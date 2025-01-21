Про глибокі удари обох сторін. Як це росіяни не влучили в "суперсекретну базу НАТО" на глибині 900 м? – Том Купер і Дональд Гілл

Том Купер традиційно опублікував тижневик Дональда Гілла про ситуацію на фронтах російсько-української війни. Він зробив свої коментарі щодо повітряно-ракетної війни, а Дональд Гілл проаналізував ситуацію на фронтах, останні дипломатичні події в США, що напряму стосуються України, а також процитував економіста Андерса Ослунда, який стверджує, що восени цього року стагфляція зжере всі ліквідні резерви росії.

Повітряно-ракетна війна. Принаймні номінально, минулий тиждень був переповнений повідомленнями про українські безпілотні та ракетні удари по південно-західній росії, а також про пов'язані з ними удари по російському радару спостереження "Небо", щонайменше одній (ймовірно, двом) ЗРК С-400 та кільком іншим ЗРК.

Наскільки можна оцінити на сьогодні, щонайменше чотири склади нафтобази в російській федерації загорілися і продовжують горіти, деякі з них з 14 і 15 січня, інші два з 17 і 18 січня. У цій частині все було "добре і тепло", поки, як зазвичай, не з'явилася новина про те, що СБУ змінила цілі...

Уламки російського радара спостереження "Небо", який, за повідомленнями, був збитий трьома українськими ударними БПЛА.

Що стосується російської кампанії ударів з використанням безпілотників і крилатих ракет: вона також проводиться, і тим часом регулярно вражає цілі в Києві. Різниця полягає в тому, що кількість розгорнутих ударних БПЛА типу "Шахед", "Герань" і подібних до них залишається відносно низькою (близько 40-50 на день), тоді як удари крилатими ракетами відбуваються приблизно "раз на два тижні". Звісно, балістичні ракети все ще розгортаються "за першої-ліпшої нагоди" і якщо не для чого іншого, то для поширення в соціальних мережах фейкової новини про те, що одна з них вбила "данського інструктора з F-16 у Кривому Розі".

Я був лише здивований, що це не сталося через влучання в суперсекретну базу НАТО, побудовану, звісно, ще за радянських часів – на глибині понад 900 метрів під землею. Але потім я згадав, що кожен дурень має щось, що робить його/її щасливим. Отже, дозвольте мені завершити цей вступ наступним чином: якщо це допомагає російським військовим зусиллям, добре. Нехай вони витратять стільки ракет і електронів на "вбивство" ще "500-1000 данських інструкторів F-16", скільки зможуть...

Курська область. російські атаки цього тижня показали, що Україна змогла зачистити територію на захід від Малої Локні, а також село Погребки. Схоже, була спроба прорвати прикордонну оборону біля Успенівки, яка була ліквідована. А Су-25 здійснили кілька ракетних ударів, що раніше було завданням вертольотів. Кількість обстрілів бомб УМПК залишається набагато меншою, ніж у жовтні.

Під Успенівкою було знищено російський МТЛБ. Пізніше в тому ж місці було втрачено ще кілька бронемашин. Не виключено, що вони намагалися прорвати прикордонну оборону.

росія втратила понад 15 одиниць техніки між Дар’їно та Новоіванівкою. За 3 км на південь від Новоіванівки було знищено БМД-4.

Україна втратила Бредлі під час контратаки на південний захід від Малої Локні.

За 5 км на захід від Малої Локні бійці 8-го полку спеціального призначення вели восьмигодинний бій з північнокорейцями, поки їх не евакуювали.

Північнокорейські війська атакували позиції 8-го ССО (8-го полку спеціального призначення ЗСУ).

російська артилерія обстрілює українські сили в центрі Погребків. Потім вони провели термобаричні обстріли ТОС-1 по північно-західному та південно-східному кутах села.

російський артилерійський обстріл у Черкаському Поречному.

російський Су-25 випустив ракети на південний схід від Мартинівки.

російський авіаудар був нанесений за 2 км на північний захід від Гуєво.

У російському повідомленні з розмитим відео йдеться про знищення "західної радіолокаційної системи протиповітряної оборони". Стоп-кадри дозволяють припустити, що насправді це може бути північнокорейська система протиповітряної оборони. Місце, де сталася атака, не вказано.

Харківщина. Український загін заходить у Глибоке під прикриттям вогню. Наприкінці відео росіяни кидають навчальний заряд у підвальні сходи. Сподіваємося, що українських солдатів там вже не було, оскільки з підвалу цю позицію неможливо було захистити.

Те ж саме стосується і росіян, які ховаються в підвалах. Якщо підступи до позиції не прикриті вогнем, то позиція стає смертельною пасткою. Це знесення відбулося біля південного краю пустиря, всього за 250 метрів від агрегатного заводу.

На схід від Вовчанська прикордонний підрозділ захопив шістьох росіян.

Куп'янськ-Сватове. росіяни змогли посилити свій контроль над Дворічною і тепер повністю контролюють східну частину села. За 4 км на захід від села український БТР підірвався на міні.

За три кілометри на південь від Дворічної росіяни, схоже, цього тижня не розширювали свою переправу через річку.

За 9 км за лінією фронту знищено російську гармату.

На південь від Піщаного росія досягла невеликих успіхів завдяки широкомасштабним атакам, яким протистояли безпілотники.

Терни. За 2500 метрів на захід від Іванівки знищено українську БМП. Україна обстріляла російські позиції одразу за селом.

63-тя бригада знищує російські безпілотники за допомогою дробовиків.

Бахмут (Часів Яр). російські цілі в місті знищені.

російські солдати встановили контроль над заводом з виробництва нафтопродуктів. росіяни обстріляли українські позиції за кілька кварталів на південь від заводу. Незабаром після цього вони атакували в тому ж місці, і Україна дала відсіч.

Торецьк. Українські безпілотники атакують російські об'єкти, які продовжують здобувати перемоги, але зі значно меншою швидкістю, ніж минулого тижня. Обстріляні росіяни в лісосмузі.

Покровськ. росія продовжує просуватися на захід від Покровська, захопивши Піщане та Котлине. На сході вона також продовжує наступати у напрямку Єлизаветівки.

Леопардів, якими керують нові екіпажі, продовжують знищувати, цього разу в Покровську.

Ще одного Леопарда покинули і знищили в Котлині.

Українська авіація завдала удару по будівлі в Новогродівці.

російська колона з п'яти одиниць техніки рухалася на Єлизаветівку. Її атакували за 1500 метрів на південь від села за допомогою артилерії та безпілотників. Штурму вдалося досягти села, але машини були знищені одна за одною.

За 4 км на північ від Воздвиженки російська атака зустрінута українським вогнем.

Збито чергову партію російських розвідувальних безпілотників.

Командир окремого батальйону "Вовки ДаВінчі" повідомив, що майже у всіх випадках їм вдається утримувати свої позиції і вони змушені відступати лише тоді, коли нові підрозділи зліва і справа відступають, а його власному підрозділу загрожує оточення. Він додає, що навіть коли батальйони відокремлюються від недосвідченої нової бригади і приєднуються до іншої досвідченої бригади, вони стають проблемою через погану підготовку і керівництво.

Втрати російської техніки і особового складу через артилерію і безпілотники є високими, але не завжди помітними. Минулого тижня з'явилася карта, на якій було позначено дорогу з 22 знищеними автомобілями. Це 3,5-хвилинне відео показує, як тією ж дорогою проїжджають у той самий період часу. Окрім загиблих і поранених на узбіччі дороги, на ньому видно 36 знищених автомобілів, деякі з них все ще горять.

російські солдати в багатьох частинах вже давно скаржаться на те, що їх відправляють на штурм ще до того, як вони оговтаються від поранень. Така практика склалася через величезні втрати, нестачу замін, нечесну звітність перед начальством і бюрократичну тяганину. Нещодавно читач поскаржився на те, що українські оператори безпілотників атакують поранених російських солдатів всупереч Женевській конвенції. Оскільки він перебував у безпеці у себе вдома, концепція екзистенціальної боротьби не була для нього зрозумілою, і він вважав, що дозволити пораненому солдату вилікуватися і знову атакувати – це правильно. В абсурдному прикладі, що демонструє необхідність атакувати поранених росіян, які не здалися в полон, росіян на милицях відправили зайняти позиції на лінії фронту за 3 км на південний захід від Новотроїцького. Імовірно, читач дозволив би їм зайняти оборонні позиції, оскільки вони вже були поранені. На щастя, українські захисники зробили логічний вибір у світі реальності та атакували їх за допомогою безпілотників.

Андріївка. Незважаючи на обстріли та наступ росіян з флангів, Україна все ще утримує Дачне. Залишається тільки з'ясувати, чи буде ця окупація виправданою.

росія провела традиційні ракетні та артилерійські обстріли в Дачному. Також були обстріляні Костянтинопіль та позиції на південь від Старих Тернів.

За 3,5 км на південь від Розлива російські БМП наїхали на міни.

Велика Новосілка. Нескучне було першим селом, звільненим у цьому секторі під час літньої наступальної операції 2023 року. російські солдати підняли прапор над будівлею школи, єдиною багатоповерховою будівлею в селі. Невдовзі вони підняли прапор у Времівці. У центрі Великої Новосілки знищено український пікап. Саме місто було обстріляне кількома ракетними та термобаричними ударами, а оточені російські війська залишили лише 2-кілометровий розрив, через який українські захисники могли відступити.

Нещодавно в полон потрапили двоє солдатів підрозділу територіальної оборони. Командир російських військ віддав наказ по рації розстріляти їх. Українці почули наказ і побігли, але були застрелені. Українські військові спостерігали за вбивствами і вистежували відповідальних за них. Сили спеціальних операцій вийшли на їхні позиції і вбили кількох, а решту взяли в полон. Двоє із захоплених брали участь у розстрілах, а деякі з полонених дають свідчення про цю подію.

росія. Шведський економіст Андерс Ослунд стверджує, що стагфляція (інфляція плюс мінімальне зростання) наближається до росії, і восени 2025 року у них закінчаться ліквідні резерви. Він також сказав, що продажі нової нерухомості впали на 50%, а два найбільші девелопери майже збанкрутували. Ціни на продукти харчування та побутову хімію за рік зросли на 22,1%. Якщо додати товари та послуги тривалого користування, то загальна інфляція становить десь 12-22%, що значно перевищує офіційні 9,5%.

З 2022 року загальна сума кредитів для всіх російських компаній становить $415 млрд. російський уряд змусив банки кредитувати оборонні компанії на 210-250 мільярдів доларів за пільговими ставками, навіть якщо вони мали погану кредитоспроможність. Ці кредити є ризикованими і можуть спричинити кредитну кризу. Враховуючи інші позабюджетні витрати на війну, не виключено, що гроші, витрачені на війну, вже почали зменшуватися. Вони неодмінно зменшаться, коли будуть витрачені останні ліквідні резерви.

росії потрібен тантал для виробництва високоякісних конденсаторів.

Через шість днів після ураження складу авіаційного пального на авіабазі Енгельс пожежі зменшилися, тому Україна завдала ще одного удару, і наступного дня він все ще горів. Загалом було пошкоджено 8 з 56 резервуарів. У Тамбові та Тулі постраждали лікеро-горілчані заводи. Також у Тулі через коротке замикання електромережі сталася пожежа в лікарні, де лікувалися призовники. Постраждала нафтобаза у Воронежі. Постраждав нафтопереробний завод у Казані, а також ще один нафтопереробний завод у Саратові. У Брянську був уражений хімічний завод.

За повідомленнями, під Краснодаром були спалені вежі зв'язку.

Дипломатія. Наступний держсекретар США заявив, що Україна має піти на поступки і що заява Байдена про підтримку України стільки, скільки буде потрібно, є нереалістичною. "В Україні не закінчуються гроші, в неї закінчуються люди, – сказав він. – Якщо ми хочемо бути чесними щодо припинення цієї війни, справжня дипломатія вимагатиме поступок від кожної сторони, яка бере участь у цих переговорах". Він згадує про небезпеку встановлення миру, коли путін знову накопичує сили для нападу через чотири або п'ять років. Він все ще підтримує закон, де він був співавтором як сенатор, який говорить, що США не можуть вийти з НАТО без схвалення Конгресу. Для контексту його повна відповідь на обидва питання.

Колишній радник Трампа з національної безпеки каже, що Трамп хоче, щоб війна закінчилася за будь-яких обставин, що є поганою новиною для України. Він каже, що чим довше тягнуться переговори, тим більше шансів, що лінії припинення вогню стануть постійними кордонами, а будь-який постійний мир буде розглядатися росією як тимчасовий.

У результаті внутрішньопартійної суперечки республіканець Майк Тернер, рішучий прихильник України, був зміщений з посади голови Спеціального комітету Палати представників з питань розвідки. У квітні минулого року він заявив, що деякі республіканці повторюють російську пропаганду: "Ми бачимо, що з росії безпосередньо надходять спроби замаскувати антиукраїнські та проросійські повідомлення, деякі з яких ми навіть чуємо, як вони виголошуються в залі засідань Палати представників". Його замінить Рік Кроуфорд, який має кращі стосунки з правими з MAGA. Ця зміна має мало спільного з Україною, але вона, ймовірно, вплине на українську політику.

Індія приєдналася до Китаю, заборонивши російським суднам тіньового флоту заходити до своїх портів. Вони розраховують на двомісячний пільговий період, оскільки знаходять інші джерела нафти і ведуть переговори з кількома країнами Близького Сходу. Вони також приймають нафту з росії, яка продається за затвердженою ціною 60 доларів за барель. Поточні ціни становлять 87 доларів за барель.

Орбан каже, що Україна є серйозною економічною загрозою для Європи і закликає до припинення російських санкцій і відновлення зв'язків з росією. Він має рацію, якщо під Європою розуміти Угорщину і Словаччину.

Санкції проти росії мають вирішальне значення для зменшення її економічної та військової могутності, і ЄС поновлює їх кожні півроку. Вони повинні робити це одноголосно. Угорщина ще не вирішила, чи підтримає вона санкції, і притримує своє рішення доти, доки нова адміністрація США не оголосить свою позицію щодо російських санкцій. Орбан зустрічався з Трампом у березні та липні минулого року і заявив, що президентство Трампа є єдиним серйозним шансом на закінчення війни в Україні.

Обладнання. росіяни налагоджують внутрішнє виробництво волоконно-оптичних кабелів. Обидві сторони все частіше використовують оптоволоконні кабелі, оскільки їх неможливо заглушити засобами радіоелектронної боротьби. Вага котушок з кабелями зменшує дальність польоту і/або корисне навантаження безпілотника, і кабель час від часу обривається, але набагато більше безпілотників було втрачено через глушіння. З цієї причини кабельні дрони використовуються для виконання дедалі більшого обсягу робіт.

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