Перемога чи поразка. Який результат російсько-української війни можливий? – Том Купер

У черговому дописі Том Купер пояснює своє бачення можливого завершення війни росії та України, зокрема, чому росія не може виграти цю війну. Він наголошує, що військові перемоги на полі бою чи просування і захоплення території не обов’язково ведуть до виграшу війни. Про це, зокрема, свідчить історія.

Здається, багато людей не розуміють або відверто відмовляються розуміти, як "працюють" війни. А ще люблять порівнювати апельсини з яблуками.

Наприклад, коли я пишу "росія не може виграти цю війну" (як я вже писав у березні 2022 року), вони повертаються з "коментарями" на кшталт: "А як же росія просувається вперед, якщо вона не може виграти цю війну"?

Або, якщо росіяни програють і зазнають таких великих втрат, то чому Україна не перемагає..?

У військових і політичних науках зазвичай вчать, що у війні є п'ять типів результатів, приблизно такі:

вирішальна поразка

майже поразка

піррова перемога

майже перемога

вирішальна перемога.

Майже у кожній війні, навіть коли результат здається "кришталево чистим", його гаряче обговорюють; навіть оскаржують. Це пов'язано з тим, що війни є емоційно забарвленою справою, що існують десятки, якщо не сотні визначень того, що означають ті чи інші рівні перемог; щонайменше тому, що життя продовжується, незалежно від того, є перемога чи поразка, а отже, справжній результат тієї чи іншої війни стає очевидним лише через роки.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що перемога чи поразка завжди є питанням великої кількості міфології і щонайменше такої ж кількості особистих почуттів і переконань, а міфологія і переконання рідко (якщо взагалі коли-небудь) пов'язані з холодними фактами.

Ось чому існує фундаментальна різниця між (політичною) перемогою чи поразкою і (військовою) перемогою чи поразкою.

... що, між іншим, часто призводить до того, що той факт, що та чи інша сторона у війні може або не може виграти цю війну, не означає, що вона не може просуватися вперед. Так само, як просування, з точки зору захоплення додаткової території, не означає, що сторона, про яку йдеться, перемагає. Дійсно, історія сповнена прикладів, коли, скажімо, сторона А перемагала на полі бою, а сторона Б, яка програвала на полі бою, виходила переможницею у війні. Справа в тому, що перемоги на війні і розвиток подій на полі бою – це два абсолютно різних набори справ: одне – це "яблука", а інше – "апельсини".

Принципова різниця полягає в тому, що "перемога" на війні – це політична справа, тоді як просування (або відступ) – це військова справа. Це відбувається тому, що, за влучним визначенням Карла фон Клаузевіца у XVIII столітті, "війна – це продовження політики іншими засобами". Замість того, щоб вести переговори, політики посилають свої армії, щоб змусити іншу сторону прийняти їхні вимоги.

(Ніде це не має більшого значення, ніж у випадку з росією: свідомо чи ні, але саме російський Генштаб де-факто одержимий фон Клаузевіцем. І, оскільки він служить одній за одною диктатурі, і оскільки російська внутрішня і зовнішня політика з часом змінюється дуже мало, якщо взагалі змінюється, він набагато послідовніший у застосуванні фон Клаузевіца, ніж увесь Захід разом узятий).

Як наслідок, "перемога" (на війні) може означати багато різних речей, і вона рідко визначається результатом бойових дій на полі бою. Класичні приклади:

У 1962-1963 роках Південний В'єтнам за підтримки США був на шляху до перемоги над В'єтконгом, незважаючи навіть на військову підтримку, яку Північний В'єтнам надавав цьому руху. Південний В'єтнам був успішним на полі бою, але не дотягнув до перемоги у війні й у політичному плані. Потім, у 1964 році, США розпочали військову інтервенцію у В'єтнам (див.: "Друга в'єтнамська війна"), і все пішло під укіс: наскільки мені відомо, США не програли жодної битви в наступній війні, США також завдали величезних втрат своєму супротивнику, але війна "все одно" закінчилася не лише (політичною) поразкою США, але й знищенням Південного В'єтнаму в 1973-1975 роках.

1991: США і союзники розгромили Ірак і звільнили Кувейт, але не пішли на повалення Саддама; Саддам вижив і залишився при владі, оголосивши себе переможцем. Захід принижував Саддама і вихвалявся поразкою його армії в Кувейті (і навколо нього), але це ніколи не змінювало точку зору Саддама, як і багатьох іракців. Тим більше після того, що сталося, як США і союзники "змушені" були знову вторгнутися до Іраку в 2003 році...

У 2001-2003 роках таліби були розгромлені США і союзниками в Афганістані.

Однак,

a) їм було дозволено вижити у формі численних рухів;

б) потім залишили на десятиліття переховуватися і виростити абсолютно нове покоління бойовиків у Пакистані;

в) Пакистан (та інші славні "союзники" Заходу) були залишені на відродження Талібану, в той час як Захід із задоволенням дивився на це крізь пальці (тому що всі, хто підтримує Талібан, є "друзями"), і

г) США і союзники не "відбудовували" Афганістан, а створили схему відмивання трильйонів грошей платників податків у приватні кишені, таким чином розтративши все фінансування і 20 років замість того, щоб створити нові можливості для всього населення Афганістану, залишивши країну в такому ж коматозному стані, в якому вона була на момент їхнього вторгнення.

Результат: Захід "переміг" у військовому сенсі – не програв жодної битви, але зазнав такої політичної поразки, що придурки на кшталт Пуддінга дійшли висновку, що "Захід" закінчився як концепція (підірваний зсередини, системно корумпований і некомпетентний), і тому не соромилися вторгнутися в Україну, очікуючи, що "Захід" не буде проти і не відреагує... більше того: що "Захід" навіть не наважиться відреагувати.

У випадку з війною в Україні, воєнні дії все ще тривають. Система путіна настільки зламана, і це настільки очевидно для Пуддінга, його росіян, для шанувальників Пуддінга за кордоном (особливо на Заході), що для всіх них вкрай важливо створити і підтримувати ілюзію надії на перемогу. Фанати Пуддінга на Заході (більшість з яких насправді розчаровані всіма очевидними системними провалами нашої політичної та економічної систем) сподіваються на поразку України, а отже, і "Заходу". Саме тому Пуддінг веде цю війну так, як він це робить з початку 2023 року: у формі безперервних атак – хоча він чудово розуміє, що більше не може перемогти, і хоча вони призводять до незначних або взагалі не призводять до здобутків, жахливих втрат і повного знищення "Новоросії", яку він, як він стверджує, має на меті "визволити": адже поки "росія наступає", можна підтримувати ілюзію того, що росія може перемогти.

Руїни Мар'їнки: це "перемога", "визволення", "поразка"..? Це залежить від великої кількості міфології та не меншої кількості релігійних вірувань. Холодний факт: це місце було повністю спустошене і "нормальне", "цивілізоване" життя там неможливе. Тому, незалежно від того, хто здобув "воєнну перемогу", обидві сторони фактично перемогли одна одну – і ніхто не виграв. Ось вам і "військові аспекти" цієї битви. Саме тому тривають і її політичні аспекти – війна.

Власне, політичний результат цієї війни – питання "перемоги чи поразки" в цілому – ще не вирішене.

...І це незважаючи на те, що один з варіантів результату є абсолютно очевидним. росія не може перемогти.

Причина моєї впевненості в цьому полягає в тому, що для мене очевидно: метою Пуддінга в цій війні є фізичне знищення України та українців. Буквальне знищення країни, самої ідеї її існування, навіть пам'яті про неї, а отже, фізичне винищення будь-кого, хто думає про себе як про українця, або згадує, що колись і десь існувало щось на кшталт України...

Вже на початку березня 2022 року мені стало абсолютно зрозуміло: росія не зможе досягти цієї мети. Вона не може завоювати Україну, не може винищити всіх українців. Вона може захопити якусь територію тут чи там, тримати близько 15-20% країни під військовою окупацією, масово вбивати населення на окупованих територіях, вигнати мільйони або примусити до покори тих, хто ще залишився.

Але вона не може перемогти ні всю Україну, ні всіх українців. А отже: не може виграти цю війну.

Однак це не означає, що Україна не може програти або обов'язково виграє. Або що росія обов'язково програє. Зовсім навпаки: для того, щоб Україна перемогла, вона повинна відновити всю свою територію в межах кордонів 1991 року. Все, що менше, призведе лише до "спірного результату". Навіть до поразки – і України, і колективного Заходу, і це попри фактичну поразку росії. Що, в свою чергу, означає, що завдання України є набагато складнішим, навіть лякаючим, адже в цій війні вона є стороною з меншою військовою силою, у той час як Захід залишається системно нездатним реформувати і підтримати Україну до рівня, необхідного для того, щоб вигнати росіян з країни.

Насправді, концепція української перемоги є набагато складнішою темою ще й тому, що будь-який інший результат для Пуддінга, окрім повного виведення російських військ з України, був би рівносильний відмові Заходу від принципу верховенства права і порядку – тієї самої концепції, якою ми, як "колективний Захід", і Україна (як країна, що прагне встановити такий самий), любимо вихвалятися як такою успішною і високоефективною. Це було б рівнозначно порушенню наших власних законів: рівнозначно концепції потурання диктатурі та гнобленню, а особливо концепції винищення цілих народів. Якщо Україна піддається цьому, якщо Захід піддається цьому, то яке право ми всі маємо вважати наші політичні системи "кращими", "мирними", "справедливими", навіть "більш цивілізованими"?

Дійсно: в такому випадку нам не варто навіть скаржитися, коли Пуддінг і йому подібні придурки почнуть робити з нами те саме, що вони вже роблять з Україною, вже зробили з Сирією, Єменом і кількома іншими "місцями".

Я міг би продовжувати пояснювати безліч додаткових чинників і наводити десятки додаткових прикладів. Але це вийшло б далеко за рамки цього "послання". Натомість, я завершу нагадуванням або резюме: той факт, що росія не може виграти цю війну, не означає, що Україна не може програти. Це не означає, що росія вже переможена. І не означає, що Україна вже переможена. Ще менше це означає, що "Захід" не може програти.

Це лише означає, що росія не може перемогти.

Все інше ще належить вирішити.

Джерело