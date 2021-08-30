Стан відновлюваної енергетики в Україні

Протягом останніх п'яти років в Україні спостерігається істотний приріст частки відновлюваної енергетики у структурі виробництва електроенергії.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, частина регенеративних джерел енергії в Україні збільшилася з 1% у 2015 році до 3,6% у 2019 році. А вже у 2020 році загальна потужність регенеративної енергетики, порівняно з 2019 роком, зросла майже на чверть і становила 8,5 ГВт. Найбільшу частку серед джерел зеленої енергетики в нашій країні займають вітряні та сонячні електростанції.

Розвиток сонячної енергетики

Останніми роками в Україні введено в експлуатацію велику кількість промислових сонячних електростанцій (СЕС). Також значно зріс попит на будівництво сонячних електростанцій у приватних домоволодіннях. За даними Держенергоефективності, минулого року приблизно 8 тисяч сімей встановили сонячні панелі. Станом на початок 2021 року таких сімей вже налічувалося майже 30 тисяч. А загальна потужність приватних СЕС становила 780 МВт. Водночас потужність всіх СЕС в Україні минулого року перевищувала 5360 МВт. У загальній же структурі виробництва електроенергії СЕС займали 5% станом на 2020 рік.

Розвиток вітроенергетики

Також в Україні спостерігається і збільшення кількості вітроелектростанцій (ВЕС). Їх найчастіше можна зустріти у південних областях і Карпатах, оскільки в цих регіонах будівництво вітряних електростанцій найбільш доцільне. У 2020 році сумарна потужність ВЕС становила більш ніж 1110 МВт, що на 8,4% більше показників за 2019 рік. У загальній структурі виробництва електроенергії минулого року частка ВЕС становила 2%.

Будують ВЕС і СЕС в Україні як іноземні компанії (наприклад, данська Vestas), так і українські (зокрема, компанія Структум).

Інвестиції в регенеративну енергетику

За 2020 рік інвестиції в зелену енергетику України становили 1,24 мільярда євро. У цілому профінансовано 1,6 ГВт потужностей. Більшість з них припадає на вкладення в промислові сонячні електростанції (майже 1170 МВт) і приватні СЕС (226 МВт). Разом з цим, профінансовано 144 МВт потужностей ВЕС.

Переваги зеленої енергетики

Відсоток відновлюваної енергетики постійно зростає, особливо в більш розвинених країнах. Відмова від традиційних і перехід на регенеративні джерела енергетики пояснюється низкою переваг останніх:

Мінімальна або відсутня шкода навколишньому середовищу. Невичерпність джерел. Для роботи ВЕС і СЕС не потрібна вода. Зведення сонячних і вітроелектростанцій фінансово виправдане – період окупності становить не більш ніж п'ять років. Відсутність можливості виникнення екологічної катастрофи у разі аварійних ситуацій. Відсутність масштабних перетворень навколишніх ландшафтів для роботи вітряних і сонячних електростанцій.

До того ж забезпеченість енергоресурсами – один з головних показників енергетичної безпеки країни. Але запаси вугілля, нафти, газу розміщені нерівномірно, тому багатьом країнам доводиться імпортувати корисні копалини. Цю проблему здатна вирішити відновлювальна енергетика, виробництво якої доступне для багатьох регіонів.