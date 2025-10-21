Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл

Публікуючи черговий тижневик Дональда Гілла Том Купер не зміг оминути минулотижневі вибрики Трампа та спотворене висвітлення політики США з боку ЗМІ. Гілл своєю чергою констатував, що ЗСУ володіють ініціативою на Сумщині; попри певне просування росіян на Покровському напрямку, вони зазнають величезних втрат. Також він звернув увагу на успішні ураження воєнних та інфраструктурних об’єктів в окупованому Криму і в росії.

Вступ Тома Купера. Минулого тижня було поза межами абсурду спостерігати, як люди жадібно ведуться на всякі нісенітниці й дедалі нові шахрайства. Цього разу на тему "США збираються передати "Томагавки" Україні". І нібито "Томагавки" принесуть Україні перемогу, і угоду вже нібито узгодили. Брали інтервʼю в експертів одного за одним, і всі вони викладали свої вишукані висновки. На жаль, потім Пуддінг подзвонив Дампфу, і Дампф передумав… і всі інші фантазії…

…а тоді всі були ой-як здивовані, розчаровані й роздратовані…

…і зʼясувалося, що всі ці "плани" щодо "Томагавків для України" були лише ще однією партією… видавання бажаного за дійсне.

Це так само, як коли поважні, високопоставлені "журналісти" та "експерти" розповідають про "чергове бомбардування Ізраїлем Сектора Гази через порушення перемирʼя Хамасом" і про те, що "Хамас запізнився з передачею тіл заручників"… тоді як насправді Хамас бився з підтримуваними Ізраїлем бандами ІДІЛ, які нападають і грабують мирних жителів, і не міг витягнути тіла без того, щоб спершу отримати необхідні екскаватори та пальне для них.

Що не так з людьми, які так думають? Що не так з усіма представниками мейнстримних ЗМІ, які підживлюють таку істерію? Вони що, щоранку встають і бʼються лобом об найближчу стіну – для розваги?

Чи їм платять за те, щоб перевантажувати ефіри й кабельне телебачення потоком дурниць, які вони випорожнюють?

і чому хтось узагалі має далі терпіти таку поведінку?

…і чому так важко осягнути кілька простих істин?

Гаразд. Пуддінг не досяг своєї мети завоювати Україну. Але він підлаштував свою мету: тепер його мета – зруйнувати Україну, "роззброївши" її. Через знищення інфраструктури зробити її нездатною звільнити території, захоплені росією… Якщо маєте сумніви, подивіться, що лишилося від України будь-де на схід і південь від поточної лінії фронту, і що лишилося від її енергопостачання. Перевірте, скільки будинків і де ще цілі. Скільки працює підприємств. Який стан місцевого електро- й водопостачання. Каналізації. Скільки полів заражено нерозірваними боєприпасами та мінами…

…а якщо ви не розумієте, про що я, нагадаю, що тут, в Австрії та в Німеччині (а це лише два приклади), ми досі регулярно знешкоджуємо нерозірвані боєприпаси, що лишилися з часів Другої світової війни. Яка в цих місцевостях завершилася рівно 80 років тому.

Недостатньо? Тоді подивіться на економіку "південних" штатів США, зруйновану під час Громадянської війни в 1860-х роках: вона досі не відновилася повністю...

Отже, якщо Україна ще не зруйнована, а все гаразд, і я просто мелю нісенітниці, прошу дуже спробуйте пожити з сенсом і метою в тих частинах України, які "визволили" росіяни.

Далі. Війна в Україні, своєю чергою, полегшує життя Пуддінгу вдома. Він завжди може звинувачувати "війну", клясти "нацистів з НАТО" і "нацистів з України", вигадувати змови, ридати про "російську жертовність" і лаяти кого завгодно за все те, у чому насправді винен лише він сам. І він може далі нарощувати Росгвардію, підпорядковану лише йому структуру, створену для охорони його режиму (замість того, щоб відновлювати російські збройні сили).

Величезною мірою він може робити це саме завдяки власному підриву "Заходу" через корупцію. Додайте до цього західну жадобу наживи, некомпетентність і корупції, і стає абсолютно ясно: немає взагалі нікого, хто міг би його зупинити. Ніхто навіть не думає про те, щоб зупинити Пуддінга. Щонайбільше вони міркують у термінах "перемирʼя в Україні", аби повернутися до своїх повсякденних справ. І спокійно планувати наступну відпустку…

...що, серед іншого, залишає у Пуддінга вільні руки для продовження і навіть завершення геноциду українців у завойованих частинах України.

Звісно, можна заперечити, що ця війна і цей геноцид зв'язують активи Пуддінга, в сенсі російських збройних сил. Нібито це робить Пуддінга неспроможним ще більше розширювати свою імперію. Можна стверджувати, що внаслідок війни "руйнується" і російська економіка. Однак Пуддінг бачить ситуацію інакше. В його очах економіка існує, щоб слугувати його інтересам, а ці інші "активи" – сотні тисяч "зайвих" росіян, які гинуть у процесі, і передусім ці непотрібні збройні сили – виявилися нездатними "бодай" завоювати Україну. З погляду Пуддінга, ця "армія" і всі тисячі росіян, убитих у цій війні, отримали саме те, на що "заслужили" – за свої "провали".

Який же це "сюрприз": Пуддінг не має причин "погоджуватися" на будь-яке "перемирʼя", навіть думати про це. Абсолютно жодних стимулів для чогось подібного.

Стривайте. Це ще не "найкраще" в усій цій історії.

"Найкраще" в тому, що "Захід" має схожі цілі: з точки зору тих 100-200 персонажів, які фактично контролюють "Захід" (бо володіють 90–95% усього можливого), усе влаштовано ідеально. Тому що тепер росія загрузла, не "по коліна", а "по брови", у війні, яку не може виграти. Вона "виключена" як потенційна загроза (для "Заходу") на десятиліття вперед.

Справді, росія Пуддінга ідеально пасує задумам нашої власної олігархії. Бо допомагає відволікати увагу від їхніх власних операцій: варто лише згадати "загрозу російського вторгнення" і дивіться, як охоче всілякі президенти, канцлери і премʼєри розтринькують гроші платників податків на купівлю застарілої зброї. І це лише один приклад. Додайте демонтаж плюралізму, придушення особистих свобод, а потім "нелегальних мігрантів" і всі інші "загрози", і матимете повну картину. Це чудово відволікає увагу навіть від нашої власної співучасті в геноциді палестинців з боку Ізраїлю.

"Бо вони всі терористи" й "заслуговують на це", звісно.

Крім того, росія Пуддінга досі є ідеальним джерелом всіх своїх мінеральних ресурсів. Зараз їх навіть дешевше отримувати, принаймні для тих, хто купує, аби потім перепродати в ЄС. За значно вищими цінами.

Бо це збільшує прибуток.

Але ні. Винен я або такі, як я. Тепер я, бачте, скочуюся до конспірології і страждаю від параної стосовно Дампфа та таке інше...

Гаразд. Добре. Так і є. І вам стане легше, якщо ви дійдете того ж висновку, тільки не забудьте потім зробити здивовані очі, скільки з-поміж наших славних "демократизаторів" і "людей, що дбають про добробут своїх націй" у ЄС готові поступитися (і яким чином), аби дозволити Пуддінгу дістатися до Будапешта на зустріч із Дампфом, "всупереч" санкційному режиму ЄС і всупереч ордеру МКС на арешт. До того ж речниця ЄС Анніта Хіппер вже поспішила "підтвердити", що "окремі країни ЄС можуть робити "винятки з заборони на вʼїзд", хоча насправді ні Пуддінг, ні його міністр закордонних справ Лавров не підпадають під жодні індивідуальні заборони на вʼїзд до ЄС.

Еге ж, я (знову) розпалююсь з приводу політики і нібито не можу тверезо аналізувати (особливо цю війну), доки ви намагаєтеся дізнатися про війну.

...бо політика ведення агресивних війн, звісно, не має жодного стосунку до агресивних воєн. І між ними немає жодного звʼязку. Авжеж. Будь-що, тільки не тверезе мислення і прості висновки, підкріплені фактами.

Передаю слово Дональду Гіллу...

Сумщина. Україна бомбардувала Олексіївку. Згодом російські дрони атакували українські позиції в центрі села. За межами Костянтинівки 225-й штурмовий полк полює на російську піхоту на відкритій місцевості та серед дерев.

Командир 95-ї десантно-штурмової бригади каже, що Україна володіє ініціативою в Сумській області. росія намагається перекидати війська і запаси на свої позиції на лінії фронту, але зазнає великих втрат від дронів. Українці проникають групами по 2-3 бійці в тил росіян і займають там оборонні позиції, але для виживання потрібні навчені люди, а підготовка забирає час. Коли росіяни дізнаються про їхню присутність, намагаються вибити їх неорганізовано і наштовхуються на українську артилерію та дрони.

Ці наступальні дії призвели до менших втрат у 95-й бригаді, ніж коли вона утримувала оборонні позиції. Одна з причин – часта зміна позицій, що ускладнює відстеження їхнього розташування. Це може бути складніше в зимові місяці, коли менше листя.

КАБів багато, але здебільшого вони б’ють по артилерії та ППО й не надто ефективні та точні через РЕБ. Місця запуску КАБ відомі, пуски фіксують радари. Це дає 40 секунд попередження, і бійці встигають укритися. Коли запускають балістичні ракети, у них лише 5 секунд від сповіщення.

95-та бригада у складі корпусу вже три місяці. Командири, якім вона підпорядковується молодші, але на Сумщині воює загалом так само, як і раніше, оскільки не проводить спільних дій з іншими бригадами свого корпусу. В бригаді сильна команда повітряних БпЛА, але роботу з наземними дронами вона лише починає. Їх артилерія лідирує серед усіх бригад за кількістю знищених живої сили та техніки. У Курській області вони вистрілювали 500 снарядів на день, а зараз на Сумщині – кілька сотень щодня. Поповнення з навчальних центрів прибуває краще підготовленим, ніж раніше, але бригада все одно проводить ще 15 днів підготовки, перш ніж відправляти їх у бій. Середній вік у бригаді, ймовірно, 35-40 років.

Куп'янськ. У Куп'янську межі сірої зони позначаються українськими обстрілами та ударами дронів.

Через місяць після просування на північ від Піщаного і після того, як росіяни (буквально) витратили на це цілу дивізію, вони зайшли в село.

Біля Піщаного – знайома історія. російський боєць просить евакуації через поранення. Командири наказали йому залишатися на місці. Він без їжі і п’є воду з болота. Кожного, хто відступає, зустрічає боєць із позивним "Сафон". Він наказує повернутися на фронт. Якщо відмовляються – розстрілює.

Інший росіянин, що відстав від своєї групи, зрештою наздогнав їх. Усі вже були мертві. Відео закінчується звуком дрона.

Терни. 63-тя бригада полює на росіян у лісі та на відкритій місцевості і перехоплює російські дрони. Україна продовжує бомбити мости через річку Жеребець. Десятихвилинне відео роботи 3-ї штурмової бригади із зачищення будівлі між Новоселівкою та Шандриголовим.

Сіверськ. Український наземний дрон доставляє протитанкову міну в російський бункер.

Торецьк. Бої на північній околиці Щербинівки. російські бронетанкові атаки з Яблунівки і далі провалюються. 93-тя бригада працює проти них повітряними і наземними дронами. Добірка ударів українських дронів по росіянах свідчить про зростання сірої зони.

Покровськ. Та сама погода, що заважає українським дронам, полегшує прохід української техніки з постачанням у Покровськ, бо вона так само заважає російським дронам. росія розпочала штурм 16 одиницями техніки і втратила 15 машин та 78 піхотинців. За три дні інший наступ призвів до втрати 17 машин і "десятків" убитих, згідно з російським звітом. росіяни зруйнували аміакопровід, сподіваючись, що хмара газу зруйнує українську оборону. Це справді затримало підкріплення, але не зупинило дрони та артилерію. 9 росіян ліквідовано на південний схід від Затишка. 16 російських бронетранспортерів та два мотоцикли знищено під час руху на північ, не доїхавши до лінії фронту.

У самому Покровську російські групи змогли проникнути в будівлі на заході та півдні міста. Україна намагається їх вибити і провела обмежену контратаку в Звірові, щоб перерізати їхній маршрут проникнення. росіяни змогли прорватися до Новопавлівки. З Удачного вони відправляють малі групи до гірничого майданчику на півночі.

До речі: російські аналітики переконані, що 90% їхніх груп проникнення взагалі не доходять до цілей.

РЕБ-перешкод у Покровському секторі багато, але дрони без оптоволоконного керування все ще можна успішно застосовувати. Це видно на відео, знятому за 3 км на захід від Миролюбівки, де МТ-ЛБ витратила 13 хвилин на відстань, яку мала б пройти за дві.

У російському пункті збору поранених п'ять загиблих і один поранений. Відеозапис російського загиблого в полі.

Ще кадри з механізованого штурму 9 жовтня.

Полковник Максим Марченко командував тактичною групою "Покровськ" до її розформування в липні під час переходу армії на корпусно-бригадну структуру. Повідомлялося, що Марченко не дослухався до вищого командування, через що були зайві втрати, і не доповідав реальну обстановку – лише те, що, як йому здавалося, хотіли почути.

Наразі Корпус "Азов" висвітлює активність інших підрозділів, що діють на Добропільському виступі, але жоден із його підрозділів там не воює. Командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол дає завдання для штурмових і десантних підрозділів до прибуття Сирського, який перебирає особисте командування. За словами одного з полковників, накази Сирського часто марні, бо після їх віддання він від’їжджає, а обстановка змінюється. Його присутність нівелює сенс корпусно-бригадної реформи: ніхто не командує власними частинами, а стратегії ведення війни немає.

Полковник також сказав, що росіяни зазнають великих втрат, алелише 30% оголошених Україною успіхів відповідають дійсності.

Інакше кажучи: "ЗСУ Сирського" залишаються в силі…

Великомихайлівка. росіяни просунулися на 7 км у напрямку Привілля і знову зайшли в Олексіївку, але решта сектора залишалася досить стабільною, незважаючи на бої вздовж фронту.

Запоріжжя. На додачу до звільнення Малих Щербаків два тижні тому, 33-й штурмовий полк і 24-й батальйон "Айдар" зачистили Щербаки та частину Степового.

19 серпня Україна за допомогою дронів знерухомила російський поїзд за 30 км від лінії фронту, і знищила цистерни з пальним, які він тягнув. Уламки заблокували колії, і досі не прибрані через активність дронів. Сама залізнична лінія також потребує ремонту. З огляду на небезпеку росіяни не розчищають завали. Вони продовжують використовувати Керченський міст і прибережну залізничну гілку, яку вони завершили в квітні 2024 року, за 75 км від лінії фронту.

росія та Україна погодили зони припинення вогню для відновлення ліній електропередач, що живлять потужну Запорізьку АЕС, і були пошкоджені під час попередніх бойових дій. З моменту окупації об'єкта росією в березні 2022 року підключення до електромережі переривалося десять разів. Десятий випадок стався 23 вересня і виявися найтривалішим. Електроенергія потрібнра для циркуляції охолоджувальної води та живлення систем безпеки; резервні дизель-генератори забезпечували електропостачання.

Херсонщина. Український дрон скидає боєприпас на склад на Кінбурнській косі і відлітає.

російський дрон атакує автомобіль у Херсоні, а інший дрон спостерігає за цим. На людину в місті скидають гранату.

З травня 2024 року російські оператори дронів постійно цілять у цивільних. З довоєних 300 000 мешканців Херсона залишилося близько 70 000, і багато хто живе під землею. Населення правого берега з довоєнних 500 000 скоротилося до 145 000. 18-хвилинне відео описує ситуацію в Херсоні та прилеглому регіоні.

росіяни посилюють атаки на автомагістралі, що ведуть до міста, сподіваючись повністю перерізати автомобільний рух. Сітчасті тунелі, які були зведені в деяких районах міста, потрібно встановлювати і над трасами. У серпні влада закликала цивільних не користуватися автошляхами без крайньої потреби. Потяг прибуває до Херсона й відправляється з нього раз на добу, на російських каналах лунають заклики атакувати його і повністю ізолювати місто.

Місцевий репортер носить детектор дронів, який також відображає відеосигнал, яким користуються російські пілоти для керування своїми дронами. Пішоходи мусять стежити під ногами за пелюстковими мінами, які скидають, і водночас прислухатися до шуму дронів у повітрі. Інтервʼю з директором департаменту сільського господарства Херсона перериває дрон. Північна частина Херсона небезпечна, але не настільки, як південна половина міста. Відкрився новий ресторан із деревʼяними рейками на вікнах для захисту від осколків; журналісти тримають детектор дронів просто на столі.

Комендантська година починається із заходом сонця, коли відбувається більшість атак дронів. О 4:30 ранку іноземний репортер записує вибухи за вікном. Навіть у навушниках із шумозаглушенням вібрації будять.

Після відступу російських військ багато українських фермерів загинули або отримали поранення під час розмінування та знешкодження нерозірваних боєприпасів. Херсонщина має родючі ґрунти, але значна частина земель залежить від каналів для зрошення, а канали порожні, оскільки росіяни зруйнували Каховську дамбу. Під ударами опинилися будівлі й техніка на фермах, як і самі фермери. Олександр Гордієнко боровся за свою землю й господарство, доки у вересні не загинув від удару дрона.

Крим. Було здійснено атаку на електростанцію в Сімферополі та підстанцію.

Під час атаки українських БпЛА на нафтобазу "Гвардійське" росіяни збили власний Су-30СМ. Атаковано авіабазу "Гвардійське" та нафтобазу поблизу.

Супутникові знімки раніше знищених нафтових резервуарів у Феодосії та нових руйнувань після двох жовтневих ударів.

Через знищення сховищ палива в Криму та труднощі з постачанням пального на півострів, Крим найбільше страждає від дефіциту пального.

Чорне море. Після десяти місяців випробувань Україна застосувала швейцарську ракету "Рута" проти морської бурової платформи на відстані 250 км. За різними звітами, її дальність становить 300-500 км, а швидкість – 800-990 км/год. Вона використовує оптичне термінальне наведення і не залежить від супутників для навігації. У разі застосування для розвідки може приземлятися за допомогою парашутів і повітряних подушок. Має модульне корисне навантаження, заявлене в діапазоні від 10 кілограмів до 100 кг. Через швейцарські закони про постачання зброї сторонам конфлікту, її виготовили за межами Швейцарії, ймовірно, в Україні.

росія. У червні відбувся один удар по російській енергетиці, у липні – два, а від серпня – 58 атак. Більшість ударів здійснюють силами 20-30 дронів, але на початку жовтня була операція із застосуванням 300 дронів. Один із навігаційних інструментів – камера, що звіряє особливості місцевості з попередньо завантаженою картою.

Україна намагається створити дефіцит бензину та дизельного палива, що ускладнить заправку російських броньованих та логістичних машин. Пошкоджено 21% їхніх переробних потужностей, а ціна на бензин зросла приблизно на 10%.

З 1 червня було 18 атак на насосні станції трубопроводів, 32 – на НПЗ, 5 – на нафтобази та 6 – на експортні термінали. Нафта і газ становлять 25,4% доходів росії. Удари по енергетичній інфраструктурі не лише зменшують продажі росії, а й змушують її витрачати великі кошти на ремонт.

Було пошкоджено Саратовський НПЗ. Є кадри, як дрони FP-2 влітають в нафтові резервуари в Гвардійському. Горів НПЗ у Волгограді. Палав Новокуйбишевський НПЗ, Оренбурзький газопереробний завод теж спалахнув вночі після удару. Вранці димів НПЗ "Башнєфть-Уфанафтохім".

Було вражено підстанцію в Нижньому Новгороді, підстанцію "Балашовська" у Волгограді та підстанцію "Вешкайма", яка з'єднує чотири інші енергосистеми.

Атаки на електромережу перевантажують іншу інфраструктуру, по якій ударів не було. Наразі дефіцит потужності становить 9% – 25 ГВт, і зростає через перевантаження мережі, зношене обладнання та санкції, що обмежили постачання обладнання. Підстанція в Самарі зайнялася через коротке замикання в трансформаторі. Підстанція в Березниках спалахнула через перевантаження, а не внаслідок атаки дронів.

На хімзаводі "Авангард" сталася потужна детонація, ймовірно через внутрішню аварію.

Вугільна галузь росії втратила цього року 2,8 млрд доларів – удвічі більше, ніж торік. Закрилися 23 вугільні компанії (13% від загальної кількості), ще 53 – на межі закриття. Ціни на вугілля впали на 78% порівняно з піками 2022 року, і російські експортери змушені продавати його зі знижками.

Кошти, які росія витрачає на війну, можна було б використати на модернізацію інфраструктури.

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3