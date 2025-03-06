Становлення брутальної Америки та втрата ілюзій європейцями. Саме так поводяться погані хлопці в американських кінострічках – Енн Епплбом

Енн Епплбом у колонці для The Atlantic поділилася враженнями від розмов зі своїми європейськими друзями. Європа розуміє, пише вона, що наступною жертвою нахабної поведінки Трампа можуть стати її лідери. Епплбом та її однодумців непокоїть, що Трамп живе у альтернативній реальності, створеній путіним, але це не вперше, зазначає вона.

Книжковий фестиваль у Вільнюсі, зустрічі з друзями у Варшаві, вечеря у Берліні: за останні кілька днів де б не була Енн Епплбом на зустрічах у трьох європейських містах, і скрізь, куди вона приходила, всі хотіли говорити про зустріч в Овальному кабінеті минулої п'ятниці.

За її словами, європейцям потрібен був деякий час, щоб усвідомити цю подію, не лише через те, що вона розповідала їм про війну в Україні, але й через те, що вона розповідала їм про Америку, країну, яку, на їхню думку, вони добре знали.

Всього за кілька хвилин поведінка Дональда Трампа та Джей Ді Венса створила абсолютно новий стереотип для Америки: не тихий американець, не потворний американець, а брутальний американець. За спостереженнями Енн Епплбом, які б ілюзії європейці не мали щодо американців, які б образи не зберігалися зі старих американських фільмів – де хороші хлопці перемагають, погані хлопці програють, а честь перемагає зраду – вони знищені. Які б теплі спогади не залишилися про усміхнених солдатів, які пройшли маршем європейськими містами в 1945 році, про промови Джона Ф. Кеннеді та Рональда Рейгана біля Берлінської стіни, або про натовпи, які колись вітали Барака Обаму – вони також швидко згасають.

Абсолютно незалежно від їхньої політики, наголошує Епплбом, Трамп і Венс є грубими. Вони жорстокі. Вони критикували й погано поводилися з гостем перед камерою, а потім хвалилися цим після, ніби їхня огидна поведінка досягла якоїсь "мачо-перемоги". Вони оголосили, що припинять передачу військового обладнання Україні та натякнули на скасування санкцій проти росії, держави-агресорки. У своїй промові перед Конгресом Трамп знову заявив, що Америка "отримає" Гренландію, яка є частиною Данії – ознака того, що він має намір безцеремонно поводитися й з іншими союзниками.

Як зазначає Енн Епплбом, це дії не хороших хлопців зі старих голлівудських фільмів, а поганих. Якщо Рейган був ковбоєм у білому капелюсі, то Трамп і Венс – мафіозні дони. Хор республіканських політичних лідерів, які їх захищають, здається європейцям і зловісним, і дивним. "Я ніколи не думав, що американці будуть так принижуватися", – сказав авторці один друг, дивуючись.

Зустріч в Овальному кабінеті, подальші оголошення та промова перед Конгресом також прояснили ще дещо: Трамп, Венс і багато людей навколо них тепер повністю живуть в альтернативній реальності, яка складається виключно з того, що вони бачать і чують в ефірі. За словами Енн Епплбом, частина конфлікту в Овальному кабінеті була спровокована наполяганням Зеленського на правді, як це чітко показує повне відео. Його помилкою було вказати на те, що росія та Україна досягали багатьох домовленостй про припинення вогню та уклали багато угод з 2014 року, і що путін порушив більшість із них, у тому числі під час першого терміну Трампа.

Саме тому, що вони пам'ятають ці зламані перемир'я, наголошує Енн Епплбом, українці продовжують питати, що станеться після припинення вогню, які гарантії безпеки будуть запроваджені, як Трамп планує запобігти тому, щоб путін знову їх порушив і, перш за все, яку ціну росіяни готові заплатити за мир в Україні. Чи відмовляться вони навіть від своїх претензій на території, які вони не контролюють? Чи погодяться вони, що Україна може бути суверенною демократією?

Але, підкреслює авторка, Трамп і Венс не зацікавлені в правді про війну в Україні. Трамп, здавалося, розлютився від припущення, що путін може порушити угоди з ним, відмовився визнати, що це вже траплялося раніше, знову неправдиво наполягав, що США надали Україні 350 мільярдів доларів. Венс, який відмовився зустрітися із Зеленським, коли йому запропонували таку можливість перед виборами минулого року, сказав президенту України, що йому не потрібно їхати в Україну, щоб зрозуміти, що відбувається в його країні: "Я насправді дивився і бачив історії", – сказав він, маючи на увазі, що він бачив "історії", відібрані для нього людьми, яких він відстежує на YouTube або X.

Європейці також можуть бачити, зазначає Енн Епплбом, що ця альтернативна реальність безпосередньо й глибоко формується російською пропагандою. Авторка каже, шо не знає як достеменно американський президент сприймає російські наративи – онлайн, через посередників, чи від самого путіна. Так чи інакше, він повністю прийняв російський погляд на світ, як і Венс. Це не нове явище. Ще в 2016 році, на піку виборчої кампанії, Трамп часто повторював неправдиві історії, запущені російським інформаційним агентством "Спутнік", заявляючи, що Гілларі Клінтон і Обама "заснували ІДІЛ" або що "пошукова система Google придушує погані новини про Гілларі Клінтон". У той час Трамп також імітував російські розмови про те, що Клінтон розпочинає Третю світову війну, ще один російський мем. Він створив нову версію цього в Овальному кабінеті в п'ятницю. "Ви граєте в Третю світову війну. Ви граєте в Третю світову війну", – кричав він Зеленському.

Але те, що було лише зловісним у 2016 році, наголошує Енн Епплбом, є небезпечним у 2025 році, особливо в Європі. російська військова агресія стає більш руйнівною, російський саботаж по всій Європі більш частим, а російські кібератаки майже постійними. Насправді, це путін, а не Зеленський, розпочав цей конфлікт. путін привів північнокорейські війська та іранські дрони до Європи. путін інструктує своїх пропагандистів говорити про ядерний удар по Лондону. путін продовжує підвищувати ставки та масштаби війни. Більшість європейців живуть у цій реальності, а не у вигаданому світі, в якому живе Трамп, і цей контраст змушує їх по-іншому думати про американців. За даними соціологів, майже три чверті французів тепер вважають, що США не є союзником Франції. Більшість у Британії та дуже велика більшість у Данії, обидві історично проамериканські країни, тепер також мають несприятливе ставлення до США.

Насправді, зауважує авторка, росіяни нічого публічно не заявляли про вихід з української території чи припинення війни. Вони провели останнє десятиліття, створюючи культ жорстокості у себе вдома. Тепер вони експортували цей культ не тільки до Європи, не тільки до Африки, але й до Вашингтона. Ця адміністрація різко скасувала багатомільярдні програми продовольчої допомоги та охорони здоров'я для найбідніших людей на планеті, жорстокий акт, який президент і віцепрезидент не визнали, але який мільйони людей можуть бачити. Їхнє використання тарифів як випадкового покарання, не для ворогів, а для союзників, здається не тільки жорстоким, але й незрозумілим.

А в Овальному кабінеті Трамп і Венс поводилися як імперські правителі, які докоряють підкореній колонії, висловлюючи ту ж відразу і зневагу, яку російські пропагандисти використовують, коли говорять про Україну. Європейці знають, наголошує Енн Епплбом, всі знають, що якщо Трамп і Венс можуть так говорити з президентом України, то вони можуть згодом говорити так і з лідером їхньої країни.

Джерело: The Atlantic