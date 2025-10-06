Пасивність ЄС щодо росії б’є по самому Євросоюзу. Тіньовий флот рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico

Європейська редакція видання Politico змалювала невтішну картину того, як беззубі санкції ЄС сприяють розквіту тіньового танкерного флоту росії. Цей флот через відсутність активних дій для притягнення суден до відповідальності спокійно забруднює води морів в Європі і завдає мільярдних збитків екології, які фактично лягають на плечі європейських платників податків.

Судна тіньового флоту безперешкодно плавали в водах ЄС після того, як залишили нафтові плями поблизу континенту, пише Politico. На думку видання, те, що судна, пов'язані з росією, продовжують розливати нафту біля берегів Європи, незважаючи на західні санкції, підкреслює нездатність континенту стримати тіньовий флот Москви.

За даними спільного розслідування некомерційної журналістської групи SourceMaterial та Politico, протягом минулого року щонайменше п'ять танкерів з російської армади, яка ухиляється від санкцій, продовжували безперешкодно ходити європейськими водами після того, як залишали нафтові плями біля берегів континенту. Два з цих суден були індивідуально санкціоновані Великою Британією ще до того, як залишили ці плями.

Ці нові відкриття, що ґрунтуються на супутникових знімках НУО SkyTruth у поєднанні з даними судноплавства з товарної платформи Kpler, є продовженням розслідування Politico 2024 року, в якому задокументовано розливи нафти російським тіньовим флотом. Вони підкреслюють труднощі, з якими стикаються західні уряди, намагаючись обмежити експорт російської нафти та мінімізувати ризик екологічної катастрофи у своїх водах.

Ці інциденти є "величезною проблемою", заявив міністр енергетики Латвії Каспарс Мелніс. "Наразі нам дуже пощастило, що не сталося жодної екологічної катастрофи", – додав він.

Politico нагадує, що у 2022 році "Велика сімка" запровадила цінову стелю на світові продажі російської нафти, які становлять близько чверті бюджету рф.

Відтоді Москва дедалі частіше транспортує свою нафту зростаючою флотилією незастрахованих, зношених танкерів з непрозорою структурою власності. За даними аналітичної компанії Lloyd's List Intelligence, ця тіньова флотилія наразі налічує 1300 суден і пов'язана з масовими розливами нафти та пошкодженням критичної підводної інфраструктури.

Європейські уряди запровадили санкції проти окремих танкерів, а Брюссель наразі вніс до чорного списку 444 судна, заборонивши їм швартуватися в портах ЄС і користуватися західними послугами. Також розраховують, що ці заходи спонукають уряди поза ЄС, де зареєстровані танкери (так звані "держави прапора"), заборонити їм здійснювати діяльність. Велика Британія ввела санкції проти 450 суден.

Експерти попереджають, що занедбаний стан танкерів робить їх більш вразливими до аварій і зіткнень, а їхня тіньова власність унеможливлює відстеження та притягнення до відповідальності західними країнами. "Наскільки ефективними є вже існуючі санкції – важко сказати", – зазначив естонський міністр Мелніс.

За оцінками аналітичного центру "Центр досліджень енергетики та чистого повітря", очищення від великого розливу нафти, спричиненого таким танкером, може коштувати до 1,4 млрд євро. Якщо порушника не вдасться знайти, наголошує Politico, рахунок, ймовірно, оплатять європейські платники податків.

"Тіньовий флот – це відчайдушна й небезпечна спроба путіна чіплятися за свої нафтові прибутки, одночасно забруднюючи море, – заявив представник міністерства закордонних справ Великої Британії. – Він використовує судна, що ігнорують базові стандарти безпеки, підвищуючи ризик катастрофічних розливів нафти".

Після того, як Politico торік викрило, що танкери, пов'язані з росією, скидали нафту в океани по всьому світу минулого року, Брюссель вніс до чорного списку одне з суден-порушників, яке раніше називалося Innova.

На думку видання, нові висновки ілюструють обмеження такого підходу.

Наприклад, 15 листопада 2024 року 12-кілометрова масляна пляма з'явилася в іспанських водах біля Біскайської затоки за танкером Dinasty, який плив з Індії до російського порту Приморськ. Судно перебувало під санкціями Великої Британії, а після інциденту санкції запровадив і ЄС.

Зв'язатися з зареєстрованим власником і комерційним менеджером Dinasty – Libra Shipping і Moonlight Shipmanagement на момент інциденту виданню не вдалося. Politico не змогло зв'язатися також з поточним комерційним менеджером і зареєстрованими власниками судна Dreamer Shipmanagement і White Agate Marine.

Колишні та нинішні держави прапора судна Барбадос та Оман не відповіли на запити про коментар. Іспанська берегова охорона теж не відповіла на детальні запитання Politico.

"Що це говорить про європейські та американські санкції? Це доводить, що фактично, незалежно від того, чи перебувають судна під санкціями, вони все одно зможуть знайти спосіб і місце для торгівлі", – зазначив редактор Lloyd’s List Intelligence Річард Мід. Враховуючи, що танкери тіньового флоту, які часто ігнорують міжнародні правила судноплавства, зараз становлять п'яту частину від загального світового морського флоту, це також ілюструє, як "ми [ненавмисно] підриваємо безпеку судноплавства, застосовуючи такий підхід до санкцій", – додав він.

Ці інциденти, переконує Politico, спонукають до нових дій і до зміни підходу.

У рамках 19-го пакету санкцій ЄС, який був оприлюднений у вересні, Європейська комісія запропонувала додати 118 нових суден, пов'язаних з росією, до свого чорного списку, який постійно розширюється.

Втім, як зауважує Politico, експерти та прихильники жорсткої політики щодо росії в блоці вже закликали до більш рішучих заходів. Крім запровадження санкцій проти ще більшої кількості суден, ЄС має вдарити по "всьому ланцюжку створення вартості", задіяному в перевезенні санкційної нафти, заявила міністр енергетики Фінляндії Сарі Мултала в інтерв'ю Politico.

На практиці це означає внесення до чорного списку більшої кількості НПЗ, які розвантажують нафту з російських танкерів, пов'язаних з нафтовими плямами, як зазначив керівник російського напрямку в аналітичному центрі CREA в Гельсінкі Ісаак Леві, а також введення санкцій проти постачальників послуг для суден та реєстрів прапорів. Національні берегові охорони також повинні затримувати судна, які проходять через європейські води, якщо ті раніше залишали розливи, працюють без чинного страхування або ходять під фальшивими прапорами, додав експерт.

У деяких випадках національні органи влади взяли справу у свої руки, але вони не діяли систематично. У квітні Естонія затримала підозрюваний танкер російського тіньового флоту. А в середу французькі солдати піднялися на борт подібного судна, підозрюючи, що воно використовується для обходу санкцій ЄС.

У четвер президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські військові керівники та НАТО розроблять нові "спільні дії в найближчі тижні", аби "перешкоджати підозрілим суднам" у європейських водах. Речник Комісії повідомив Politico, що країни ЄС зобов'язані "накладати штрафи за випадки незаконного скидання забруднювачів із суден". За його словами, Брюссель також б’є по "пособниках" суден "тіньового флоту", таких як НПЗ і комерційні реєстри, та чинить "дипломатичний тиск" на відповідні держави прапора. "Цей курс дій буде активно продовжено", – додав речник.

Але для Леві докази продовження розливів нафти демонструють, наскільки ця стратегія є неефективною. "Мене шокує, що ці танкери, після того як з’явилися докази розливу нафти та екологічної шкоди не були затримані, – сказав він. – Це як врізатися машиною в магазин і потім поїхати геть без переслідування поліцейською машиною".

