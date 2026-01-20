Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico

Заяви Дональда Трампа щодо Гренландії стали переломним моментом у трансатлантичних відносинах, змусивши європейських лідерів серйозно розглядати майбутнє без американської підтримки. Так звана "коаліція охочих", створена для допомоги Україні, може стати основою нового європейського оборонного альянсу, який не спиратиметься на США та НАТО. Європейські столиці вже активно координують дії через неформальні канали, зокрема через групові чати лідерів, готуючись до "постамериканської" ери безпеки, інформує європейська редакція видання Politico.

Оскільки існуванням НАТО опинилося під питанням, деякі посадовці розглядають "коаліцію охочих" як основу для нового альянсу без участі США, пише європейська редакція видання Politico.

Як у багатьох невдалих стосунках, зазначає Politico, відтоді як Дональд Трамп рік тому повернувся до Білого дому, це була історія суперечок, невисловленої напруги та спроб публічно зберігати видимість нормальних відносин.

Але для багатьох європейських урядів, включаючи найдавніших і найвідданіших союзників Америки, погроза Трампа запровадити каральні мита проти будь-кого, хто спробує завадити йому захопити Гренландію, стала останньою краплею. На їхню думку, пише видання, розрив тепер неминучий.

За інформацією Politico, у приватних розмовах збентежені європейські посадовці називають прагнення Трампа анексувати суверенну територію Данії "божевільним" та "шаленим". Вони запитують, чи не підштовхнув його "бойовий запал" після епізоду у Венесуелі та заявляють, що він заслуговує на найжорсткіші заходи у відповідь з боку Європи за те, що багато хто вважає явною і невиправданою "атакою" на союзників по той бік Атлантики.

"Я думаю, що це сприймається як крок, що заходить надто далеко. Європу критикують за слабкість у відносинах із Трампом. У цьому є певна правда, але є червоні лінії", – сказав один європейський дипломат на умовах анонімності.

Високопоставлені європейські посадовці дедалі більше переконуються, що настав час визнати: Америка Трампа більше не є надійним торговельним партнером, а тим більше – союзником у сфері безпеки, і потрібно терміново дивитися в майбутнє. "У політиці США відбулися зміни, і в багатьох аспектах вони є постійними. Чекати, поки все минеться, – не вихід. Потрібно впорядковано і скоординовано рухатися до нової реальності", – вважає високопоставлений посадовець європейського уряду.

Як зазначає Politico, ця координація вже почалася, як і ширша дискусія про те, що буде далі.

Якщо не відбудеться радикальної зміни в підході Сполучених Штатів, цей процес, ймовірно, завершиться глибокою перебудовою Заходу, що порушить глобальний баланс сил. Наслідки можуть бути різними: від трансатлантичних економічних втрат через посилення торговельних конфліктів до безпекових ризиків, оскільки Європа намагатиметься оборонятися без допомоги США, не будучи до цього повністю готовою.

Politico припускає, що це також матиме ціну для США, наприклад, у вигляді втрати можливості проєктувати військову силу в Африці та на Близькому Сході без доступу до мережі баз, злітно-посадкових смуг та логістичної підтримки, яку зараз надає Європа.

Постамериканське майбутнє

Поряд із дискусією про торговельні заходи у відповідь проти США, зауважує видання, дипломати та урядовці в європейських столицях також обговорюють, до чого може призвести довгостроковий розрив відносин із Вашингтоном.

Politico наголошує, що для більшості така перспектива є болючою, адже вона покладе край 80 рокам мирної співпраці, взаємної підтримки та вигідної торгівлі і завдасть нищівного удару по НАТО в його нинішньому вигляді. Багато урядів хочуть врятувати те, що можуть, а лідерка італійських ультраправих Джорджія Мелоні намагається відновити відносини.

Але для деяких урядовців, зазначає видання, майбутнє західних союзників після відходу США уявити неважко. По-перше, європейські держави, включно з тими, що не входять до ЄС, як Велика Британія та Норвегія, більшу частину другого терміну Трампа працювали у дедалі ефективнішій групі, яка вже діє без Америки: так званій коаліції охочих підтримати Україну.

Радники з питань національної безпеки з 35 урядів підтримують постійний контакт, часто зустрічаються онлайн і особисто. Вони звикли шукати багатосторонні рішення у світі, де Трамп є значною частиною проблеми.

За словами людей, обізнаних з діяльністю групи, рівень довіри в цих колах загалом високий. І це відбувається не лише на рівні посадовців: національні лідери беруться до роботи і працюють у нових тісних форматах.

Лідери, серед яких прем’єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Фінляндії Олександр Стубб та прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, регулярно обмінюються повідомленнями – часто в одному груповому чаті.

Лідери в чатах

Протягом останнього року вони виробили добре відпрацьовану процедуру обміну повідомленнями на випадок, коли Трамп робить щось непередбачуване і потенційно шкідливе. "Коли події розвиваються стрімко, важко координувати дії, і цей чат є дійсно ефективним. Це багато говорить про особисті стосунки та їхню важливість", – розповів один із співрозмовників видання, знайомий з цією процедурою.

Ця "неформальна, але активна" домовленість відома як "Вашингтонська група" – на честь групи європейських лідерів, які торік у серпні відвідали Білий дім разом із президентом України Володимиром Зеленським.

Протягом останнього року їхній підхід здебільшого полягав у тому, щоб зберігати спокій і реагувати на політичні дії Трампа, а не піддаватися на провокаційні слова. Ця логіка сприяла просуванню мирного процесу в Україні, і "коаліція охочих" наблизилася до укладення мирного плану, який підтримали США, зокрема із американськими гарантіями безпеки для України. Це значне досягнення, зважаючи на те, що раніше Трамп виключав участь американських військових.

Але, наголошує Politico, бурхлива реакція Трампа на Гренландію тепер перехилила шальки терезів. М'який підхід до погроз американського президента відійшов у минуле. Навіть Стармер, який зазвичай є найобережнішим з лідерів, назвав погрозу президента щодо мит "неправильною", в тому числі, судячи з усього, під час прямої телефонної розмови з Трампом у неділю.

Криза в Гренландії змусила європейців замислитися, як рухатися далі без підтримки Америки.

"Коаліція охочих почалася з України, – пояснив інший дипломат. – Але вона створила дуже тісні зв'язки між деякими ключовими фігурами в столицях. Вони побудували довіру і здатність працювати разом. Вони знають один одного по імені, і їм легко зв'язатися і обмінюватися повідомленнями".

Чи взагалі потрібне НАТО?

На думку Politico, цей формат потенційно може стати основою для нового безпекового альянсу в епоху, коли США більше не підтримують НАТО та європейську безпеку. Нова угода не виключатиме співпрацю з Америкою, але й не вважатиме її гарантованою.

У чатах лідерів "Вашингтонської групи" також бере участь Зеленський, що додає ще один вимір дискусії. Україна на сьогодні має одну з найбільших армій серед представлених учасників, високорозвинену індустрію виробництва дронів та більший бойовий досвід, ніж будь-хто інший.

Хоча Україна вже давно прагне вступити до НАТО, зараз це може задаватися менш привабливим, ніж раніше, оскільки обіцянки Америки підтримати будь-які гарантії безпеки щодня стають все менш переконливими.

Politico вважає, що якщо поєднати військову міць України з військовою силою Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та інших країн, потенційна збройна сила "коаліції охочих" буде величезною і включатиме як ядерні, так і неядерні держави.

Хоча необхідність Європи захищати себе з меншою підтримкою з боку США є давньою темою для обговорення, останніми днями з Брюсселя надходить безліч ініціатив і заяв. Офіційно, зауважує видання, ЄС поставив за мету бути здатним захищати себе самостійно до 2030 року.

Тиждень тому європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс запропонував створити постійну армію ЄС чисельністю 100 000 осіб і відродив ідею створення Європейської ради безпеки з приблизно 12 членами, включно з Великою Британією. Фон дер Ляєн презентувала нову Європейську стратегію безпеки, хоча поки що було оприлюднено мало деталей.

Існує широка згода щодо того, що ці розмови про нову європейську архітектуру безпеки мають відбутися – і якомога швидше. Лідери ЄС зустрінуться особисто на надзвичайному саміті в найближчі дні, щоб узгодити відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії, хоча обговорення може вийти далеко за межі цього питання.

Оскільки Трамп має взяти участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, існує також можливість особистих переговорів між європейською та американською сторонами.

Після розмов з Мерцом, Макроном, Стармером і главою НАТО Марком Рютте фон дер Ляєн заявила в неділю, що європейці "залишаться непохитними" у своєму зобов'язанні захищати Гренландію. "Ми будемо протистояти цим викликам для нашої європейської солідарності з твердістю і рішучістю", – заявила вона.

З огляду на поточну ситуацію, зауважує Politico, також необхідно буде проявити творче мислення.

Джерело: Politico