публіки: "Я вдячна всім, хто був на моїй стороні ці кілька десятиліть. Все почалося з батьків. І я не була б Сереною, якби не Вінус. Чи перегляну своє рішення? Я так не думаю. Але ви ніколи не можете бути ні в чому впевнені…"

У статті використані фото з instagram.com/serenawilliams, instagram.com/ultra.nyc, instagram.com/ginabrase, instagram.com/tennis_fanpage_2022