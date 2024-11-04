Організаційна структура ЗСУ. Україні час змінитися і навчитися на власному досвіді, що потрібно створити дивізії – Том Купер і Дональд Гілл

Дональд Гілл і Том Купер підготували спільну публікацію про проблеми в структурі Збройних сил України. За їх словами, Литва і США з огляду на досвід ведення бойових дій в Україні вирішили перейти від бригади до дивізії як основної маневреної ланки у війні з таким супротивником як росія.

Литва

Спостерігаючи за бойовими діями в Україні, Литва вирішила, що дивізія чисельністю 17 500 військовослужбовців має стати основною маневреною одиницею її армії замість кількох бригад. Наразі вони мають дві бригади загальною чисельністю 11 000 військовослужбовців строкової служби. Вони сподівалися створити дивізію до 2030 року, але вартість обладнання і людських ресурсів є надто високою для такої маленької країни, і це може статися не раніше 2036-2040 років.

Їм потрібні мобільні системи протиповітряної оборони, системи ППО великої дальності, більше звичайної і реактивної артилерії, безпілотники, які можуть збирати дані за 100 км, і батальйон танків. Наразі замовлено 50 танків, але вони планують мати 100 танків для дивізії. Полковник у відставці сказав: "Без танків ви не можете мати жодних ілюзій щодо контратаки, а будь-яка оборона без контратаки не має сенсу".

США

США зосередилися на бригадах в Іраку та Афганістані, коли їхній супротивник вів повстанську боротьбу на великих територіях. російська і китайська загрози перефокусували увагу США на бойові операції, що проводяться дивізіями, корпусами і арміями на театрі воєнних дій. Згідно з доктриною, командири бригад повинні зосередитись на ближньому бою, в той час як командири дивізій і корпусів бачать ширшу картину.

Частина сил і засобів, які зараз закріплені за бригадами, будуть переведені на рівень дивізії, і командир дивізії призначатиме ресурси, необхідні для виконання операції. Менші бригади матимуть більше шансів на виживання і пересування. Більші з'єднання дивізій і корпусів зможуть підтримувати бригади тижнями і місяцями.

Ця доктрина базується на тому, що вони спостерігали в Україні і застосовували на практиці під час навчань, симуляцій і тренувань. В той час як НАТО зосереджується на операціях з великими підрозділами, Україна продовжує діяти з невеликими підрозділами.

Основи військової організації

З кінця 19-го століття і протягом більшої частини 20-го століття основним збройним формуванням у будь-якій великій армії була дивізія (не плутати з українською "дивізія"!). За визначенням, дивізія - це "найменше" формування, що включає всі види озброєння, доступні для даного роду військ (див.: командний склад, зв'язок, піхота, артилерія, бронетехніка, інженерні війська, авіація тощо).

Спочатку, особливо коли з'явилися перші дивізії, дивізії були організовані у формі "тріад". По суті,

3 взводи по 10-12 бійців = рота (30-36 бійців + командний взвод);

3 роти по 40-50 бійців = батальйон (120-150 бійців + командний та допоміжний елементи)

3 батальйони по 150-200 осіб = полк (450-600 осіб + елементи управління та забезпечення)

3 полки по 500-700 чоловік (+ зв'язок, артилерія, інженери, ППО, медична служба тощо) = дивізія.

Звісно, з часом у різних збройних силах були розроблені дуже різні типи дивізій. Наприклад, існували збройні сили, в яких між командуванням дивізії та полками і батальйонами існував командний рівень бригади. (Аналогічно, і досить часто, тріада продовжувалася вище дивізійного рівня, і три дивізії складали корпус).

При цьому, щось на кшталт "найпоширеніших" схем були такі:

3 танкові/бронетанкові полки або бригади + 1 мотопіхотний полк або бригада (+ артилерія) = танкова/бронетанкова дивізія;

3 мотопіхотні полки/бригади + 1 танковий/механізований полк або бригада (+ артилерія) = механізована/мотострілецька дивізія;

3 піхотні полки/бригади + 1 танковий/бронетанковий полк або бригада (+ артилерія) = піхотна дивізія.

Це залишається "голою суттю" організації більшості дивізій в російських збройних силах і донині.

Навпаки, особливо на "Заході", з кінця ХХ століття більшість великих збройних сил були реорганізовані в бригади.

Батальйони і бригади ЗСУ

Дійсно, в ЗСУ бригада повністю замінила дивізію як "основну загальновійськову бойову одиницю": "найменше" з'єднання, що включає всі види озброєнь, наявні у відповідному виді збройних сил. Таким чином, принаймні номінально, бригаду ЗСУ можна описати як "щось на кшталт скороченої дивізії": у її складі від 3 до 8 батальйонів, за підтримки танкового батальйону, механізованого (тобто "мотострілецького") батальйону, артилерійської групи і групи протиповітряної оборони. Крім того, до складу бригади ЗСУ входить щонайменше ротний елемент забезпечення: штаб, підрозділи зв'язку, логістики, розвідки, інженерні, радіолокаційні, медичні, хімічні, військової поліції та технічного забезпечення.

Примітка: в ЗСУ "артилерійський дивізіон", що входить до складу бригади, зазвичай позначається як "артилерійська група".

Насправді існує широкий спектр типів підрозділів "де-юре" та "де-факто", і між ними існують величезні відмінності. Наприклад, навесні 2022 року, коли ЗСУ відчували масову нестачу важкої техніки (танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, артилерії тощо), вони створили величезну кількість стрілецьких батальйонів. Два-три стрілецьких батальйони були придані кожній з існуючих бригад, щоб "посилити" їх піхотний компонент і, таким чином, здатність утримувати обрані позиції. Потім російський відхід на півночі, за яким послідували наступальні операції на Харківщині і (меншою мірою) в Херсоні, призвів до захоплення величезної кількості важкої техніки. Після обіцянок Заходу щодо постачання важкої техніки (з яких було виконано лише близько 10-20%), це призвело до невдалої ідеї створення великої кількості нових механізованих і мотострілецьких батальйонів і бригад.

Не дивно, що до цього часу існує величезна різниця в розмірах і оснащенні батальйонів і бригад, яка часто залежить від географічної зони, де вони створені і з якої вони набираються. Наприклад, батальйон або бригада "територіальної оборони" з Києва або десь на заході України часто краще оснащені, ніж "регулярні" батальйон або бригада з інших регіонів – чи то тому, що підрозділ має більшу присутність у соціальних мережах, чи то тому, що військовослужбовці та їхні сім'ї мають більше грошей і можуть придбати краще спорядження, а в інших чи то через брак спорядження, чи то через брак особового складу (особливо спеціалізованих підрозділів), чи то через і те, і інше, а також через брак відповідного командирського складу.

У підсумку, сьогодні є багато бригад, які мають 3-5 батальйонів, а також роти управління, зв'язку та медичні роти, але більшість батальйонів, про які йде мова, є (фактично) стрілецькими батальйонами (навіть якщо не за офіційною назвою), і їм бракує всіх інших елементів підтримки. Більше того, незважаючи на велику кількість "механізованих" батальйонів і бригад, їхнє фактичне оснащення – це оснащення "моторизованих" підрозділів, оскільки батальйони (а отже, і бригади) просто не мають навіть бронетранспортерів, не кажучи вже про танки, бойові машини піхоти або самохідні артилерійські установки. Яскравим прикладом є батальйони та бригади, де бронетранспортери та БМП "замінені" на MRAP (якщо пощастить) або (що найгірше) на броньовані HUMVEE.

Для спрощення (і тому, що так само мислить і Генеральний штаб України/Генштаб ЗСУ), ми зосередимося на бойових батальйонах як основній одиниці в бригаді.

Дезорганізація та непідзвітність у ЗСУ

Як зазначалося вище, теоретично, залежно від типу та призначення (і, відповідно, назви), українська бригада може мати від трьох до восьми батальйонів. На практиці існує велика різниця між різними батальйонами і бригадами – і це не тільки тому, що, принаймні офіційно, існують десантно-штурмові бригади, аеромобільні бригади, піхотні бригади, єгерські бригади, механізовані та/або моторизовані бригади і танкові бригади. Власне, це одна з головних проблем ЗСУ: величезна різниця між теорією і практикою – як в організації, так і в підготовці.

Кількість батальйонів у складі різних бригад, яка зазвичай згадується в офіційних повідомленнях та соціальних мережах, є суто теоретичною: це може бути кількість батальйонів, офіційно затверджена Генштабом на момент створення бригади; це може бути кількість батальйонів, фактично сформованих, а може бути й нічого з цього, оскільки часто трапляється так, що у ЗСУ просто не вистачає особового складу та техніки, необхідних для створення ще одного батальйону.

Що ще гірше: фактична кількість батальйонів у тій чи іншій бригаді не залежить від офіційного призначення. Як наслідок, офіційне призначення бригади часто не є чимось "спущеним згори", а залежить виключно від того, наскільки добре в бригаді готують своїх бійців і піклуються про них.

Це пов'язано з тим, що від кількості втрат залежить репутація бригади.

У поєднанні з майстерністю командування бригади у зв'язках з громадськістю (і особливо з її присутністю та репутацією в соціальних мережах), це, в свою чергу, впливає на успіх набору кожної окремої бригади: чим кращу репутацію має бригада, тим більше вона приваблює новобранців.

Як наслідок, на сьогодні ЗСУ складаються з дикої солянки "батальйонів" і "бригад". Деякі з них – лише з 3-4 слабких батальйонів (іноді до 100 військовослужбовців у батальйоні), і їх не можна назвати "ефективними" підрозділами: навіть "бригадами" їх можна назвати лише за їхньою офіційною назвою. З власного досвіду ми знаємо, що навіть якщо спробувати зв'язатися з такими підрозділами і запропонувати допомогу (наприклад, у фінансуванні нового комплекту шин або будь-якого іншого "другорядного" обладнання), то на електронні листи та інші повідомлення не буде жодної відповіді. Очевидно, там або ніхто не звертає уваги, або не знає, як відповісти на повідомлення англійською мовою. Не лише в кількох випадках, де-факто неможливо зв'язатися з дуже багатьма підрозділами. Оскільки ці підрозділи також не мають іншої присутності в соціальних мережах, окрім "офіційних повідомлень", ми ніколи не чуємо про масу цих "інших" батальйонів і бригад ЗСУ.

Частини "другого ешелону"– це "відносно цілі" та "відносно відомі" частини. Більшість з них (на думку спадає близько десятка таких формувань) укомплектовані особовим складом і технікою приблизно на 40-60%. На жаль, більшістю з них командує персонал, який або не дбає про своїх підлеглих, або не вміє працювати з громадськістю, або (що найгірше) і те, і інше, і тому такі підрозділи не приваблюють новобранців або приваблюють їх дуже мало.

Нарешті, "кращий ешелон" батальйонів і бригад ЗСУ – це "відомі" формування: деякі з таких бригад є водночас величезними бригадами, що складаються з батальйонів, які для всіх практичних цілей є фактично полками (тобто включають два, три або більше "підбатальйонів"). Звісно, в публічному просторі ми найчастіше чуємо виключно про останній "тип" бригад. Для прикладу: маса відео, що поширюються в соціальних мережах, саме з них.

Звідки такі відмінності?

Цитуючи деяких генералів Генштабу-У (і то дослівно, і після знизування плечима): "а, кого це хвилює? " і "а, робіть, що хочете".

Генштабу все це байдуже, хоча саме командний рівень повинен дбати про такі речі, як доктрина, стратегія, тактика, рекрутинг, а отже, думати про те, як організувати і оснастити "свої" підрозділи, як прищепити і підтримувати дисципліну, стандартизувати спорядження і організацію, підтримувати професіоналізм і таке інше... Для них важливо лише те, що, принаймні на папері, вони організували 10, 20, 30... батальйонів, а потім згрупували їх у стільки-то бригад. Коли це зроблено, Генштаб не вважає своєю проблемою те, як командири бригад і батальйонів керують своїми підрозділами, як вони, наприклад, адаптують і реорганізовують їх. З причин, згаданих вище, і в поєднанні з тим фактом, що Генштаб не спромігся написати нову доктрину національної оборони (на основі бойового досвіду останніх 10,5 років), а також визначити і підтримувати стандарти якості в таких питаннях, як навчання або будівництво польових фортифікаційних споруд, це означає, що Генштаб "перекладає" свою роботу на плечі командирів бригад.

З практичної точки зору це означає, що Генштаб-У діє непрофесійно і буквально відмовляється від бійців, тих самих людей, які фактично воюють з росіянами на полі бою.

З огляду на такий рівень непрофесіоналізму Генштабу, не можна не задатися питанням: чому цей "командний" вузол досі існує і за що платять офіцерам, які там служать?

Відсутня командна ланка

Окрім піхотних, єгерських, мотопіхотних, механізованих, танкових, аеромобільних та десантно-штурмових бригад, у ЗСУ є також окремі артилерійські бригади та окремі батальйони (також окремі штурмові батальйони, окремі стрілецькі батальйони тощо) – всі вони не входять до складу жодної бригади.

Жодна з цих "окремих", краще сказати "незалежних", бригад та/або батальйонів не входить до складу будь-якого дивізійного командування: в ЗСУ немає таких командувань. Замість цього всі батальйони та бригади приписані до оперативного сектору: зазвичай, це певна територія. Номінально командир цього сектору координує дії всіх підрозділів у цьому секторі: насправді ж такі командири є лише "сторожовими псами", які регулярно (кілька разів на день) відміняються Сирським, який мікро-керує більшістю "великих" битв через пряме командування "незалежними" бригадами і батальйонами.

Розмір території та кількість бригад і батальйонів, підпорядкованих певним територіальним командуванням, дуже різняться. Наприклад: сектор може простягатися від Пречистівки (на захід від Вугледара) до Мар'їнки. Наразі Militaryland повідомляє, що на цій ділянці території знаходяться 8 бригад і шість батальйонів (що еквівалентно приблизно 2-3 дивізіям). В іншому секторі може бути 10 бригад і 9 батальйонів (що еквівалентно приблизно 3-4 дивізіям).

В організації НАТО 3-4 фронтові бригади складають дивізію, а 2-5 дивізій – корпус. Таким чином, українське командування оперативного сектору перебирає на себе роль, еквівалентну ролі корпусу НАТО, але без дивізійної ланки між ними. Відсутність дивізійної ланки означає, що командування оперативного сектору (корпусу) має зосередитися як на загальній картині (логістика і планування великих операцій), так і на обов'язках середнього рівня (проведення операції, забезпечення ресурсами), в той час як бригади зосереджуються на бойових діях на фронті.

Це абстрактна організаційна схема з трьома дивізіями в корпусі, трьома бригадами в дивізії і трьома батальйонами в бригаді. Американський корпус може мати 2-5 дивізій, 3-4 бригади в дивізії і 3-4 батальйони в бригаді. Українські бригади можуть мати 5-8 батальйонів.

Забезпечення бригад ресурсами та зосередження уваги на загальній картині – це занадто багато для корпусу (оперативного сектору), щоб він міг ефективно робити це самостійно. Найкращим прикладом цього факту є те, що (і це не дивно), ЗСУ систематично і постійно не справляється з ротацією підрозділів. Це має контролюватися дивізійним командуванням. Провали під Соледаром, Бахмутом, Очеретиним, Торецьком, Вугледаром, Селидовим і Шахтарськом призвели до втрати значної території, збільшення кількості жертв і дестабілізації ситуації в цих секторах.

Ще однією відповідальністю на рівні дивізії є розподіл ресурсів між підрозділами бригад на передовій. Було багато випадків, коли російські атаки були зосереджені на окремих бригадах або батальйонах (в останні місяці – особливо на бригадах територіальної оборони). Не дивно, що ці підрозділи виявилися недостатньо забезпеченими боєприпасами і не мали резервів у військах, що, власне, є справою не бригадного командування, а наступної командної ланки вище. Аналогічно, дивізія повинна була б перенести вогонь артилерії зі своїх більших запасів боєприпасів, щоб відповісти на загрозу, або відправити один чи кілька підрозділів, які вона тримає в резерві, на підкріплення лінії фронту.

Ще одним із хронічних недоліків ЗСУ є нестача боєприпасів. Навіть з цим питанням можна краще впоратися за допомогою дивізійного ешелону. Припустимо, є абстрактна кількість боєприпасів, скажімо, шість одиниць постачання, і вона рівномірно розподілена між трьома бригадами. Ви не знаєте, на яку бригаду нападе росія, але кожна бригада матиме по дві одиниці боєприпасів для оборони.

Але якби був штаб дивізії, то з цих шести підрозділів забезпечення кожна бригада могла б мати по одному, а дивізія – три. Тоді, на яку б бригаду не напали росіяни, дивізія могла б відправити до трьох підрозділів забезпечення, за потреби, на допомогу в її обороні. Таким чином, замість того, щоб бригада воювала з двома підрозділами забезпечення, вона могла б потенційно воювати з чотирма підрозділами забезпечення.

Ще однією відповідальністю на рівні дивізії є збереження здатності до контратаки. Багато бригад контратакували, щоб відновити проломи на своїй лінії фронту, і були здатні утримувати цю лінію фронту тижнями і місяцями. Коли у них закінчувалися боєприпаси і особовий склад, вони більше не могли цього робити, і, подібно до невилікуваної каріозної порожнини в зубі, гниль поширювалася, поки не руйнувалася вся оборонна лінія.

Цього року ми бачили це на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Вуледарському напрямках. Зараз ведеться контрнаступ у Торецьку, але однією з бригад, яка за кількістю особового складу та кількістю техніки є, по суті, "міні-дивізією". Цей підрозділ не лише стримує просування росіян уперед – він витісняє росіян з міста (або того, що від нього залишилося). Звісно, ще невідомо, наскільки сильно вона відтіснить росіян і якою ціною.

Про це вже говорилося тут і в багатьох інших місцях, але контратака є життєво важливим компонентом оборони. Як сказав литовський полковник: "Будь-яка оборона без контратаки не має сенсу". Жодна з цих операцій не відбувається послідовно і ефективно між ешелонами українських корпусів (Оперативного сектору) і бригад.

Цілісність підрозділів

Відсутність дивізійного ешелону – не єдина проблема української командної структури. Дехто, можливо, пам'ятає це зображення з минулого місяця:

Як Україна часто робила під час минулих тактичних криз, вона кинула батальйони з усієї країни, щоб заповнити порожнечу і спробувати зупинити російський наступ. У такого підходу є кілька проблем.

Перша полягає в тому, що атакуючі підрозділи завжди намагаються знайти оперативний кордон між частинами, що обороняються, з різними вищими штабами, оскільки такі "стики" зазвичай є найбільш слабо захищеними ділянками фронту. Крім того, удари в таких місцях неодмінно викликають питання про відповідальність командирів: хто відповідає, якщо ворог захопить лівий фланг батальйону XY, а правий – батальйону XWZ?

Основна причина полягає в тому, що між двома підрозділами, які не мають спільного безпосереднього штабу, важче підтримувати зв'язок. Це не тільки ускладнює оборону, але й ускладнює реагування на будь-який потенційний прорив.

Якби ці ж підрозділи мали спільний вищий штаб, він міг би допомогти координувати реагування і надати ресурси, необхідні для вирішення ситуації.

Ще однією перевагою дивізійного ешелонування є те, що командир і його штаб краще знають своїх командирів, їхні війська і можливості підрозділів. Ці можливості змінюються з коливанням чисельності особового складу, кількості техніки та боєприпасів, а також з моральним духом і втомою від часу та подій.

Важливими є відносини між батальйоном і бригадою, а також між бригадою і (теоретичною) дивізією. Кілька тижнів тому з'явилося повідомлення про окремий батальйон, який налагодив добрі стосунки з бригадою, до якої був прикомандирований. Ця бригада була виведена за ротацією. Окремий батальйон залишився і був приписаний до нової бригади, яка не надавала такого ж рівня підтримки. Штаб українського корпусу (оперативного сектора) або не знав про цю проблему, або був надто зайнятий іншими питаннями, щоб її вирішити. В результаті окремий батальйон більше не міг ефективно захищати свої позиції і врешті-решт втратив їх.

Ще одна річ, яку ви можете помітити на карті – це те, що не тільки сім батальйонів були розгорнуті по всьому фронту, але й чотири з них були відокремлені від існуючих бригад, розташованих в інших частинах України. Ми вже говорили про те, як цілісність підрозділу сприяє комунікації, згуртованості та ефективності, але в цих чотирьох випадках ця ефективність була навмисно знижена. Це не поодинокі випадки реагування на надзвичайні ситуації. Батальйони, виведені зі складу бригад, розкидані по всьому фронту, в тому числі і в Курську.

Голос зсередини

Ці питання відомі багатьом в українській армії. Як і відповіді на них. Офіцер 24-го механізованого батальйону поділився власними рішеннями:

1. На рівні армії:

розформувати недієздатні, новостворені та неефективні на полі бою підрозділи.

розширити штат або повністю доукомплектувати окремі батальйони, полки та бригади, які мають високі показники на полі бою.

передати техніку та людей з розформованих частин до цих підрозділів.

припинити формування новостворених бригад та розширення їх штатів.

перевести Збройні сили України на дивізійну систему.

запровадити систему ротації.

2. На рівні Міністерства оборони:

призначити відповідальних за інженерно-фортифікаційні споруди на 1-й, 2-й та 3-й лініях оборони.

встановити чіткі терміни та державні стандарти для їх будівництва на основі бойового досвіду Збройних сил України у 2014-24 роках.

встановити покарання на рівні кримінальної відповідальності за недотримання умов будівництва фортифікаційних споруд.

встановити чіткий контроль за дотриманням норм протитанкових та протипіхотних мін на 1-й, 2-й та 3-й лініях оборони з урахуванням бойового досвіду Збройних Сил України у 2014-22 роках.

Як завжди, жодної реакції з боку Міністерства оборони та Генштабу не послідувало, тому все це в соціальних мережах обговорюється...

Висновки

Литва ще навіть не може сформувати дивізію, але вже визнала необхідність дивізійного ешелону між бригадами і вищим штабом. США провели дослідження і практичні навчання і визначили, що проти рівних і близьких за силою супротивників дивізія повинна бути базовою одиницею маневру.

Україна мала проблеми зі своєчасним постачанням боєприпасів і своєчасною підтримкою резервних підрозділів для посилення лінії фронту, а також браком резервних підрозділів для контратаки. Вони неодноразово мали збої в плануванні та проведенні ротацій з катастрофічними наслідками. Крім того, цілісність і згуртованість підрозділів навмисно погіршувалася шляхом виведення батальйонів зі складу бригад і перекидання їх в інші сектори, де бракує особового складу. І все ж таки: Генштаб не виніс жодного з цих уроків.

Вирішенням цих проблем є створення дивізійного штабу для забезпечення згуртованості підрозділів, управління ресурсами цих підрозділів і підтримки їхніх оборонних і контрнаступальних операцій. Командир дивізії та його штаб повинні також планувати і контролювати ротацію підрозділів, використовуючи стандартні процедури, описані в цьому документі.

Як тільки ці українські дивізії будуть сформовані (якщо вони коли-небудь будуть сформовані, що при Сирському і "цьому" Генштаб-У навряд чи коли-небудь станеться), вони зменшать втрати завдяки збільшенню бойової потужності, отриманої за рахунок поліпшення координації та управління підрозділами і постачанням. Втрати підрозділів повинні бути заповнені замінами, а дивізійні резерви можуть виграти час для прибуття цих замін і їхньої інтеграції. Якщо втрати підрозділів достатньо великі, щоб вимагати ротації поза лінією фронту, дивізію слід замінити іншою повноцінною дивізією, щоб зберегти згуртованість і цілісність підрозділу. Планування і проведення заміни на місці (ротація) може зайняти від кількох тижнів до місяця, але основна увага повинна приділятися безпеці передових позицій, а не швидкості заміни.

Зокрема, Литва і США вивчили досвід України і змінили свої армії, спираючись на ці знання. Для України настав час вчитися на власному досвіді.

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