Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл

У черговому тижневику Том Купер висміює увагу західної преси до другорядних новин про виробництво танків росіянами, звертаючи увагу на реальну загрозу з боку росії через підкуп західних політиків. Дональд Гілл традиційно детально оглядає події на всіх фронтах російсько-української війни. Зокрема, він коментує нетипову тактику росіян у Куп’янську, де вони перевдягаються в цивільне, проникають в місто, беруть зброю у вбитих й атакують українські позиції.

Вступ Тома Купера. Залишатися зосередженими на цій війні стає дедалі важче з кожним днем, чи не так?

Бачите, коли інших новин немає, зазвичай тому, що комусь вдалося успішно оминути десь 95% новин з цієї війни, тоді "новиною дня" стає те, як росіяни намагаються збільшити виробництво своїх танків Т-90, і це "автоматично" означає, що вони мають намір "відновити свої танкові резерви" і тим самим і далі становити загрозу для НАТО…

Тобто, якщо в когось у неділю по обіді нема кращих справ, так, це на 1000% правда, і нічого крім правди, хай хто-небудь нам допоможе. Але якщо підійти серйозно і читати далі, виявляється, що росіяни, можливо, змогли зібрати 540-630 Т-90 з 2022 року і наразі планують виробити 428 Т-90 десь так у 2028-му. За умови, що їм вдасться наскрібти достатньо запчастин і західної електроніки. І не будемо вже вдаватися в те, скільки з них закінчить у Росгвардії, а не в російській армії, бо пріоритет Пуддінга – це захист власного режиму, а не битися з НАТО (принаймні не так, як НАТО воліло б, аби росія воювала з НАТО)…

Але серйозно: ці "орди" нових Т-90, справжні чи ні, точно стануть серйозною проблемою, наприклад, для австрійського Бундесгеру, якби той спробував обороняти Флорідсдорф (це найпівнічніший район Відня, "той, що по той бік Дунаю"). І не через саму лише кількість танків, а тому, що австрійська міністерка оборони й далі переконана, що творить дива й заслуговує на найвищу державну відзнаку (за відвагу чи що там іще), готуючи сили швидкого реагування з 2000 військових, готових "відбити будь-яке вторгнення ззовні"…

Гаразд, гаразд: тоді спробуймо інші, справді-справжні новини.

Набагато серйозніша загроза для НАТО , і справді жахлива, смертельна, походить від російської неконвенційної війни. Так, люди все ще схильні підтримувати цей висновок розмовами про триваючі диверсії та атаки дронів рф проти військових баз у Європі, а може навіть у США. А не про підкуп Пуддінгом бездарних і корумпованих політиків. Наприклад, у США, Британії, Німеччині, Франції… Але, знаєте, про це не поговориш: це не "сексуально". І таке неважливе, таке несуттєве: навіть якщо їх спіймати, політики отримують лише ляпас по пальцях, жодних тюремних строків, вимірюваних роками, попри очевидну зраду. Тому про це майже не згадують у жодних репортажах мейнстримних ЗМІ.

…за умови, що корумпованих політиків взагалі розслідують і переслідують…

...крім того, що таке боротьба українців за саме виживання або геноцид палестинців з боку Ізраїлю в порівнянні з "фазою нуль" в російському плані знищення НАТО? Ніщо. Перше нудне, а друге абсолютно несуттєве. Тим більше, враховуючи, що друге зараз "закінчилося", бо "Хамас звільнив заручників"...

Ага, і: будь ласка, повідомте мене, якщо якась фармацевтична корпорація почала виробляти пігулки здорового глузду.

Причина?

По-перше, трьох великих кухлів капучино зранку вже не вистачає. По-друге, я жахлива людина, принципово нечесна, уникаю фактів і пишу нісенітниці. Хочеться виправитися, щоправда. Наприклад: навчитися оминати несуттєве й зосереджуватися на важливому, щоби жити в тому самому дурному раю, як і багато інших (особливо ті, хто останніми роками виграє всі можливі вибори)…

Передаю слово Дональду Гіллу...

Сумщина/Бєлгородщина. російські цілі були атаковані в Олексіївці, там бомбили будинок. Україна знову контролює південну частину Юнаківки. Двоє росіян перетнули річку Локня, щоб здатися, але були вбиті російськими дронами.

Американську гармату знищили за 12 км від лінії фронту.

Пологовий будинок у Сумах став мішенню для дрона. Мабуть, це був "бойовий пологовий будинок": запитайте ізраїльтян, вони експерти зі створення таких пояснень...

На схід від Сум росіяни гордо викладають відео своєї нової системи РЕБ, розташованої за 25 км від кордону. Геолокацію було визначити неважко.

Міни, скинуті дроном, вбили російського військового в автомобілі та поранили ще двох у Бєлгородській області.

Україна заявляє, що одна з її зенітних ракет з БУК-M1 збила крилату ракету "Іскандер-К".

Милове. На південь від Милового двоє росіян дісталися до Одрадного, що за 2700 метрів від кордону. Невідомо, чи вони все ще там. Навколо Милового вражено різні російські цілі.

Куп'янськ. Деякі росіяни в цивільному наближаються до міста без зброї, лише з раціями, знімають гвинтівки та спорядження з убитих, а потім ховаються в підвалах. Коли чують генератор, розуміють, що це українська позиція, атакують її, знову грабують тіла й переміщуються. Контролю територіїнемає, лише постійні патрулі та засідки з обох боків.

Інформації по району Куп'янська небагато, але в північній частині міста тривають атаки українських дронів. 8-й полк ССО вів бойові дії на північ від міста. З цієї позиції вони могли перехоплювати російські підрозділи, що намагалися увійти до міста.

російський командир наказав своїм бійцям у цивільному стріляти в мирних жителів, аби посіяти паніку. Троє цивільних осіб загинули.

За 21 км від фронту знищено російську систему РЕБ. 92-га штурмова бригада знищила радар С-400.

Терни. Інша група 8-го полку ССО захопила одного російського диверсанта і ліквідував інших у Ямполі. Україна продовжує нищити переправи через річку Жеребець.

Костянтинівка. російські атаки з південного сходу від Костянтинівки тривають і розширюють сіру зону. Сподіваючись, що сильний вітер і дощі перешкодять роботі дронів, росіяни спробували провести механізовану атаку й втратили 18 бронемашин від підрозділу дронів "Фенікс" ДПСУ.

В Олександро-Калиновому росіяни продовжують посилати малі штурмові групи, які постійно знищуються. У них нестача піхоти: на кожні 100-200 метрів фронту по 8-10 солдатів, з яких близько 5-6 поранені. Вони сидять там по два тижні без підкріплень і ротацій. Це була б хороша ситуація для українського контрнаступу, але:

а) Україні бракує власних військ і важкої техніки, і

б) на південь від водосховища в України досі є підрозділи з дефіцитом постачання.

Звісно, логічно було б контрактувати, щоб відновити шляхи постачання або відступити, але Зеленський, схоже, забув про своє скасування наказу "ні кроку назад" ще десь минулої зими, тоді як Сирський вважає за важливіше утримувати невигідну місцевість.

Покровськ. Не всі новенькі Т-90, а лише три броньовані машини та шість мотоциклів атакували Володимирівку з півдня під час одного штурму. Пілоти дронів 225-го штурмового полку разом із сусіднім підрозділом підбили танк. Попри це до Володимирівки прорвалися 32 росіяни, з яких 12 швидко ліквідувалиі. На відео чітко видно дощ і хмари, на які росіяни розраховували, щоб приглушити роботу дронів.

Через погодні умови "масштабні" механізовані атаки також проводилися на схід і південь від Володимирівки. Одну колону зупинили на півдні Володимирівки. Інша спробувала зайти в Шахове через міст, зруйнований кілька тижнів тому. Під щільним вогнем вона звернула на південь і зайшла у північну частину Володимирівки. Ще одна колона намагалася просунутися на схід від Шахового, але під сильним вогнем повернулася назад. Усього в цих атаках рф задіяла 40 машин і втратила половину з них, а також 41 мотоцикл, 107 убитих і 51 поранений.

425-й штурмовий батальйон влаштував засідку росіянам у центрі Новоторецького.

росіян у Вільному атакували дрони. Гірничодобувний комплекс на північ від Удачного російська авіація сильно бомбила, після чого туди зайшли росіяни і їх почали відпрацьовувати дрони.

Евакуацію п'ятьох цивільних врятували від дрона пострілом з рушниці. Вони проїжджають повз інші автомобілі, яким так не пощастило, і змушені зупинитися через пробите колесо.

Великомихайлівка. За 4,5 місяці росія просунулася в цьому секторі на 22 км. Водночас у Покровському за такий самий час просування застигло на 13 км. Є дані, що російські сили перекидають із Покровська під Великомихайлівку, щоб утримати темп.

141-а бригада звільнила вшент зруйноване Січневе, знищивши 50 росіян і захопивши вісьмох. росія увійшла в Новогригорівку. 61-а бригада зірвала російське просування на північ від Олександрограда.

Три російські неброньовані штурмові машини були знищені під час атаки на Олексіївку, як і росіян, які дісталися села. Український танк працював по противнику в Олексіївці, але пізніше його вразив дрон. росіян на околиці села знищено.

Запоріжжя. 24-й штурмовий батальйон та 33-тя механізована бригада звільнили Малі Щербаки.

російський ТОС-1А знищений за 10 км від лінії фронту.

Боєцьт 210-го штурмового полку збив російський дрон із рушниці.

Херсонщина. Близько року в Херсоні встановлюють протидронні сітки. Спочатку над логістичними об'єктами, а згодом і на вулицях. Монтажу заважають лінії електропередач та інші цивільні конструкції, але сітки вже врятували життя цивільних.

36 військових з російської парашутної бригади дезертирували. Мобільні групи розшукують дезертирів і пропонують гроші та відпустку за кожного спійманого. Командир роти конфіскував банківські картки своїх бійців, щоб запобігти втечі. Сувора дисципліна спонукала інших утекти. Атеш повідомляє, що один військовий зв'язався з ними і запропонував інформацію в обмін на безпечний вихід.

Крим. Дрон влучив у резервуар нафтобази у Феодосії, пожежа тривала щонайменше три дні і поширилася на сусідній резервуар. Потім його знову вразили.

росія. Обсяги переробки сирої нафти впали приблизно на 10% з липня по жовтень. Це на 14% нижче за 2021 рік. (Для "неважливого" порівняння: у жовтні 1980 року іранці зменшували експорт іракської нафти в такому ж темпі, але щодня. Щоправда, натомість, ймовірно, втратили третину своїх повітряних сил...).

Тим часом 20 регіонів росії відчувають дефіцит пального. (...у жовтні 1980 року іракська армія залишилися без палива вже за тиждень іранських авіаударів по її нафтогалузі...).

Особливо цікаво:: (російський) експорт сирої нафти морем зріс на 435 тис. барелів на добу. Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ зараз працюють майже на пікових рівнях.

Чому на це варто звернути увагу? Тому що Москва реагує передбачувано (принаймні так передбачалося в цьому блозі та у різних телеінтерв'ю): наслідуючи Іран зразка 1981-1988 років, вона заміщує експорт нафтопродуктів сирою нафтою.

…але ж як можна при здоровому глузді порівнювати якусь війну "верблюжників" із цією – благородною – в Україні…

4 жовтня ЕЛОУ-АВТ-6 (установка первинної перегонки нафти), яка відповідає за 40% виробництва НПЗ, була пошкоджена, і її ремонт триватиме близько місяця. Підпалено Коробковський газопереробний завод. Атаковано насосну станцію "Єфімовка" за 8,5 км на південь, і, можливо, пошкоджено. Втретє вдарили по НПЗ у Башкортостані за 1400 км від України. Уражено Тюменський НПЗ за 2000 км. Знову вдарили по НПЗ в Уфі. Підірвано потяг з паливом у Матвєєвому Кургані в Ростовській області.

Двічі було уражено Клинцівську ТЕС в Брянській області. У південній і центральній частині Бєлгорода сталася пожежа на підстанції "Луч", зникло світло і вода. Внаслідок цих атак 40 000 абонентів залишилися без електроенергії.

У Дзержинську за 770 км від України загорілися хімічний завод ім. Свердлова та склад. Горів Уральський турбінний завод в Єкатеринбурзі, а також сталася велика пожежа на електротехнічному заводі АТ «Електроніка» в Новосибірську. Склад на заводі припоїв загорівся без атаки дронів.

Зенітна ракета влучила у багатоповерхівку у Старому Осколі в Бєлгородській області.

87-річний В'ячеслав Леонтьєв був керівником видавництва газети "Правда". Влада заявила, що він викинувся з вікна своєї квартири на п'ятому поверсі. Опозиційний журналіст заявив, що Леонтьєв багато знав про гроші компартії.

На кожного вбитого росіянина припадає лише 1,3 поранених, тоді як у багатьох війнах це співвідношення становить 1:3. 14% загиблих – колишні в'язні, а 29% – добровольці. росіяни щодня втрачають 496 вбитими і зниклими безвісти.

Одноразові виплати за підписання контрактів скорочено у чотирьох областях. У першому півріччі 2024 року премії отримали 166 200 осіб. У першому півріччі 2025 року було виплачено лише 127 500 премій. З квітня по червень 2024 року було підписано 92 800 контрактів, а з квітня по червень 2025 року – лише 37 900, що є найнижчим квартальним показником за два роки. У перші шість місяців 2025 року росія витратила 2 трлн рублів ($25 млрдв), з них на контрактні премії 400 млрд рублів, зарплати 865 млрд рублів та компенсації за загиблих і поранених 765 млрд рублів.

Два російські потяги, що зійшли з рейок у Ленінградській області в середині вересня, списали на атаки України. Насправді обидва потяги рухалися з подвійною швидкістю. Один машиніст заявив, що отримав такий наказ від керівництва. Інший машиніст загинув.

Блогер стверджує, що 70-80 осіб будуть заарештовані за підривну роботу проти війни.

Дефіцит пального триває, а черги, схоже, стають все довшими.

Озброєння. Україна отримає 35 Skyranger, встановлених на шасі Leopard 1. Вони дуже ефективні проти дронів і крилатих ракет на відстані до 4000 метрів.

Daimler виготовить 1000 вантажівок для України. Намагатимуться маскувати тепло, шум і електромагнітне випромінювання, щоб ускладнити виявлення дронами.

Бельгія отримала перші чотири літаки F-35. Згодом вона передасть свої F-16 Україні.

Металева сітка-рабиця була б ефективнішою як антидроновий захист, але її дорого і складно встановлювати. Натомість використовують нейлонові рибальські сіті. Після заборони вилову тріски в Балтійському морі шведські сіті відправили на склад, а тепер пожертвували Україні 400 тонн такого матеріалу. З грудня 2024 до лютого 2025 року Швеція та Данія відправили в Україну 500 тонн сіток. Лише в Іспанії щороку утилізують 1600 тонн сітей, а у Франції – 1200 тонн.

У російського дрона "Герань" виявили запалювальну бойову частину замість фугасної. Деякі дрони "Герань" мають автоматичну систему ухилення.

росія втратила 1800 МТЛБ, має 5000 у робочому стані та 600 на зберіганні.

Головний конструктор FP-5 каже, що нині виробляють 2-3 ракети на день, їх композитний корпус не відбиває сильного радіолокаційного сигналу, але є проблеми з розширенням виробництва без переоплат за замовленнями. Також він заявив про успішні бойові застосування, але чому ракету не використовують масово має відповідати військове відомство.

Zuzana 2 – це 155-мм самохідна гаубиця з дальністю стрільби 42 км і скорострільністю 5 пострілів на хвилину, екіпаж якої складається з чотирьох осіб.

У квітні 2022 року Україна провела переговори про придбання 16 гаубиць Zuzana 2, а в червні погодила 8 одиниць і отримала останню з них у січні 2023 року. У жовтні 2022 року Німеччина, Данія та Норвегія погодилися оплатити ще 16 гармат. У липні 2023 року Україна і Словаччина домовилися спільно розробити і виготовити гаубицю протягом року. Словацька компанія Konstrukta Defense мала співпрацювати з ПАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування" в Україні. Існували побоювання, що в разі перемоги Фіцо, угода буде скасована.

У травні 2024 року уряд Фіцо відправив артилерійські стволи до Азербайджану в рамках спільного контракту з чеським виробником. 16 гаубиць Zuzana 2, оплачених Німеччиною, Данією та Норвегією, обіцяли поставити на початку 2024 року, але цього не сталося. Станом на травень 2025 року було передано лише 9 з 16 гаубиць. Фіцо обіцяв не втручатися в жодні комерційні контракти, але незрозуміло, чи порушив він цю обіцянку, чи були об’єктивні виробничі проблеми.

155-мм гаубицю EVA Словаччина розробила на основі досвіду використання Zuzana 2 на українських полях бою. Вона легша, має кращі засоби зв'язку для інтеграції з іншими підрозділами та автоматичний заряджальний механізм з екіпажем з 3 осіб.

Коли Україна виготовляла 155-мм гармати "Богдана", відгуки з фронту одразу враховувалися – зміни вносили в наступний екземпляр прямо у цеху. Є інформація, що у Словаччині такої гнучкості не було. Ця відсутність гнучкості в поєднанні з обранням Фіцо призвела до занепаду спільного словацько-українського проєкту.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3