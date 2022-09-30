Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Відоме видання WIRED, що спеціалізується на технологіях, опублікувало цікаву статтю про можливі способи пошкодження трубопроводів NORD STREAM в Балтійському морі та чому росія може бути зацікавленою в цьому. А головне - яку загрозу це несе іншим важливим підводним енергетичним об’єктам та інтернет-зв’язку.

Газопроводи Nord Stream – грандіозні об’єкти інфраструктури. Труби, які простягаються понад 1200 кілометрів з росії, через Балтійське море до Німеччини, можуть транспортувати до 110 мільярдів кубічних метрів газу, що достатнього для 26 мільйонів будинків. Тільки трубопровід Nord Stream-1 складається з 202 000 величезних частин труб. Кожна секція має довжину 12 метрів і містить труби, в яких використовується близько 4 сантиметрів сталі, що покрита 11 сантиметрами бетону. Труби не можуть розірватися чи пошкодитися.

Підозрюють росію. Але доказів поки що замало

Тож коли 26 червня тиск в одній із труб "Північного потоку" впав, забили тривогу. Влада Данії наказала кораблям триматися подалі від труб, оскільки метан проникав в море. Через кілька годин виявили ще два витоки, один у Nord Stream - 2 і другий у Nord Stream - 1. Тепер влада підозрює, що це диверсія. "Ми не говоримо про нещасний випадок", - заявила Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії.

Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії, вважає, що витоки можуть бути результатом "диверсії". Вона заявила, що будь-яке "умисне порушення" енергетичної інфраструктури "призведе до найрішучішої відповіді". Представники НАТО погоджуються: США пообіцяли підтримку і допомогу Європі в тому, щоб з'ясувати, що насправді сталося. Однак ці інциденти викликали побоювання щодо атак на критично важливу інфраструктуру та захист систем безпеки, які забезпечують світ паливом. Інцидент стався на тлі скорочення росією постачання газу до Європи, великі частини континенту на порозі енергетичної кризи взимку.

Хоча офіційні особи і зазначають, що витік міг бути навмисним, наразі поки дуже мало доказів про це. Військові польоти над регіоном показують бульбашки газу на поверхні шириною більше кілометра, а шведські сейсмічні експерти стверджують, що вибухи таки відбулися, оскільки вони зафіксували поштовхи, як при землетрусі магнітудою у 2,3.

Підозра впала на росію, яка частково володіє трубами. Україна заявила, що це "терористична атака", а німецька газета Der Spiegel повідомила, що ЦРУ попередило німецьких чиновників про можливі атаки на балтійські трубопроводи кілька тижнів тому. (Праві коментатори в США та один польський депутат звинуватили США в причетності після того, як у лютому президент Джо Байден заявив, що "покладе кінець" "Північному потоку-2", якщо росія вторгнеться в Україну).

"Це класичний російський підхід до гібридної війни", — каже Ханс Тіно Хансен, генеральний директор Risk Intelligence, данської охоронної фірми, яка займається морськими питаннями. Хансен стверджує, якби росія атакувала газопроводи Nord Stream, то вона би "повністю заперечувала" це. Оскільки росія частково володіє інфраструктурою Nord Stream, люди сумніваються, що вона стоїть за будь-якими атаками на неї (кремль назвав припущення про свою причетність "дурними".) "Вона (росія – ред.) демонструє, що наважилася атакувати енергетичну інфраструктуру морського дна, з трубопроводами, таким чином посилає сигнал про те, може атакувати та знищити будь-яку енергетичну інфраструктуру в Європі", – сказав Хансен.

Диверсантів шукатимуть. Росія має можливість вести підводну війну

Європейські слідчі та розвідка намагатимуться з’ясувати, хто чи що спричинили вибухи. Ймовірно, це відбудеться у кілька кроків, наприклад, буде перевірка даних з території, в тому числі сейсмічних даних, та інші датчики, буде перевірка усіх комунікацій навколо інциденту, дослідження трубопроводів, на предмет слідів умисного руйнування.

Жодна з труб не працює — "Північний потік-1" був призупинений на ремонт у серпні, а "Північний потік-2" офіційно не відкрили після того, як Німеччина припинила його підтримку перед повномасштабним вторгненням росії в Україну наприкінці лютого, — але в обох трубах був газ. Усі три витоки сталися близько один від одного, біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі. Острів оточений Данією на заході, Швецією на півночі та Німеччиною та Польщею на півдні. Витоки відбуваються в міжнародних водах, але також у виключних економічних зонах Данії та Швеції. "Тут - мілина, у середньому близько 50 метрів у цьому регіоні", — повідомив Юліан Павлак, науковий співробітник Університету Гельмута Шмідта та Німецького інституту оборонних і стратегічних досліджень.

Джерела зі служби безпеки припускають, якщо атаки були навмисними, їх могли зробити безпілотні підводні дрони скинути чи встановити міни, або установили водолази з човна, або ж вони були закладені в трубопровід зсередини. "Ми досі не знаємо походження цих вибухів та те, як вони виникли — чи виникли вони ззовні чи зсередини трубопроводів", — говорить Павлак. У процесі, який називається "шкребковим", машини для очищення та перевірки могли відправити по трубах з росії в напрямку Німеччини. Можливо, ці "шкребки" переробили для нападу.

Ще в 2007 році, перед будівництвом першого газопроводу Nord Stream, в описі проекту Шведським агентством оборонних досліджень (FOI) було прописано попередження про можливі вибухи труби у разі тероризму. "Незважаючи на бетонне покриття, трубопровід досить вразливий, і одного водолаза було б достатньо, щоб встановити вибуховий пристрій", — йдеться в повідомленні. "Однак вплив такої дії, ймовірно, буде досить малим, і, швидше за все, незначний інцидент такого типу не призведе до великого вибуху".

"Вони [росія] мають можливості вести підводну війну, за допомогою водолазів, а також за допомогою міні-субмарин і безпілотників", — говорить Хансен. Однак підтвердження чиєїсь відповідальності не обов’язково пряме. Мілина біля Nord Stream труби свідчить про малоймовірність великих підводних човнів поблизу, оскільки їх би легко запримітили.

Павлак каже, що будь-які судна в цьому районі потенційно можуть виявити інші, які могли б зробити пошкодження. Підводні датчики можуть помітити все, що рухається що у цьому районі, але незрозуміло, де саме воно знаходиться. "Балтійське море не заповнене датчиками і НАТО не може знати про кожен рух", — стверджує Павлак. "Ні на поверхні, але особливо на морському дні, досі неможливо відслідкувати в будь-який час і в будь-якому місці, що саме там рухається, і що саме там відбувається".

Однак інциденти Nord Stream привертають увагу з точки зору захисту важливих об’єктів інфраструктури. В останні роки кібератаки зупинили нафтопродуктопровід Colonial Pipeline США, припинивши постачання палива. А перед повномасштабним вторгненням росії в Україну російські хакери тестували країну як полігон для кібервійни, вимикаючи електромережі за допомогою свого коду.

Підводна інфраструктура може бути особливо вразливою до пошкоджень — через природні причини, такі як землетруси, або фізичні атаки. Після прориву труб Nord Stream у вівторок величезні обсяги газу вилилися в море, фактично спричинивши "безпрецедентний" вплив на навколишнє середовище. "Ми говорили протягом багатьох років, що нам потрібно зайнятися безпекою енергетичної інфраструктури, а також усього підводного", — говорить Хансен. А це - безліч інтернет-кабелів, що простягаються тисячами кілометрів по всьому світу та підтримують мільярди людей онлайн.

У січні глава збройних сил Великобританії попередив, що російські підводні човни загрожують підводним кабелям. "росія розширила можливості, щоб поставити під загрозу ці підводні кабелі та потенційно використовувати ці підводні кабелі", — сказав адмірал Тоні Радакін.

Хансен стверджує: є дві відправні точки для захисту підводної інфраструктури. Спершу - розробити способи автоматичного виявлення несправностей і проблем з обладнанням, а потім - обладнання, таке як підводні дрони, що здатні добратися до об’єктів та перевірити їх, коли сталася аварія. Можливо, ці заходи вже здійснюються. Прем’єр-міністр Норвегії заявив, що країна посилить військовий захист своєї енергетичної інфраструктури.

Джерело: Wired