Професійна військова некомпетентність. Як помилки західних експертів та спецслужб стали прорахунком путіна щодо українців. Частина 2 – Том Купер

Том Купер у другій частині своєї серії про професійну військову некомпетентність на прикладі академічного середовища пояснює причини її виникнення. Він переконує, що некомпетентність і помилковість суджень західних експертів та розвідок природним чином перекочувала і стала додатковим чинником промаху путіна в ухваленні рішення про вторгнення. Адже західні спеціалісти давали Україні не більше 2-3 тижнів, тож коли російська розвідка представила путіну такі оцінки, він ще більше упевнився, що його війська легко досягнуть Києва.

Після того, як ми витратили частину 1 на те, щоб навести приклади того, яких масових помилок припускаються і які можливості втрачають у "повсякденному вивченні сучасного воєнного досвіду/історії", давайте розглянемо питання, чому вони припускаються.

Щоб полегшити багатьом завдання, а також тому, що військовий досвід такого роду є трохи занадто делікатним, дозвольте мені запропонувати вам один приклад із цивільного життя: я вважаю, що це чудовий приклад, і не тільки для цієї теми, але й тому, що він пояснює майже все, що відбувається не так з нашими суспільствами. У цивільних справах, в економіці, а отже, як не дивно, й у збройних силах.

Нещодавно мав розмову з професором одного відомого американського університету. Цей джентльмен був (і залишається) одночасно захопленим і розчарованим. Захоплений, тому що він відкрив для себе наші книги @War про так багато малих війн, що відбулися з 1945 року. Розчарований, тому що він хотів би вивчати (сам) і дати можливість своїм студентам вивчати так багато тем, які ми вивчаємо (в наших книгах).

Але він не може.

Будь ласка, не робіть поспішних висновків. Особливо про те, що йому заборонено вчитися. Ні, прямо не забороняють (чи то начальство, чи то так звані колеги), але...

Цитуючи його слова, у сучасному (цивільному) академічному середовищі домінують (цитую) снобізм, престиж і замикання в собі, і немає абсолютно ніякої свободи обговорювати теми, не дотримуючись суворо заздалегідь намічених ліній. Дійсно, така поведінка (цитую), просто немислима.

Чому? Мало того, що існує опір дослідженню та обговоренню чогось іншого, окрім "Теми А", але ці незалежні рецензії проводяться так, що часто затримують книгу/дослідження/наукову роботу, тобто масу проєктів, щонайменше на 6-7, а то й на 8 років.

(І так: їх справді так багато).

Одним із результатів є те, що академічні кола зациклилися на своїй звичній "Темі А" – чи то 173-тє обговорення білизни Марії-Антуанетти, чи 32-ге обговорення травної системи дощових черв'яків, чи 2 179-те обговорення битви при Каннах, як завгодно – і це настільки, що вони знають лише такі, мейнстрімні теми, як "Тема А". Звичайно, часто є жменька людей, які можуть серйозно обговорювати, скажімо, "Тему B" (невелику кількість менш відомих справ).

Це досягає таких масштабів, що не залишається колег, кваліфікованих для проведення цих незалежних оглядів – "Тем від С до Z". І, поклавши руку на серце: як люди, які спеціалізуються на "Темі A", можливо, на "Темі B", але не мають жодного уявлення про "Тему C"... О, можливо, чули про існування "Теми N"... але, безумовно, ніколи не чули про "Теми Y" або "Z", можуть переглянути будь-яку з них і сказати: "Добре, це можна опублікувати" або "Ні, це нісенітниця"?

Яка несподіванка: маса тих, хто намагається дослідити і опублікувати щось на кшталт "теми N", опускає руки ще до початку, а ті, хто міг би зацікавитися Y або Z, навіть не думають пробувати...

О, і якщо цього все ще недостатньо, то додайте такі чинники, як пристрасті, упередження, расизм (так, його все ще багато навіть в академічному середовищі), релігія тощо.

А тепер подумайте: коли в англійському алфавіті 26 літер, а наука весь час досліджує лише 1,5 з них – скільки інших літер, інших тем залишаються зовсім невідомими?

Скільки досвіду та порад взагалі ніколи не досліджуються?

Скільки цінних уроків – уроків, які могли б заощадити нам мільярди грошей і (що важливіше) стільки крові – ігнорується?

Загальні результати цього настільки ж дивовижні, наскільки й очевидні, і добре помітні у повсякденному житті, в тому, як працює наша економіка (особливо корпорації), в політиці, зокрема. Безумовно, система, що виникла в результаті, індоктринація мислення виключно в дуже обмеженому просторі – відображається й у наших збройних силах. Те, як поводиться академічна спільнота, точно відповідає тому, як поводиться економіка і політика, не кажучи вже про військову науку, а отже, і збройні сили. Кожен із цих рівнів "фільтрує" інформацію, що надходить від академічних кіл: академічні кола читають аналітичні центри, аналітичні центри консультують політику і збройні сили, а ЗМІ потім копіюють отримані заяви після мінімальної перехресної перевірки (якщо така є), і повідомляють (навмисно), не маючи жодного уявлення про передумови і контекст. Тож не дивно, що маса військових теоретиків не помічає й ігнорує купу цінного досвіду з багатьох останніх війн: вони не можуть про нього знати.

Результатом є професійна військова некомпетентність, про яку я говорю.

Як це явище – професійна військова некомпетентність – впливає, наприклад, на війну в Україні?

Хочете вірте, хочете ні, але цей конфлікт дає десятки блискучих прикладів.

Почнемо із самого початку: до 24 лютого 2022 року маса оцінок західних розвідок дійшла висновку, що Україна не переживе жодного російського вторгнення. Щонайбільше вони давали уряду в Києві та ЗСУ щось на кшталт "двох, можливо, трьох тижнів" до того, як ті розваляться і будуть захоплені росіянами. Вони робили це так часто, так багато, і всі вони настільки діряві, що коли ФСБ отримала розвіддані про таку кількість таких розвідувальних оцінок, а потім поінформувала про них Пуддінга, він був не тільки переконаний, що Україну буде легко розчавити, але й надзвичайно впевнений, що його збройні сили, а насправді просто "спеціальні" частини, можуть зробити це без жодних проблем. І так, протягом... ну, можливо, не "трьох днів", але, безумовно, двох-трьох тижнів.

Аналогічно, західні розвідки дійшли висновку, що ЗСУ настільки "ендемічно корумповані", і це, переважно, через те, що довоєнні командири відмовлялися виконувати різні поради НАТО, що лише через те, що "українці роблять речі не так, як робили б ми", вони заздалегідь приречені на розгром в результаті російського вторгнення. Дійсно, розвалиться, коли половина сил перейде на бік росії.

Як наслідок, ті ж самі західні спецслужби радили своїм політичним господарям якщо і надавати щось Києву, то лише зброю та боєприпаси, придатні для "кількох фанатичних українців", які продовжуватимуть опір росіянам у формі партизанської війни. І не лише наші корумповані та некомпетентні політики, яких штовхала і штовхає олігархія, що привела їх до влади і досі прагне "повернутися до звичного бізнесу" з путіним, але навіть їхні радники (включно з різноманітними аналітичними центрами) не могли не вважати такі ідеї єдиним рішенням, можливо, навіть чудовим. Тому що це було все, що вони знали про такі випадки. Тому що ніхто ніколи не додавав до своїх оцінок чинник "рішучості українського народу"

Тут я не можу не попередити: будь ласка, не робіть помилки і не робіть поспішних висновків, що різні популісти, а особливо всі Брауні (Брауні походить від "Коричневі сорочки". Якщо ви не знаєте, хто носив такі речі, то це точно не той блог, який вам варто читати) в політиці і збройних силах, незалежно від того, як їх звуть: Дампф, Орбан, Фіцо, Фаррадж чи ще хтось, а потім банди на кшталт RN/Національного об'єднання (Франція), або AfD і BSW (Німеччина), або FPÖ (Австрія) можуть бути кращими. Це не так. Навпаки: вони гірші. Вони не лише ігнорують навіть ті невеликі цінні поради, які надають професійні розвідувальні служби та різні аналітичні центри, але й працюють на руку таким, як Пуддінг, або його бізнес-партнери. Тому що це в найкращих інтересах їхніх господарів з олігархії, а отже, й у вищих національних інтересах.

Ось чому мене не тільки не турбує, але й потішає, коли, наприклад, Дампф шантажує Україну та Європу скасуванням американської військової допомоги та виведенням американських військ. Так, будь ласка: я хочу побачити, як він втілює цю ідею в життя, особливо коли всі можливі американські олігархи, які заробляють буквально мільярди на утриманні та постачанні американських військ в Європі, не говорячи вже про виробництво всієї зброї для заміни запасів, відправлених в Україну, з'ясовують наслідки того, що цей ідіот збирається зробити... Власне, я з нетерпінням чекаю цього моменту.

Інакше кажучи: наша вся система управління – (ця клептократія й ідіократія, яку ми маємо, але наполегливо називаємо демократією, і не важливо, ліва, центристська, права), а отже, і управління нашими збройними силами базується на інформації, якість якої коливається між поганою порадою, зарозумілою і неосвіченою, жахливою нісенітницею і фальшивими новинами.

Все зіпсовано.

І це при тому, що система державного контролю з боку громадськості, суспільства, або повністю підірвана (США, Велика Британія, Угорщина, якщо назвати кілька хороших прикладів), або перебуває на шляху до того, щоб дійти до такого стану (Словаччина, Франція, Німеччина, Австрія...)

Не можу не закінчити цю частину так само, як і частину 1: чи варто дивуватися, що те ж саме відбувається в Україні?

Звісно, що ні.

Джерело